Francesca Michielin torna con “La mia ragazza”: il nuovo singolo tra anni ’80 e sorellanza
Francesca Michielin pubblica venerdì 25 settembre 2026 “La mia ragazza”, il nuovo singolo per Columbia Records/Sony Music Italy. Un brano pop-rock e alt-rock dalle atmosfere anni ’80, costruito attorno a un riff di chitarra ispirato ai The Cure e a un racconto che parte da un immaginario queer per trasformarsi in una storia di sorellanza. A novembre l’artista tornerà inoltre dal vivo con un nuovo spettacolo nei teatri italiani.
Dopo “Magia Bianca” e un'estate trascorsa sui palchi dei principali festival italiani con lo Strega Comanda Summer Tour, Francesca Michielin apre un nuovo capitolo del proprio percorso musicale.
Si intitola “La mia ragazza” il singolo in uscita venerdì 25 settembre 2026, una canzone che porta l'artista verso sonorità pop-rock e alt-rock con evidenti suggestioni anni Ottanta.
Il punto di partenza musicale è un riff di chitarra ispirato alle atmosfere dei The Cure, mentre sul piano narrativo Michielin sceglie una prospettiva che dal racconto individuale si allarga progressivamente a una dimensione collettiva.
“La mia ragazza”, dall'immaginario queer alla sorellanza
Il titolo può suggerire inizialmente una storia sentimentale, ma il significato del brano si sviluppa su più livelli.
La mia ragazza parte da un immaginario queer per trasformarsi in un racconto di sorellanza: l'esperienza di una singola ragazza diventa così qualcosa nella quale, in forme differenti, possono riconoscersi anche altre donne.
Dietro la canzone c'è inoltre un riferimento storico preciso. Il brano è ispirato alla figura di Katherina Hetzeldorfer, indicata nella presentazione del progetto come la prima donna di cui sia stata registrata l'esecuzione, nel 1477, per omosessualità.
La sua vicenda viene inserita nel contesto che precedette la successiva teorizzazione della caccia alle streghe nel Malleus Maleficarum.
Un riferimento lontano nel tempo che Michielin porta all'interno di una canzone contemporanea, utilizzandolo come punto di partenza per affrontare temi legati all'identità, alla condivisione delle esperienze e alla solidarietà tra donne.
Un nuovo capitolo dopo “Magia Bianca”
La mia ragazza arriva dopo una stagione particolarmente intensa per Francesca Michielin.
Dopo Magia Bianca, durante l'estate l'artista è stata protagonista dello Strega Comanda Summer Tour, esibendosi in diversi festival italiani.
Il singolo del 25 settembre segna adesso l'inizio della fase successiva. E il cambiamento riguarderà anche l'attività dal vivo.
Archiviata la dimensione estiva dei festival, in autunno Michielin entrerà infatti nei teatri con uno spettacolo nuovo, pensato per accompagnare questa parte del suo percorso artistico.
Tour nei Teatri 2026: tutte le date
Il Tour nei Teatri 2026 partirà l'8 novembre da Trento, con la data zero all'Auditorium Santa Chiara.
Da lì Francesca Michielin attraverserà l'Italia per quasi un mese, passando da Venezia, Torino, Ancona, Firenze, Bari, Bologna, Trieste, Padova, Roma e Milano, prima dell'ultimo appuntamento previsto a Napoli il 3 dicembre.
Il calendario annunciato comprende 12 concerti:
Data
Città
Teatro
8 novembre 2026
Trento
Auditorium Santa Chiara – Data zero
11 novembre 2026
Venezia
Teatro Malibran
13 novembre 2026
Torino
Teatro Colosseo
15 novembre 2026
Ancona
Teatro delle Muse
16 novembre 2026
Firenze
Teatro Verdi
20 novembre 2026
Bari
Teatro Petruzzelli
22 novembre 2026
Bologna
Europauditorium
23 novembre 2026
Trieste
Teatro Rossetti
25 novembre 2026
Padova
Gran Teatro Geox
28 novembre 2026
Roma
Teatro Conciliazione
1 dicembre 2026
Milano
Teatro Arcimboldi
3 dicembre 2026
Napoli
Teatro Augusteo
I biglietti sono disponibili attraverso i circuiti autorizzati indicati dall'organizzazione.
Il passaggio dai festival ai teatri accompagna quindi una nuova fase per Francesca Michielin, inaugurata da “La mia ragazza”: una canzone che guarda musicalmente agli anni Ottanta, ma utilizza una vicenda lontana secoli per costruire un racconto contemporaneo sulla condivisione delle esperienze femminili.