La musica torna a essere uno degli elementi centrali di Grand Theft Auto. Atlantic Records e Rockstar Games annunciano “Grand Theft Auto VI: The Album”, 34 brani originali pensati per accompagnare Vice City e lo stato di Leonida. L'album uscirà il 20 novembre, mentre sei singoli sono già disponibili, con nomi che vanno da Travis Scott e Future a Keith Richards, Rauw Alejandro e PinkPantheress.

La radio accesa mentre si attraversa Vice City non sarà soltanto un sottofondo. Se c'è un elemento che negli anni ha contribuito a costruire l'identità di Grand Theft Auto, è proprio la musica, e per GTA 6 Rockstar Games sembra intenzionata ad alzare ulteriormente l'asticella.

Atlantic Records e Rockstar Games hanno annunciato “Grand Theft Auto VI: The Album”, colonna sonora ufficiale composta da 34 brani originali e costruita attorno a una selezione di artisti provenienti da generi e generazioni molto differenti.

L'album sarà pubblicato il 20 novembre 2026, il giorno successivo all'uscita del gioco, prevista per il 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

E alcuni dei nomi coinvolti fanno già capire quanto sia ampia la direzione musicale scelta per il nuovo capitolo.

Da Travis Scott a Keith Richards: i primi sei brani di GTA 6

Rockstar e Atlantic hanno deciso di non aspettare novembre per far ascoltare il nuovo progetto.

Sono infatti già disponibili in streaming sei singoli della colonna sonora:

Yung Lean – “That's It” feat. Future & Metro Boomin

Travis Scott – “RHYNO”, prodotto da Guy-Manuel de Homem-Christo

CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy – “Sexy Magic”

Morgan Wallen – “Last Thing You Need”

Rauw Alejandro – “Macacoa 2000”

Keith Richards – “Bright Lights, Big City”

La selezione attraversa hip hop, elettronica, musica latina, country e rock e soprattutto mette insieme artisti che difficilmente ci si aspetterebbe di trovare nella stessa tracklist.

Particolarmente curioso è il coinvolgimento di Guy-Manuel de Homem-Christo, componente dei Daft Punk, nella produzione del brano di Travis Scott.

All'estremo opposto dello spettro generazionale compare invece Keith Richards, storico chitarrista dei Rolling Stones.

Non soltanto una playlist: 34 canzoni originali per Vice City

Il dettaglio più interessante dell'annuncio è proprio la natura del progetto.

“Grand Theft Auto VI: The Album” non viene presentato come una semplice raccolta di canzoni già esistenti scelte per accompagnare il gioco, ma come un disco contenente 34 brani originali.

Le canzoni sono pensate per inserirsi nel mondo di Vice City e Leonida, i luoghi nei quali si svilupperà la nuova storia.

L'album accompagnerà inoltre una nuova evoluzione delle celebri stazioni radio in-game, insieme alla colonna sonora dinamica che reagirà all'esperienza del giocatore.

La musica, insomma, continuerà a essere parte della costruzione dell'ambiente di GTA e non soltanto qualcosa da ascoltare durante gli spostamenti.

Perché la musica è così importante in Grand Theft Auto

Non è una novità per la serie. Dai diversi generi musicali associati alle stazioni radio alle personalità chiamate negli anni a condurle, Rockstar ha utilizzato la musica per caratterizzare città, epoche e atmosfere.

Con GTA 6 l'operazione sembra però assumere una dimensione ancora più ampia grazie alla collaborazione con Atlantic Records, che ha curato la selezione internazionale degli artisti coinvolti nel progetto.

Il risultato completo si scoprirà soltanto con la pubblicazione dell'album, visto che al momento sono stati svelati sei dei 34 brani.

Jason e Lucia nel nuovo mondo di GTA 6

La musica accompagnerà la storia di Jason e Lucia, i due protagonisti del nuovo capitolo.

L'ambientazione riporta la serie a Vice City, inserita questa volta nel più ampio stato di Leonida. Jason e Lucia si ritroveranno coinvolti in una cospirazione criminale dopo che un colpo apparentemente semplice prende una piega inaspettata.

Il rapporto tra i due sarà quindi uno degli elementi centrali della storia, mentre Rockstar promette quella che definisce la più grande evoluzione realizzata finora per Grand Theft Auto.

Il precedente Grand Theft Auto V, secondo i dati comunicati dalla stessa Rockstar, ha superato 230 milioni di copie, mentre l'intera saga si avvicina ai 475 milioni di unità distribuite.

Quando escono GTA 6 e la colonna sonora

Le due date da ricordare sono differenti.

Grand Theft Auto VI uscirà il 19 novembre 2026 per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Grand Theft Auto VI: The Album arriverà invece il 20 novembre, con tutti i 34 brani originali.

Prima ancora di conoscere la tracklist completa, i sei singoli iniziali mostrano quindi una delle caratteristiche del nuovo universo musicale di Vice City: far convivere nello stesso spazio artisti e linguaggi lontanissimi.

Da Travis Scott a Keith Richards, passando per Rauw Alejandro, Future, Fred again.. e PinkPantheress, la radio di GTA 6 promette già di essere parecchio affollata.