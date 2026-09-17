Nelle puntate di Forbidden Fruit 4 in onda su Canale 5 da lunedì 21 a domenica 27 settembre 2026, Yildiz prova a farsi accettare dalla famiglia del marito, ma le tensioni la portano a un malore e Cagatay decide di separarsi. Ender e Sahika tentano di ricattare Hasan Ali con l'aiuto di Svetlana. Appuntamento alle 14.10.

Quando va in onda Forbidden Fruit dal 21 al 27 settembre

Forbidden Fruit 4 va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica alle 14.30. Gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity. Dal 21 settembre la dizi turca, titolo originale Yasak Elma, resta al suo posto tra Beautiful e il ritorno di Uomini e Donne alle 14.45.

Yildiz cerca la pace con la famiglia di Cagatay

Yildiz (Eda Ece) litiga con Cagatay per colpa di Alp. Emir le consiglia di ricucire i rapporti con la famiglia del marito e lei si dà da fare: regala un abito a Feride, ma sbaglia la taglia e crea un equivoco. Poi organizza una cena con Cansu per compiacere Hasan Ali.

Cansu conquista tutti

Alla cena Cansu incanta i presenti con i suoi modi dolci e ingenui. Nessuno sospetta il legame che la unisce a Ender e Sahika. Durante la serata incontra Caner, che finge di non sapere nulla dei loro piani.

Il malore di Yildiz e la separazione

Le tensioni familiari presentano il conto e Yildiz si sente male. Cagatay chiama un medico, che le raccomanda di restare il più tranquilla possibile. La tregua dura poco: stanco dei continui problemi, Cagatay decide di separarsi da lei.

Nurgul in casa, Mert perde la pazienza

Sahika ed Ender spingono Nurgul a chiedere ospitalità a Yildiz. Feride si oppone, così Yildiz convince Zehra ad accogliere la donna. Mert scopre la presenza di Nurgul in casa, accusa Zehra di aver deciso da sola una questione importante e le impone di mandarla via.

Il ricatto a Hasan Ali

Ender e Sahika provano a incastrare Hasan Ali con l'aiuto di Svetlana per poterlo ricattare. L'imprenditore scopre il piano. Le due non si arrendono e preparano un nuovo colpo contro di lui, questa volta ingannando Mahmut.

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Domande frequenti

A che ora va in onda Forbidden Fruit dal 21 settembre 2026?

Forbidden Fruit 4 va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica alle 14.30. Dal 21 settembre la soap turca resta nel primo pomeriggio della rete, dopo Beautiful e prima di Uomini e Donne. Gli episodi sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.

Yildiz e Cagatay si lasciano in Forbidden Fruit?

Sì. Nelle puntate dal 21 al 27 settembre 2026 Yildiz prova a migliorare i rapporti con la famiglia del marito, ma le tensioni le causano un malore. Cagatay chiama un medico e, poco dopo, stanco dei continui problemi, decide di separarsi da lei.

Cosa tramano Ender e Sahika contro Hasan Ali?

Ender e Sahika cercano di incastrare Hasan Ali con l'aiuto di Svetlana per poterlo ricattare. L'uomo scopre il piano, ma le due non si fermano e organizzano un nuovo attacco ingannando Mahmut. Nelle stesse puntate Cansu conquista la famiglia e tiene nascosto il suo legame con le due.

Dove vedere Forbidden Fruit in streaming?

Gli episodi di Forbidden Fruit sono disponibili su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita di Mediaset, in diretta durante la messa in onda su Canale 5 e on demand nei giorni successivi. Per guardarli basta creare un account gratuito, anche tramite un profilo social, e accedere da computer, smartphone, tablet o smart TV.