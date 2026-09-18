La nona edizione del Grande Fratello Vip è partita giovedì 17 settembre 2026 su Canale 5 con Ilary Blasi alla conduzione e Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio. Tredici concorrenti hanno varcato la porta rossa in una diretta chiusa oltre l'una e mezza di notte. Seconda puntata già sabato 19, con l'ingresso di Alex Belli e Guendalina Tavassi.

Tre giorni dopo il matrimonio a Ravello, Ilary Blasi è tornata in studio. E la prima puntata del Grande Fratello Vip ha giocato proprio su quella coincidenza, tra il look ispirato alle nozze e le battute sul marito Bastian Muller.

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La diretta è cominciata poco prima delle 22, al termine de La Ruota della Fortuna, e si è chiusa oltre l'una e mezza di notte.

Come funziona questa edizione

In gara ci sono diciotto concorrenti, ma non sono entrati tutti insieme. Quattro erano già nella Casa da martedì 15 settembre grazie all'Open House, l'appuntamento trasmesso in esclusiva su Mediaset Infinity che ha aperto la porta rossa con due giorni di anticipo.

Nella prima puntata sono entrati ufficialmente in gioco tredici vip. I restanti sono attesi tra sabato e lunedì.

Al fianco della conduttrice, sulle due poltrone da opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, quest'ultima per la seconda edizione consecutiva.

La prova della coreografia

L'apertura è stata affidata a una sigla curata da Francesca Manzini, che nei giorni precedenti aveva insegnato i passi ai quattro dell'Open House.

Il pubblico da casa, chiamato a giudicare l'esecuzione tramite televoto, li ha promossi: l'intero budget per la spesa è stato messo a loro disposizione. In studio, per l'occasione, anche Alessandra Mussolini, vincitrice dell'ultima edizione.

La pergamena di Valeria Marini

Il momento più commentato della serata riguarda Valeria Marini, alla sua terza partecipazione al programma. Il Grande Fratello le ha chiesto di firmare un accordo formale: sarà l'ultima volta che partecipa al reality.

Lei ha firmato. Quanto sia vincolante quella pergamena è un'altra questione, e la conduttrice non ha resistito a qualche battuta sul punto.

La zipline e la valigia perduta

Nei giorni precedenti la produzione aveva sottoposto tre concorrenti a una prova di coraggio: lanciarsi con una zipline per salvare i propri effetti personali.

Soltanto Giulia Provvedi ha rinunciato al salto, perdendo così la valigia. Dopo la trasmissione del filmato sono entrati in Casa Federica Morello e Giacomo Gallani.

Le frecciate a Totti e il matrimonio

Il passaggio che farà discutere più a lungo è arrivato in apertura, con Blasi e Lucarelli a costruire un siparietto su Francesco Totti e Noemi Bocchi. La conduttrice ha lasciato correre e ha poi parlato del matrimonio appena celebrato con Bastian Muller.

Nel corso della serata Megan Ria ha invece chiarito la propria posizione su alcune voci che la riguardavano insieme a Elodie.

Un problema di cognomi

Una curiosità che ha attraversato i social durante la diretta: nel cast ci sono due Morello, Federica Morello e Moreno Morello, e la coincidenza ha creato più di una confusione tra gli spettatori.

Tra i nomi annunciati per questa edizione figurano anche Alex Belli, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa, Simone Annicchiarico, Andreas Müller, Jonathan Kashanian e Carmen Di Pietro. Non ci sarà invece Rocco Casalino, che ha declinato l'invito.

Quando va in onda la prossima puntata

Non bisogna aspettare una settimana. La seconda puntata è in programma sabato 19 settembre in prima serata su Canale 5, appuntamento eccezionale a due giorni dal debutto, durante il quale entrano anche i concorrenti mancanti. Blasi ha annunciato l'ingresso di Alex Belli e Guendalina Tavassi.

Dalla settimana successiva il doppio appuntamento diventa regolare: lunedì 21 e venerdì 25 settembre.

Per chi vuole seguire la Casa fuori dalle prime serate, il daytime va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 13.45, su La5 alle 12 e su Mediaset Extra con il Rewind alle 6 e i Live durante la giornata.

La finale, secondo il regolamento ufficiale del televoto, è attualmente prevista per martedì 1° dicembre 2026.

Domande frequenti

Quando è iniziato il GF Vip 2026

La nona edizione è partita giovedì 17 settembre 2026 in prima serata su Canale 5, con Ilary Blasi alla conduzione e Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste. La diretta si è chiusa oltre l'una e mezza di notte.

Quanti concorrenti ci sono?

Diciotto in totale. Quattro erano già nella Casa dal 15 settembre grazie all'Open House trasmesso su Mediaset Infinity, tredici sono entrati ufficialmente nella prima puntata, i restanti arrivano tra sabato e lunedì.

Cosa ha firmato Valeria Marini?

Un accordo con cui si impegna a non partecipare più al reality: è la sua terza edizione del Grande Fratello Vip. La firma è avvenuta in diretta, su richiesta del programma.

Quando va in onda la prossima puntata?

Sabato 19 settembre in prima serata su Canale 5, con l'ingresso di Alex Belli e Guendalina Tavassi. Poi il doppio appuntamento diventa regolare, con le puntate di lunedì 21 e venerdì 25 settembre.

Quando è prevista la finale?

Secondo il regolamento ufficiale del televoto la finale è al momento fissata per martedì 1° dicembre 2026, con una durata dell'edizione di circa tre mesi.