Gerry Scotti porta la Ruota in prima serata: arrivano i super campioni e Il Volo

La Ruota della Fortuna si prende la prima serata. Mercoledì 23 settembre alle 20.40 su Canale 5 Gerry Scotti conduce il primo speciale “La Ruota dei Campioni… e delle stelle”, con nove tra i concorrenti che hanno conquistato i montepremi più alti del game show e una sfida speciale che coinvolgerà Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo. Al tabellone ci sarà, naturalmente, Samira Lui.