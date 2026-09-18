Il programma ideato e condotto da Stefano Buttafuoco riparte domenica 20 settembre 2026 alle 13 su Rai 3, con dieci nuove puntate dedicate alle associazioni e agli enti del Terzo settore che lavorano sull'inserimento lavorativo e sociale delle persone con disabilità. Il primo appuntamento racconta l'associazione "Le orecchiette che vorrei", con Paolo Belli ospite in studio.

Le 13 della domenica sono una fascia che la televisione generalista riempie di solito con altro. Rai 3 ci mette un programma che parla di lavoro, autonomia e disabilità, e lo fa da cinque stagioni.

Il Cacciatore di Sogni torna domenica 20 settembre 2026 alle 13, per dieci puntate. Il programma è ideato e condotto da Stefano Buttafuoco per Rai Approfondimento, e viene realizzato in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Il meccanismo del racconto

Ogni puntata è costruita su due binari che si incontrano.

Da una parte c'è il viaggio sul campo, all'interno di associazioni ed enti del Terzo settore che si occupano con risultati concreti dell'inserimento lavorativo e sociale delle persone con disabilità. Dall'altra c'è l'intervista in studio a un personaggio dello spettacolo, dello sport o della cultura, chiamato non a fare da testimonial ma a mettersi in gioco raccontando lati inediti della propria vita.

È la formula che il programma ha consolidato nelle ultime edizioni e che questa stagione porta in uno studio più grande.

La prima puntata e gli ospiti

L'appuntamento d'esordio racconta la realtà dell'associazione "Le orecchiette che vorrei". In studio arriva Paolo Belli, primo ospite della serie.

Nel corso delle dieci puntate sono attesi Giulio Scarpati, Dolcenera, Alessandro Benvenuti, Maurizio Ferrini, Cesare Bocci e Andrea Lucchetta, come anticipato dal conduttore in un'intervista a MaccheTivù.

Buttafuoco definisce il programma attraverso una parola precisa, l'unicità: «Mi piace definire Il Cacciatore di Sogni come il programma dell'unicità: un valore che va al di là della diversità e di tanti stereotipi legati alla disabilità. È il programma dedicato a chi non ha mai smesso di credere in se stesso, in un mondo diverso, senza pregiudizi e senza barriere».

Il sostegno istituzionale

La collaborazione con la Presidenza del Consiglio non è una formalità di coda, e il programma quest'anno può contare su una struttura produttiva più solida.

Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha commentato l'iniziativa: «Servizio pubblico e istituzioni devono camminare insieme per mettere in luce le potenzialità e le competenze delle persone, senza fermarsi ai limiti». Secondo il ministro il programma offre uno sguardo rinnovato e un racconto di qualità, perché mostra come il Paese sappia creare opportunità concrete di autonomia.

Chi è Stefano Buttafuoco

Giornalista, autore e conduttore Rai, Buttafuoco si è laureato in Economia e Commercio alla LUISS e ha conseguito un master alla John Cabot University. Ha cominciato il proprio percorso professionale come corrispondente dell'emittente statunitense ESPN, specializzandosi nel giornalismo sportivo.

Il legame con lo sport resta centrale anche nei suoi progetti futuri: ai palinsesti Rai ha annunciato un docufilm prodotto da Rai Documentari dedicato al pugilato, dal livello agonistico a quello dilettantistico, con un'attenzione particolare alla boxe nelle carceri e nelle scuole.

Perché questa fascia oraria conta

Un programma che racconta l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, collocato alle 13 della domenica su una rete generalista, incontra un pubblico che non lo ha cercato. È la differenza tra parlare a chi è già interessato al tema e parlare a tutti, ed è la ragione per cui il servizio pubblico su questi argomenti pesa più di qualsiasi dato di ascolto.

Domande frequenti

Quando torna Il Cacciatore di Sogni?

Da domenica 20 settembre 2026 alle ore 13 su Rai 3, con dieci nuove puntate. Il programma è ideato e condotto da Stefano Buttafuoco per Rai Approfondimento, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Di cosa parla il programma?

Racconta le associazioni e gli enti del Terzo settore che si occupano dell'inserimento lavorativo e sociale delle persone con disabilità. Ogni puntata unisce un reportage sul campo a un'intervista in studio a un personaggio dello spettacolo, dello sport o della cultura.

Chi è il primo ospite?

Paolo Belli, nella puntata d'esordio del 20 settembre, dedicata all'associazione "Le orecchiette che vorrei".

Quali altri ospiti ci saranno?

Nel corso delle dieci puntate sono attesi Giulio Scarpati, Dolcenera, Alessandro Benvenuti, Maurizio Ferrini, Cesare Bocci e Andrea Lucchetta.

Dove si può rivedere il programma?

Le puntate sono disponibili su RaiPlay, dove il programma è consultabile anche on demand dopo la messa in onda su Rai 3.