Gerry Scotti porta la Ruota in prima serata: arrivano i super campioni e Il Volo
La Ruota della Fortuna si prende la prima serata. Mercoledì 23 settembre alle 20.40 su Canale 5 Gerry Scotti conduce il primo speciale “La Ruota dei Campioni… e delle stelle”, con nove tra i concorrenti che hanno conquistato i montepremi più alti del game show e una sfida speciale che coinvolgerà Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo. Al tabellone ci sarà, naturalmente, Samira Lui.
Non sarà una normale puntata de La Ruota della Fortuna. Per una sera il celebre game show di Canale 5 allunga la sua corsa e diventa protagonista di un appuntamento speciale interamente dedicato ai suoi campioni.
Mercoledì 23 settembre 2026, a partire dalle 20.40, Gerry Scotti guiderà “La Ruota dei Campioni… e delle stelle”, serata nella quale torneranno alcuni dei concorrenti che si sono distinti per le vincite più alte.
Ma non saranno soli. A girare la Ruota e cercare di risolvere i tabelloni arriveranno anche le tre voci de Il Volo.
Nove campioni tornano alla Ruota della Fortuna
Il meccanismo dello speciale mette insieme competizione e spettacolo.
Saranno nove i Campioni richiamati in studio. Si confronteranno tre alla volta attraverso cinque incontri tematici, con l'obiettivo di accumulare il montepremi più alto possibile.
La gara entrerà poi nella fase decisiva: i tre concorrenti che avranno guadagnato di più accederanno ad altre due manche.
A quel punto conterà il montepremi complessivo. Chi avrà conquistato la cifra più alta diventerà il Campione dei Campioni.
E per il vincitore la partita non sarà ancora terminata.
Fino a 300.000 euro alla Ruota delle Meraviglie
Il Campione dei Campioni accederà infatti alla Ruota delle Meraviglie, la fase che metterà in palio una vincita che potrà arrivare fino a 300.000 euro.
Lo speciale conserva quindi alcuni degli elementi più riconoscibili del programma, ma costruisce una competizione tra concorrenti che hanno già dimostrato di saper affrontare lettere, definizioni e tabelloni.
L'idea è proprio quella di riunire alcuni dei protagonisti più fortunati del game show e scoprire chi riuscirà a imporsi nel confronto diretto.
Il Volo gioca con Gerry Scotti
La componente “delle stelle” del titolo è affidata a Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.
I tre componenti de Il Volo avranno manche dedicate e dovranno cimentarsi, separatamente, con i tabelloni della Ruota.
Anche tra loro ci sarà una piccola competizione: il componente del trio che avrà conquistato il montepremi maggiore potrà affrontare la Ruota delle Meraviglie, ancora una volta con la possibilità di arrivare fino a 300.000 euro.
In questo caso, però, l'eventuale vincita avrà una finalità benefica.
La vincita de Il Volo sarà devoluta a Mediafriends
Il montepremi conquistato nella sfida riservata a Il Volo sarà devoluto a Mediafriends per sostenere l'Orchestra Giovanile Quattro Ottavi.
Si tratta di un progetto sociale rivolto a ragazzi provenienti da famiglie in difficoltà economica o che vivono situazioni di isolamento, con percorsi formativi pensati per contrastare il disagio giovanile e favorire l'inclusione.
Alla gara viene così affiancata una componente solidale, inserita all'interno della serata speciale.
Gerry Scotti e Samira Lui ancora insieme
A tenere insieme le diverse sfide sarà Gerry Scotti, mentre al tabellone ritroveremo Samira Lui.
La formula resta legata a quella de La Ruota della Fortuna, produzione RTI realizzata in collaborazione con Endemol Shine Italy e basata sul format internazionale Wheel of Fortune.
Mercoledì sera, però, la sfida sarà diversa: campioni contro campioni e i tre componenti de Il Volo alle prese con la Ruota, fino alla possibilità di conquistare 300.000 euro.