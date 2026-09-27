Halloween 2026 cade sabato 31 ottobre, una serata perfetta per feste e travestimenti. Per un costume fai da te economico e di tendenza si può pescare dal cinema dell'anno, dall'Odissea di Christopher Nolan a Il diavolo veste Prada 2, da KPop Demon Hunters ai Minions, oppure puntare sui classici che si realizzano con lenzuola, vecchi vestiti e un buon trucco.

I costumi di tendenza per Halloween 2026

A inizio agosto HalloweenCostumes.com, uno dei principali negozi online di costumi, ha indicato i temi più richiesti della stagione. In testa ci sono gli horror, la mitologia greca trainata dall'Odissea, KPop Demon Hunters, i Minions, Toy Story e Oceania. Molti si possono ricreare senza comprare un costume completo.

Un eroe dell'Odissea. Il film di Christopher Nolan è stato il grande successo dell'estate nelle sale italiane, con un debutto da 10 milioni di euro. Per un guerriero greco o una divinità basta un lenzuolo bianco drappeggiato come una tunica, fermato in vita da una cintura o da un cordone dorato. Completano il look sandali, una corona d'alloro fatta con foglie di plastica o carta verde e uno scudo ritagliato nel cartone e dipinto.

Miranda Priestly. Il ritorno de Il diavolo veste Prada 2 ha rilanciato la direttrice più temuta della moda. Il pezzo che fa il costume è il caschetto argentato: una parrucca, oppure uno spray colorato lavabile. Poi un cappotto scuro, occhiali da sole grandi, guanti neri e una rivista sottobraccio piena di appunti.

Le cacciatrici di KPop Demon Hunters. Il film d'animazione di Netflix con il trio Huntr/x resta tra i travestimenti più richiesti dai bambini, come già lo scorso anno. Servono abiti scuri con dettagli brillanti, stivali, trucco colorato con glitter e trecce o code alte. Una spada si ritaglia dal cartone e si ricopre di carta stagnola.

Un Minion. Con Minions & Monsters al cinema quest'anno, i piccoli aiutanti gialli sono un classico per bambini e gruppi. Maglia gialla, salopette o pantaloni di jeans, guanti neri e un paio di occhialini ricavati da due tappi o da un rotolo di cartone dipinto di grigio.

Vaiana di Oceania. Con il live action del 2026 torna anche la navigatrice polinesiana. Gonna di rafia o di strisce di carta, top rosso, collana di fiori e, per i più piccoli, un peluche a forma di maialino o di gallo come compagno di viaggio.

I classici che costano pochissimo

Il fantasma. Un vecchio lenzuolo bianco con due buchi per gli occhi: il costume più semplice di sempre. Per renderlo meno banale si possono aggiungere catene di carta o un trucco pallido con occhiaie scure sotto il lenzuolo tagliato a mantello.

Lo zombie. Vestiti vecchi da strappare e sporcare con terra o caffè, trucco grigio-verde sul viso, occhiaie marcate e qualche finta ferita. È il costume ideale per riciclare abiti destinati a essere buttati.

La mummia. Bende elastiche da farmacia o strisce di vecchie lenzuola avvolte sopra una tuta chiara. Per un effetto invecchiato si immergono le strisce nel tè e si lasciano asciugare.

Lo scheletro. Tuta o maglia e leggings neri, con le ossa disegnate con un pennarello per tessuti bianco o ritagliate da fogli di feltro. Il viso si trucca con base bianca e contorni neri su occhi e naso.

La strega e il vampiro. Per la strega bastano un vestito nero, un cappello a punta di cartoncino e una scopa di casa. Per il vampiro, camicia bianca, pantaloni neri, un mantello ricavato da una vecchia tenda scura e un po' di cerone bianco.

Costumi di gruppo e per famiglie

I temi collettivi funzionano bene alle feste. Una famiglia può trasformarsi nei personaggi di Toy Story, con camicia a quadri e cappello da cowboy per Woody, gilet di mucca per Jessie e una tuta bianca e viola per Buzz. Un gruppo di amici può diventare una squadra di Minions, l'equipaggio di Ulisse o un trio di cacciatrici di demoni.

Consigli per un costume fai da te riuscito

Parti da quello che hai in casa. Armadio, cantina e cassetto degli attrezzi nascondono lenzuola, vecchi vestiti, cartone e nastro adesivo: la base di quasi ogni travestimento.

Cerca nei mercatini dell'usato. Cappotti, parrucche e accessori di seconda mano costano poco e danno carattere al costume.

Punta sul trucco. Spesso è il trucco a fare il personaggio: un buon make-up rende credibile anche un costume essenziale. Usa prodotti cosmetici pensati per la pelle, prova prima un po' di prodotto su una piccola zona e struccati con cura a fine serata, soprattutto con i bambini.

Pensa alla comodità. Se la serata prevede un giro per il quartiere a caccia di dolcetti, scegli scarpe comode, evita maschere che limitano la vista e aggiungi un dettaglio riflettente se si cammina al buio.

Domande frequenti

Quando è Halloween 2026? Halloween 2026 cade sabato 31 ottobre. Il giorno successivo, domenica 1° novembre, è la festa di Ognissanti, festa nazionale in Italia. Cadendo nel fine settimana, la notte di Halloween si presta a feste, serate a tema e al tradizionale giro dei bambini a caccia di dolcetti.

Quali sono i costumi di Halloween più di tendenza nel 2026? Secondo le previsioni di HalloweenCostumes.com, tra i temi più richiesti ci sono gli horror, la mitologia greca legata all'Odissea di Christopher Nolan, KPop Demon Hunters, i Minions, Toy Story e Oceania. Tra i personaggi adulti spicca anche Miranda Priestly, rilanciata da Il diavolo veste Prada 2.

Come fare un costume di Halloween economico all'ultimo minuto? Le soluzioni più rapide sono il fantasma con un lenzuolo, lo zombie con vestiti vecchi strappati e trucco grigio, la mummia con bende da farmacia o strisce di stoffa e lo scheletro con una tuta nera e ossa disegnate. Bastano materiali di casa e un po' di trucco.

Che costume fai da te scegliere per un bambino? Per i bambini funzionano bene i Minions, con maglia gialla, salopette e occhialini di cartone, le cacciatrici di KPop Demon Hunters, Vaiana di Oceania e i classici come fantasma e scheletro. Meglio evitare maschere che coprono la vista e usare trucchi adatti alla pelle dei più piccoli.