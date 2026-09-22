La terza puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 21 settembre su Canale 5, ha consegnato il primo verdetto del pubblico: Giancarlo Danto è il meno votato ed è il primo candidato all'uscita. Jonathan Kashanian si è guadagnato l'immunità, mentre al televoto finiscono Carmen Di Pietro, Federica Morello, Alessandro Roncaccia, Moreno Morello e Alessandro Varsi. La serata si è aperta con lo scontro tra Valeria Marini e Carmen Di Pietro.

La terza serata del reality condotto da Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio, ha cominciato a dare forma alla classifica della Casa. È arrivato il primo verdetto del televoto, e con lui le nomination che porteranno alla prima eliminazione di questa edizione.

Il primo verdetto: Danto verso l'uscita

Al centro della serata c'era l'esito del televoto aperto nella seconda puntata, che vedeva a rischio Alessandro Roncaccia, Federica Morello, Giancarlo Danto e Marina La Rosa.

Il pubblico ha scelto chi salvare e il meno votato è risultato Giancarlo Danto, che diventa così il primo candidato all'eliminazione. Non è ancora un'uscita: il suo destino si deciderà nella prossima puntata, quando dovrà vedersela con il secondo candidato espresso dal nuovo televoto.

La lite per il balletto

L'apertura è stata tutta al femminile. Nella Casa le donne stanno preparando un'esibizione sulle note di "La notte vola", il brano di Lorella Cuccarini, e il progetto ha fatto emergere le prime tensioni.

Valeria Marini vorrebbe un ruolo da protagonista, e tra le coinquiline c'è chi non è d'accordo, a cominciare da Carmen Di Pietro. Il confronto tra le due ha dato il tono all'intera serata.

I confronti di Federica Morello

Tra i momenti più discussi della puntata c'è stato il doppio confronto che ha visto protagonista Federica Morello, prima con Giulia Provvedi e poi con Valeria Marini.

Morello era già tra i nominati del primo televoto ed è riuscita a salvarsi, ma la serata non le ha concesso tregua: si ritrova di nuovo al televoto.

L'immunità e le nomination

Le dinamiche nate dalla battle dei talenti hanno assegnato l'immunità a Jonathan Kashanian, unico concorrente escluso dalle nomination.

Poi il meccanismo si è diviso per squadre: uomini e donne sono stati invitati a votarsi tra loro. Tra le donne le più votate sono risultate Carmen Di Pietro e Federica Morello.

Al termine delle votazioni i concorrenti più indicati sono stati Carmen Di Pietro, Federica Morello, Alessandro Roncaccia, Moreno Morello e Alessandro Varsi.

Come funziona il televoto

Il pubblico è ora chiamato a scegliere chi salvare tra i cinque nominati. Il meno votato diventerà il secondo candidato all'eliminazione, e affronterà Danto nella prossima puntata.

Si vota attraverso l'app Mediaset Infinity, sul sito ufficiale del programma nella sezione dedicata al televoto, oppure dalle smart tv sintonizzate su Canale 5.

La novità del biglietto segreto

Nelle ore precedenti la puntata la conduttrice aveva annunciato una novità di regolamento destinata a pesare nelle prossime settimane: l'esistenza di un biglietto segreto, una sorta di seconda possibilità per tornare in gioco all'interno della Casa. Le modalità con cui verrà utilizzato non sono ancora state chiarite.

Quando va in onda la prossima puntata

Il doppio appuntamento settimanale prosegue: la prossima puntata va in onda venerdì 25 settembre in prima serata su Canale 5. È lì che si conoscerà il nome del primo eliminato di questa edizione.

Domande frequenti

Chi è stato eliminato al GF Vip il 21 settembre?

Nessuno. Il televoto ha indicato Giancarlo Danto come primo candidato all'eliminazione, ma l'uscita sarà decisa nella prossima puntata, quando si confronterà con il secondo candidato scelto dal nuovo televoto.

Chi sono i nominati del GF Vip?

Carmen Di Pietro, Federica Morello, Alessandro Roncaccia, Moreno Morello e Alessandro Varsi. Il pubblico sceglie chi salvare tra loro, e il meno votato diventa il secondo candidato all'eliminazione insieme a Giancarlo Danto.

Chi è immune questa settimana?

Jonathan Kashanian, che ha ottenuto l'immunità grazie alle dinamiche della battle dei talenti ed è stato l'unico concorrente escluso dalle nomination.

Come si vota al GF Vip 2026?

Attraverso l'app gratuita Mediaset Infinity, sul sito ufficiale del programma nella sezione dedicata al televoto oppure dalle smart tv abilitate, sintonizzandosi su Canale 5.

Quando va in onda la prossima puntata del GF Vip?

Venerdì 25 settembre 2026 in prima serata su Canale 5. Nel corso della puntata verrà annunciato il primo eliminato dell'edizione.