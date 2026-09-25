Il Grande Fratello Vip torna stasera, venerdì 25 settembre 2026, alle 21.30 su Canale 5 con la quarta puntata. Ilary Blasi, con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, affronterà il caso di Simone Annicchiarico, uscito dalla Casa per decisione della produzione. In nomination ci sono Carmen Di Pietro, Federica Morello, Moreno Morello, Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia.

Il caso Simone Annicchiarico

La notizia della settimana riguarda Simone Annicchiarico, figlio di Walter Chiari e tra i concorrenti più apprezzati dal pubblico. Durante un confronto in cucina con Giancarlo Danto ha pronunciato a bassa voce una frase che il pubblico e poi la produzione hanno considerato blasfema. La produzione ha applicato il regolamento e ha deciso la sua uscita dalla Casa, dopo circa otto giorni di permanenza.

È il primo provvedimento disciplinare della stagione. In puntata Ilary Blasi tornerà sulla vicenda. Non è ancora chiaro se si tratti di un'esclusione definitiva.

I nominati e il televoto

Dopo la puntata di lunedì 21 settembre sono finiti in nomination Carmen Di Pietro, Federica Morello, Moreno Morello, Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia. Il televoto funziona come salvataggio: il pubblico vota chi vuole tenere in Casa e il meno votato diventa candidato all'eliminazione. Giancarlo Danto è già a rischio dopo la scorsa puntata, quando è stato il meno votato dal pubblico.

L'uscita di Annicchiarico potrebbe cambiare i piani della serata e far slittare la prima eliminazione.

I sondaggi dei fan

Nei sondaggi online dei fan, che non hanno valore statistico, Carmen Di Pietro è in testa tra i preferiti, seguita da Federica Morello. Più indietro Moreno Morello, Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi, che in questo momento rischia di più.

Le tensioni in Casa

In settimana non sono mancati gli scontri. Valeria Marini e Carmen Di Pietro hanno litigato sulla coreografia da preparare per la prova di ballo: Di Pietro contesta l'atteggiamento della Marini. Megan Ria ha chiesto più serietà nelle coreografie e Guendalina Tavassi le ha risposto che il gruppo le prende troppo sul serio.

Nella puntata sono attese una nuova sfida tra uomini e donne e nuovi sviluppi nell'intesa tra Carmen Di Pietro e Giancarlo Danto. C'è stato spazio anche per un momento commosso: Marina La Rosa ha ricordato Pietro Taricone, suo compagno di avventura nella prima edizione del Grande Fratello.

Quando va in onda il Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip va in onda in prima serata su Canale 5 con due puntate a settimana: dopo quella di stasera, il prossimo appuntamento è lunedì 28 settembre. Nel primo pomeriggio di Canale 5 c'è la striscia quotidiana, dopo il Tg5. Il programma si segue anche su Mediaset Infinity, in diretta e on demand, e h24 su Mediaset Extra.

Domande frequenti

A che ora inizia il Grande Fratello Vip stasera?

La quarta puntata del Grande Fratello Vip va in onda stasera, venerdì 25 settembre 2026, alle 21.30 su Canale 5. Conduce Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il reality si può seguire anche in diretta streaming su Mediaset Infinity. La puntata successiva è in programma lunedì 28 settembre.

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip?

Nella puntata del 25 settembre 2026 sono in nomination Carmen Di Pietro, Federica Morello, Moreno Morello, Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia. Il televoto è di salvataggio: il meno votato diventa candidato all'eliminazione. Giancarlo Danto è già a rischio dopo essere stato il meno votato nella puntata precedente.

Perché Simone Annicchiarico ha lasciato il Grande Fratello Vip?

Simone Annicchiarico, figlio di Walter Chiari, ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip per decisione della produzione, dopo aver pronunciato durante un confronto con Giancarlo Danto una frase considerata blasfema. È il primo provvedimento disciplinare della stagione. Il caso viene affrontato nella puntata del 25 settembre 2026.

Dove vedere il Grande Fratello Vip in streaming?

Il Grande Fratello Vip si può seguire in streaming su Mediaset Infinity, sia in diretta durante le puntate su Canale 5 sia on demand. La diretta dalla Casa va in onda 24 ore su 24 su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre. La striscia quotidiana è su Canale 5 nel primo pomeriggio.