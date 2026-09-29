Grande Fratello Vip del 28 settembre: eliminata Michelle Masullo, la produzione chiude ad Annicchiarico

Quinta puntata con la prima uscita dalla Casa, la porta sbarrata a chi era stato squalificato, lo scontro fra Marina La Rosa e Alex Belli e una madre che entra a sorpresa per il figlio.

La quinta puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda lunedì 28 settembre 2026 su Canale 5, con Ilary Blasi alla conduzione e Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio. Michelle Masullo è la prima eliminata della stagione. In nomination vanno Marina La Rosa, Giancarlo Danto, Alex Belli e Alessandro Varsi.

La prima eliminata della stagione

Il televoto che coinvolgeva sei concorrenti ha consegnato il verdetto a Michelle Masullo, uscita con il minor numero di preferenze.

I primi salvati annunciati in diretta sono stati Carmen Di Pietro, Federica, Varsi e Roncaccia. La Casa perde così la prima inquilina dopo quattro settimane in cui nessuno era ancora stato costretto a uscire.

Il caso Annicchiarico: niente rientro

Il passaggio più delicato della serata riguardava chi non era in Casa. Simone Annicchiarico era stato squalificato per una bestemmia, e nelle settimane successive si era mossa una parte del pubblico per chiederne il reintegro.

La produzione ha detto no. La posizione portata in studio è che esistono regole e precedenti che non possono essere ignorati, pur riconoscendo la sincerità delle scuse arrivate dal concorrente.

È una risposta che vale oltre il singolo caso, perché fissa un criterio per il resto dell'edizione: la squalifica per bestemmia resta un'uscita senza ritorno, indipendentemente dal seguito che il concorrente ha fuori.

Le immunità

Dal meccanismo dei preferiti sono usciti tre nomi: Andreas Muller, Megan Ria e Jonathan Kashanian, i più votati, che hanno poi scelto chi potesse giocarsi l'immunità.

Il gioco nella Nuvola ha premiato Guendalina Tavassi, Federica Morello e Valeria Marini. In totale sei concorrenti sono arrivati al voto finale già al sicuro.

I quattro in nomination

Alla fine della catena sono rimasti in quattro:

Marina La Rosa Giancarlo Danto Alex Belli Alessandro Varsi

Il televoto deciderà nella prossima puntata.

Marina La Rosa contro Alex Belli

Lo scontro della serata si è consumato nella Mystery Room. Marina La Rosa ha messo in discussione l'autenticità di Alex Belli, sollevando dubbi sulle sue intenzioni e richiamando dinamiche già viste in passato con Soleil Sorge.

Belli ha risposto, il confronto si è alzato di tono e in studio è stato letto come il primo vero attrito strutturale di questa edizione. Selvaggia Lucarelli lo ha liquidato con una battuta, definendolo la soap opera turca che ci meritiamo.

Al di là del siparietto, è la frizione che con più probabilità reggerà le prossime settimane: due concorrenti che sanno costruire una dinamica televisiva e che ora sono entrambi esposti al giudizio del pubblico.

La sorpresa per Andreas Muller

Il momento emotivo della puntata è arrivato per Andreas Muller. Il ballerino aveva parlato del ruolo che il fratello Daniel ha avuto nella sua vita, e in Casa è entrata a sorpresa la madre Rosa.

Carmen Di Pietro e Danto, avvicinamento sotto esame

Fra Carmen Di Pietro e Giancarlo Danto si è aperto un avvicinamento che in studio è stato accolto con scetticismo, con il sospetto che si tratti di una dinamica costruita più che di un interesse reale. Il tema è rimasto aperto.

Domande frequenti

Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip il 28 settembre?

Michelle Masullo, prima eliminata della stagione. È uscita con il minor numero di preferenze in un televoto che coinvolgeva sei concorrenti.

Chi sono i nominati della quinta puntata?

Marina La Rosa, Giancarlo Danto, Alex Belli e Alessandro Varsi. Il televoto si chiuderà nella puntata successiva.

Simone Annicchiarico rientra nella Casa?

No. La produzione ha respinto l'ipotesi del reintegro dopo la squalifica per bestemmia, spiegando che esistono regole e precedenti che non possono essere ignorati, pur riconoscendo la sincerità delle sue scuse.

Chi ha ottenuto l'immunità?

Andreas Muller, Megan Ria e Jonathan Kashanian come preferiti più votati, poi Guendalina Tavassi, Federica Morello e Valeria Marini attraverso il gioco nella Nuvola.

Cosa è successo fra Marina La Rosa e Alex Belli?

Un confronto acceso nella Mystery Room, con La Rosa che ha messo in dubbio l'autenticità di Belli richiamando anche il suo passato televisivo. Selvaggia Lucarelli in studio ha commentato la scena con una battuta sulla soap opera turca.

Chi conduce il Grande Fratello Vip e chi sono gli opinionisti?

Conduce Ilary Blasi. In studio ci sono Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.