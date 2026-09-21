Grande Fratello Vip, scontri subito in Casa: prime tensioni tra le donne
Lunedì su Canale 5 nuovo appuntamento con il reality. Giulia Provvedi contro Federica Morello, Marina La Rosa critica Valeria Marini. Arriva Iva Zanicchi.
Lunedì 21 settembre torna su Canale 5 il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste in studio.
Le prime ore nella Casa bastano a scatenare tensioni. Le personalità più forti degli inquilini si scontrano già sulla scelta di chi vestirà il ruolo da protagonista nella performance della serata. Giulia Provvedi e Federica Morello si ritrovano ai ferri corti, mentre Marina La Rosa muove critiche nei confronti di Valeria Marini. Caratteri contrastanti accendono subito i conflitti.
La puntata regala una sorpresa agli inquilini: Iva Zanicchi varca la porta rossa per incontrare il suo amico Simone Annichiarico. L'abbraccio è dedicato al ricordo di Walter Chiari, padre di Simone.
Lo spettacolo della serata prevede anche il primo grande scontro interno: una battaglia di talenti tra uomini e donne che si sfidano per conquistare l'immunità.
Il verdetto finale arriva dal televoto del pubblico. Quattro nomi finiscono in ballottaggio: Alessandro Roncaccia, Federica Morello, Giancarlo Danto e Marina La Rosa. Uno di loro affronta il primo rischio di eliminazione della stagione.