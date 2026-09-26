Nella seconda puntata del programma dedicato all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità arrivano in studio la Carmela di Mare Fuori e una giovane fumettista e attivista che ha fatto del suo motto un invito a non chiudersi.

Il Cacciatore di Sogni torna domenica 27 settembre 2026 alle 13 su Rai 3 con la seconda puntata. Stefano Buttafuoco accoglie in studio Giovanna Sannino, la Carmela della serie Mare Fuori. Al centro della puntata c'è la storia di Beatrice Tassone, fumettista, attivista, divulgatrice e ambasciatrice dell'inclusione. La prima puntata con Paolo Belli ha avuto un buon riscontro di pubblico.

Giovanna Sannino, la Carmela di Mare Fuori

Giovanna Sannino è diventata popolare con il ruolo di Carmela in Mare Fuori, serie molto seguita dal pubblico più giovane, per il quale l'attrice è diventata un punto di riferimento. Nel programma di Buttafuoco accompagna la storia della puntata, come fanno a ogni appuntamento i volti dello spettacolo, dello sport e della cultura sensibili ai temi dell'inclusione.

Beatrice Tassone: "Non chiuderti, non chiudere e non farti chiudere"

Beatrice Tassone è una giovane donna che ha scelto di raccontarsi senza nascondersi e di dare spazio ai propri talenti. Disegna fumetti, fa attivismo e divulgazione, e porta nelle scuole e negli incontri pubblici il tema dell'inclusione. Il suo modo di affrontare la vita sta in un motto: "Non chiuderti, non chiudere e non farti chiudere".

Il suo racconto parla di identità, coraggio e libertà. Invita a guardare le persone per ciò che sanno esprimere, senza definirle attraverso i loro limiti.

Dieci puntate tra associazioni e Terzo Settore

Il Cacciatore di Sogni, ideato e condotto da Stefano Buttafuoco per Rai Approfondimento, va in onda la domenica alle 13 su Rai 3 per dieci puntate. Ogni appuntamento entra in un'associazione o in un ente del Terzo Settore che lavora per l'inserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità: realtà che accolgono, creano opportunità e aiutano ciascuno a trovare la propria strada. La prima puntata ha raccontato il progetto Le orecchiette che vorrei.

Il filo rosso del programma è l'idea che l'unicità di ciascuno sia una ricchezza, e che una società senza barriere e pregiudizi si costruisca anche con le occasioni concrete offerte ogni giorno. Il programma è realizzato in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Domande frequenti

Quando va in onda Il Cacciatore di Sogni? Il Cacciatore di Sogni va in onda la domenica alle 13 su Rai 3. La seconda puntata è in programma domenica 27 settembre 2026, con Giovanna Sannino ospite in studio. Il programma, ideato e condotto da Stefano Buttafuoco per Rai Approfondimento, prevede dieci puntate ed è partito il 20 settembre con Paolo Belli.

Chi è ospite di Stefano Buttafuoco il 27 settembre? L'ospite in studio è Giovanna Sannino, attrice conosciuta per il ruolo di Carmela nella serie Mare Fuori. Al centro della puntata c'è la storia di Beatrice Tassone, fumettista, attivista e divulgatrice, ambasciatrice dell'inclusione, che riassume il suo modo di vivere nel motto "Non chiuderti, non chiudere e non farti chiudere".

Di cosa parla Il Cacciatore di Sogni? Il programma racconta le associazioni e gli enti del Terzo Settore che favoriscono l'inserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità. In ogni puntata una storia di vita incontra un volto dello spettacolo, dello sport o della cultura. È realizzato con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.