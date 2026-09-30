Sports Interactive fissa l'uscita e mostra il nuovo trailer sulla partita: tornano i sorteggi delle coppe e il Deadline Day, cambia l'interfaccia criticata in FM26.

Football Manager 27 esce martedì 10 novembre 2026, in contemporanea in tutto il mondo. L'annuncio è arrivato il 30 settembre da Sports Interactive, lo studio che sviluppa la serie per Sega, insieme a un trailer dedicato all'esperienza della partita. Il gioco sarà disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e su mobile tramite Netflix, oltre che nel catalogo Game Pass.

Chi non vuole aspettare potrà giocare prima: una versione di anteprima sarà disponibile una o due settimane prima del lancio ufficiale.

Piattaforme e disponibilità

Piattaforma Dove PC Steam, Epic Games Store, app Xbox Console PlayStation 5, Xbox Series X/S Mobile FM27 Mobile tramite Netflix Abbonamento PC Game Pass, Xbox Game Pass Ultimate, Game Pass Console

Niente Nintendo Switch: FM27 non arriverà sulla console di Nintendo né sulle vecchie Xbox. Prezzo e preordini non sono ancora stati comunicati, ma il gioco si può già aggiungere alla lista dei desideri.

Le novità: tornano i sorteggi e il Deadline Day

FM27 recupera alcune funzioni amate dai giocatori delle vecchie edizioni:

sorteggi delle coppe , da vedere un accoppiamento alla volta, tutti insieme o in automatico;

, da vedere un accoppiamento alla volta, tutti insieme o in automatico; Deadline Day , l'ultimo giorno di mercato, con gli agenti che si muovono nei tempi reali delle trattative;

, l'ultimo giorno di mercato, con gli agenti che si muovono nei tempi reali delle trattative; heat map e una carriera più dettagliata nella scheda dei giocatori;

e una carriera più dettagliata nella scheda dei giocatori; scorciatoie da tastiera personalizzabili e segnalibri da riordinare con il trascinamento.

Il trailer pubblicato con la data mostra la nuova esperienza della partita, con più atmosfera sugli spalti e una grafica 3D rifinita.

Un'interfaccia nuova dopo le critiche a FM26

La novità più attesa riguarda la navigazione. Football Manager 26, il primo capitolo costruito sul motore Unity, era stato criticato soprattutto per l'interfaccia. In FM27 i menu principali si raccolgono in alto, in sei voci: Portal, Squad, Tactics, Recruitment, Training e Club. I messaggi hanno colori diversi a seconda del tipo e ci sono nuove modalità di visualizzazione per i monitor ultrawide. Sports Interactive promette meno clic per arrivare dove serve.

Restano ancora senza risposta alcune domande dei fan: le novità della modalità Crea un club, il modo in cui verranno mostrati gli attributi dello staff e la resa grafica dei giovani generati dal gioco.

Domande frequenti

Quando esce Football Manager 27?

Football Manager 27 esce il 10 novembre 2026 in tutto il mondo, su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e su mobile tramite Netflix. Una versione di anteprima sarà giocabile una o due settimane prima del lancio. Prezzo e preordini non sono ancora stati annunciati.

Football Manager 27 sarà su Game Pass?

Sì. Football Manager 27 sarà disponibile dal lancio nel catalogo di PC Game Pass, Xbox Game Pass Ultimate e Game Pass Console. Su PC si potrà comprare anche su Steam, Epic Games Store e app Xbox. Non è prevista una versione per Nintendo Switch.

Quali sono le novità di Football Manager 27?

Football Manager 27 riporta i sorteggi delle coppe e il Deadline Day del calciomercato, aggiunge heat map e scorciatoie da tastiera personalizzabili e rivede l'interfaccia, con i menu principali raccolti in alto. Migliora anche l'esperienza della partita, con più atmosfera e grafica 3D rifinita.