Il 27 settembre 1976 nasceva a Roma il calciatore che ha legato tutta la carriera a una sola maglia: 25 stagioni in giallorosso, 786 presenze, 307 gol, uno scudetto, il Mondiale del 2006 e la Scarpa d'oro. Oggi festeggia a Las Vegas con la famiglia.

Francesco Totti compie 50 anni domenica 27 settembre 2026. Nato a Roma nel 1976, ha giocato 25 stagioni in Serie A con la Roma, l'unica squadra della sua carriera: 786 presenze e 307 gol in tutte le competizioni, record del club. Ha vinto lo scudetto nel 2001, il Mondiale 2006 e la Scarpa d'oro nel 2007.

L'esordio a 16 anni

Totti ha esordito in Serie A il 28 marzo 1993, a 16 anni, in Brescia-Roma, entrando in campo all'87'. Da quel giorno non ha mai cambiato maglia: 25 stagioni consecutive in giallorosso, un record di fedeltà in Serie A condiviso con Paolo Maldini, bandiera del Milan.

Nella crescita del giovane Totti ha avuto un ruolo decisivo Carlo Mazzone, l'allenatore che lo ha protetto e guidato nei primi anni, anche fuori dal campo.

I numeri di una carriera

Con la Roma Totti ha collezionato 786 presenze e 307 gol in tutte le competizioni, record assoluti del club. In Serie A le presenze sono 618 e i gol 250: solo Silvio Piola, con 274, ne ha segnati di più nella storia del campionato. Totti detiene anche il record di gol nel derby di Roma in Serie A, 11, e ha firmato 185 assist decisivi, 140 dei quali in campionato.

Nella stagione 2006-07 ha vinto la classifica dei marcatori della Serie A con 26 gol, che gli sono valsi la Scarpa d'oro come miglior realizzatore dei campionati europei.

Lo scudetto, le coppe e il Mondiale

Il trofeo più amato è lo scudetto del 2001, vinto da capitano a 24 anni. Con la Roma ha conquistato anche due Coppe Italia, nel 2007 e nel 2008, e due Supercoppe italiane, nel 2001 e nel 2007.

In Nazionale ha giocato 58 partite con 9 gol tra il 1998 e il 2006. Il punto più alto è il Mondiale del 2006 in Germania: negli ottavi contro l'Australia segnò il rigore decisivo al 95' e chiuse il torneo da campione del mondo, con quattro assist.

L'addio al calcio

Totti ha giocato la sua ultima partita con la Roma il 28 maggio 2017, all'Olimpico contro il Genoa, davanti a uno stadio in lacrime. Il saluto al pubblico, con la lettera letta a centrocampo, è rimasto uno dei momenti più emozionanti del calcio italiano recente.

Il compleanno a Las Vegas

Per i 50 anni Totti ha scelto di festeggiare lontano da Roma. Secondo quanto riportato da Adnkronos, è volato a Las Vegas con un jet privato insieme alla compagna Noemi Bocchi e ai figli, per una cena all'hotel Bellagio. Le immagini del viaggio sono state condivise sui social.

Domande frequenti

Quanti anni compie Francesco Totti? Francesco Totti compie 50 anni domenica 27 settembre 2026. È nato a Roma il 27 settembre 1976. Ha giocato tutta la carriera con la Roma, dall'esordio in Serie A del 28 marzo 1993 all'ultima partita del 28 maggio 2017, per 25 stagioni consecutive con la stessa maglia.

Quanti gol ha segnato Totti con la Roma? Con la Roma Totti ha segnato 307 gol in 786 presenze in tutte le competizioni, record assoluti del club. In Serie A i gol sono 250 in 618 partite: è il secondo marcatore di sempre del campionato dietro Silvio Piola, fermo a 274. Detiene anche il record di gol nei derby di Roma.

Quali trofei ha vinto Totti? Con la Roma Totti ha vinto lo scudetto nel 2001, due Coppe Italia nel 2007 e nel 2008 e due Supercoppe italiane nel 2001 e nel 2007. Con la Nazionale ha vinto il Mondiale 2006. A livello individuale ha conquistato la Scarpa d'oro nel 2007, con 26 gol in campionato.