Nelle puntate di Forbidden Fruit 4 in onda su Canale 5 da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre 2026, Sahika si sente male a casa di Hasan Ali e sembra morire. Ender lo accusa di omicidio davanti a tutti. Poi Sahika ricompare viva: aveva messo in scena la sua morte per incastrarlo.

Quando va in onda Forbidden Fruit dal 28 settembre

Forbidden Fruit 4 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e nel weekend alle 15.30. Gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity. La dizi turca, titolo originale Yasak Elma, occupa il primo pomeriggio della rete subito dopo Beautiful.

La trappola di Hasan Ali

Sahika va a casa di Hasan Ali per discutere una tregua. Lui le tende una trappola e le versa di nascosto una sostanza nel bicchiere. Sahika accusa un grave malore, perde conoscenza e sembra morire sotto i suoi occhi. In preda al panico, Hasan Ali ordina di far sparire il corpo e ogni prova.

Ender cerca Sahika

Ender non riesce a contattare Sahika e comincia a preoccuparsi. Manda Caner alla polizia e va proprio da Hasan Ali, ignara di quanto è appena successo. Denuncia la scomparsa, mentre l'imprenditore recita la parte di chi non sa nulla e cerca di eliminare le ultime tracce.

La polizia chiama Ender in obitorio per identificare un cadavere che potrebbe essere Sahika. Non è lei.

La collana con la S

Feride irrompe da Hasan Ali per rimproverarlo di uno scandalo legato a una presunta escort. Durante una cena di famiglia lo accusa di avere un'amante: in casa sua ha trovato una collana con un ciondolo a forma di S. Tutti pensano subito a Sahika.

Yildiz, scettica all'inizio, cerca la collana nello studio di Hasan Ali e lui la sorprende. Ender scopre che il gioiello è ricomparso e si convince che qualcuno stia manipolando le prove. Alla fine affronta Hasan Ali in pubblico e lo accusa di omicidio. Lui nega tutto.

Il ritorno di Sahika e il ricatto

Ender riceve un video che sembra coinvolgere Mahmut. Poco dopo Sahika ricompare viva, tra lo choc di Ender e Caner. Ha messo in scena la propria morte: manipolando Mahmut, è riuscita a far credere che Hasan Ali l'avesse avvelenata.

Tocca a Ender giocare la sua parte. Si presenta in azienda e ricatta Hasan Ali con il video in cui Mahmut getta in mare il finto cadavere di Sahika: o le restituisce le azioni che le aveva sottratto, o lei va alla polizia. Chiede anche il 20% delle sue quote, ma scopre che una clausola le vincola.

Yildiz, Cagatay e le cene di Cansu

Yildiz prova ad allentare le tensioni in famiglia con una cena. Cagatay chiede a Cansu di stare lontana da lui e da Yildiz. Yildiz organizza poi una cena a quattro con Cansu ed Emir e decide di non presentarsi con Cagatay, per lasciare soli gli altri due. A tavola Cansu confida a Emir che Cagatay potrebbe tradire Yildiz, ed Emir riferisce le sue parole a Caner.

Yildiz teme che la cessione delle azioni abbia cambiato gli equilibri del matrimonio. Hasan Ali, intanto, racconta a Cagatay che Yildiz si è intrufolata nel suo studio.

Mert sempre più freddo con Zehra

Mert si mostra distante e irritabile con Zehra e sembra nascondere piani misteriosi. Zehra comincia a preoccuparsi del suo atteggiamento, sempre più freddo e aggressivo.

Domande frequenti

A che ora va in onda Forbidden Fruit dal 28 settembre 2026?

Forbidden Fruit 4 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e nel weekend alle 15.30. Nella settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2026 la soap turca resta nel primo pomeriggio della rete, dopo Beautiful. Gli episodi sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.

Sahika muore in Forbidden Fruit?

No. Nelle puntate dal 28 settembre al 4 ottobre 2026 Sahika si sente male a casa di Hasan Ali e sembra morire. In realtà ha messo in scena la sua morte manipolando Mahmut, per far credere che Hasan Ali l'abbia avvelenata. Quando ricompare viva, Ender usa un video per ricattare l'imprenditore.

Cosa chiede Ender a Hasan Ali?

Ender ricatta Hasan Ali con un video in cui Mahmut getta in mare il finto cadavere di Sahika. Nelle puntate dal 28 settembre al 4 ottobre 2026 gli chiede di restituire le azioni che aveva sottratto e di cederle il 20% delle sue quote, ma scopre che una clausola le vincola.

Dove vedere Forbidden Fruit in streaming?

Gli episodi di Forbidden Fruit sono disponibili su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita di Mediaset, in diretta durante la messa in onda su Canale 5 e on demand nei giorni successivi. Per guardarli basta creare un account gratuito, anche con un profilo social, e accedere da computer, smartphone, tablet o smart TV.