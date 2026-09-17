Nelle puntate del Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 da lunedì 21 a venerdì 25 settembre 2026, il grande magazzino prepara la sfilata della Camera della Moda Italiana e Roberto punta su Carla Fracci. Alla GMM Iacopo rompe gli accordi con Odile, Costanza lascia il Paradiso e Adelaide sospetta di Riccardo.

Quando va in onda Il Paradiso delle Signore dal 21 al 25 settembre

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì nel pomeriggio, intorno alle 16, e in streaming su RaiPlay. La soap è ripartita il 7 settembre con l'undicesima stagione, la nona nel formato daily: 160 episodi ambientati alla vigilia del Sessantotto, prodotti da Rai Fiction, RaiCom e Aurora TV.

Carla Fracci al Paradiso

Al grande magazzino fervono i preparativi per la sfilata della Camera della Moda Italiana. Roberto punta in alto e chiede a Cesare di convincere Carla Fracci a partecipare. Strappare il sì dell'étoile non è semplice.

Simona, che nutre una grande ammirazione per la ballerina, viene coinvolta nell'iniziativa. È nervosa per il suo debutto da modella e Valter prova a tranquillizzarla. Intanto Lia scopre un pezzo del passato che la venere aveva tenuto nascosto: Simona è stata una ballerina. La presenza della Fracci al Paradiso le regala così un momento di grande emozione.

Iacopo rompe gli accordi con Odile

Anche alla GMM si lavora per la sfilata. Iacopo presenta a Odile la sua idea creativa, lei non ne è convinta e gli chiede di ridimensionare il progetto. Durante l'evento lui ignora gli accordi e scatena la rabbia della stilista. Umberto, per limitare i danni, chiede l'intervento di Adelaide. Carla, nel frattempo, propone a Umberto una strategia per rilanciare la GMM sfruttando proprio la vetrina della sfilata.

Iacopo, sul fronte privato, non ha nulla da ridire sulle nuove frequentazioni della madre. La mette però in guardia: di Umberto meglio non fidarsi troppo.

Riccardo vuole riunire i Guarnieri

Riccardo confida a Odile di voler fare di tutto per rimettere insieme la famiglia. Per riconciliare Marta e Adelaide organizza una cena al Circolo, ma la Contessa comincia a sospettare che il figlio le stia nascondendo qualcosa.

Odile, dopo le tensioni degli ultimi giorni, ritrova un po' di serenità accanto a Matteo. Provata dal lavoro e piena di dubbi sulle proprie capacità, trova in Umberto una figura paterna pronta a sostenerla.

Costanza lascia il Paradiso, Elisa trema

Marcello si scusa con Costanza, ma lei decide comunque di lasciare il Paradiso. Valter ne approfitta per invitarla a uscire. Elisa se ne accorge e teme che il loro segreto venga a galla. Più avanti riesce a evitare un incontro con Cesare, ma l'episodio le riporta addosso paure e ricordi del passato.

Delia e Botteri, nozze in bilico

Un problema di omonimia impedisce a Delia e Botteri di sposarsi. Irene trova una possibile soluzione, ma il mistero resta aperto: l'altra donna con lo stesso nome di Delia sembra sparita nel nulla. Una cliente speciale riaccende la speranza.

Marcello, rientrato da Genova, porta una brutta notizia: il Paradiso ha perso la concessione degli spazi commerciali sulle navi da crociera. La visita inattesa di Valeria lo spinge a non arrendersi.

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Domande frequenti

A che ora va in onda Il Paradiso delle Signore dal 21 al 25 settembre 2026?

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì nel pomeriggio, intorno alle 16. La stagione in corso è l'undicesima, partita il 7 settembre 2026 con 160 episodi inediti. Le puntate si possono vedere anche in streaming e on demand su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai.

Carla Fracci compare nel Paradiso delle Signore?

Sì. Nelle puntate dal 21 al 25 settembre 2026 Roberto chiede a Cesare di convincere Carla Fracci a partecipare alla sfilata della Camera della Moda Italiana organizzata al Paradiso. L'étoile accetta di esserci e la sua presenza emoziona Simona, la venere che in passato è stata una ballerina.

Perché Delia e Botteri non possono sposarsi?

Un problema di omonimia blocca le nozze: esiste un'altra donna con lo stesso nome di Delia, e quella donna risulta scomparsa. Nelle puntate dal 21 al 25 settembre 2026 Irene trova una possibile soluzione e una cliente speciale del Paradiso riaccende la speranza dei due futuri sposi.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore in streaming?

Le puntate del Paradiso delle Signore sono disponibili su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai, in diretta durante la messa in onda su Rai 1 e on demand dopo il passaggio in tv. Sulla piattaforma si possono recuperare anche gli episodi dall'inizio dell'undicesima stagione, partita il 7 settembre 2026.