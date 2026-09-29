Una legge del 2005, un fiorellino azzurro e una data presa in prestito dagli angeli custodi: la storia della giornata dedicata a chi ci ha cresciuti almeno un po'.

La Festa dei nonni 2026 cade venerdì 2 ottobre. In Italia è una ricorrenza nazionale istituita dalla legge 159 del 31 luglio 2005, che celebra il ruolo dei nonni nelle famiglie e nella società. Non è un giorno festivo: scuole, uffici e negozi restano aperti, ma in molte classi si prepara un lavoretto da portare a casa.

C'è chi ha il nonno che insegna a giocare a scopa e bara senza vergogna. Chi la nonna che al telefono chiede "hai mangiato?" prima ancora di "come stai?". Il 2 ottobre è il giorno per ricordarsene, e per dirglielo.

Perché si festeggia il 2 ottobre

La data non è casuale. Il 2 ottobre il calendario liturgico cattolico ricorda i Santi Angeli Custodi, e l'accostamento viene da sé: i nonni vegliano, proteggono, spesso coprono qualche marachella con i genitori. Il legislatore ha scelto questo giorno proprio per il suo valore simbolico.

La legge 159/2005 riconosce l'importanza dei nonni nella vita delle famiglie e della comunità. Prevede che Regioni, Province e Comuni possano organizzare iniziative dedicate e invita le scuole a costruire percorsi sul ruolo dei nonni nella vita familiare e sociale. Il testo precisa anche che la ricorrenza non produce gli effetti civili delle festività nazionali, quindi niente giorno di vacanza.

Da un'idea americana alla legge italiana

Tutto parte dagli Stati Uniti. Negli anni Settanta Marian McQuade, casalinga del West Virginia con quindici figli e quaranta nipoti, iniziò a battersi per una giornata dedicata ai nonni. Era convinta che il legame fra generazioni fosse una parte essenziale dell'educazione dei ragazzi. Nel 1978, durante la presidenza di Jimmy Carter, il National Grandparents Day diventò ufficiale.

Ogni Paese ha poi scelto la sua data. Nel Regno Unito si festeggia la prima domenica di ottobre, in Spagna e Portogallo il 26 luglio, giorno dei santi Gioacchino e Anna, i genitori di Maria. Sempre a fine luglio la Chiesa cattolica celebra dal 2021 la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, voluta da papa Francesco per la quarta domenica del mese.

Il nontiscordardimé, fiore dei nonni

Il simbolo della festa è il nontiscordardimé, piccolo fiore azzurro dal nome che è già un messaggio. Il nome scientifico, Myosotis, viene dal greco e significa "orecchie di topo", per la forma delle foglie. In italiano, invece, è una promessa: non dimenticarti di me.

Regalarne un vasetto il 2 ottobre è un gesto piccolo e perfetto. Costa poco, dura qualche settimana sul davanzale e dice tutto senza bisogno di biglietto.

Quanti sono i nonni in Italia

Secondo i dati Istat ripresi da Adnkronos, in Italia i nonni sono oltre 12 milioni. Molti di loro sono una colonna del welfare familiare: vanno a prendere i nipoti a scuola, li accompagnano in piscina, coprono le ore in cui i genitori lavorano. Senza di loro, per tante famiglie, l'organizzazione della settimana non starebbe in piedi.

Idee per festeggiare i nonni il 2 ottobre

Il regalo migliore resta il tempo. Qualche idea per passarlo insieme:

Un pranzo con la loro ricetta : chiedete ai nonni di insegnarvi il piatto di famiglia, e questa volta scrivete le dosi.

: chiedete ai nonni di insegnarvi il piatto di famiglia, e questa volta scrivete le dosi. L'album di foto stampato : scegliete le immagini dal telefono e fatele stampare. I nonni le sfogliano, le mostrano alle amiche, le tengono sul comodino.

: scegliete le immagini dal telefono e fatele stampare. I nonni le sfogliano, le mostrano alle amiche, le tengono sul comodino. Un'intervista registrata : fate raccontare come si sono conosciuti, il primo lavoro, la casa dove sono cresciuti. È un ricordo che vale oro, per voi e per i nipoti che verranno.

: fate raccontare come si sono conosciuti, il primo lavoro, la casa dove sono cresciuti. È un ricordo che vale oro, per voi e per i nipoti che verranno. Una lezione di tecnologia : mezz'ora per sistemare lo smartphone, ingrandire i caratteri, impostare le videochiamate con i nipoti lontani.

: mezz'ora per sistemare lo smartphone, ingrandire i caratteri, impostare le videochiamate con i nipoti lontani. Una passeggiata nei loro posti : il quartiere dove sono nati, la piazza dove si davano appuntamento da ragazzi.

: il quartiere dove sono nati, la piazza dove si davano appuntamento da ragazzi. Il lavoretto dei bambini: disegni, biglietti, un nontiscordardimé piantato in un vasetto decorato. Per i nonni valgono più di qualsiasi acquisto.

Frasi per gli auguri ai nonni

Per chi vuole scrivere due righe su un biglietto o in chat, qualche spunto originale:

"Grazie per avermi insegnato che il tempo è il regalo più grande. Oggi il mio è tutto vostro."

"Nonna, le tue polpette restano imbattute. Tu ancora di più. Buona festa."

"Nonno, ogni cosa che so aggiustare l'ho imparata da te. Il resto lo sto ancora imparando."

"Siete la casa dove torno sempre, anche quando sono lontano. Buona Festa dei nonni."

"Non ti scordar di me: né oggi né mai."

La Festa dei nonni 2026 in breve

Informazione Dettaglio Data venerdì 2 ottobre 2026 Istituita da legge 31 luglio 2005, n. 159 Perché il 2 ottobre festa dei Santi Angeli Custodi Giorno festivo no, scuole e uffici aperti Fiore simbolo nontiscordardimé (Myosotis) Origine Stati Uniti, National Grandparents Day (1978) Giornata della Chiesa Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, quarta domenica di luglio

Domande frequenti

Quando è la Festa dei nonni 2026?

La Festa dei nonni 2026 si celebra venerdì 2 ottobre. In Italia la data è fissa ogni anno ed è stabilita dalla legge 159 del 2005, che ha istituito la Festa nazionale dei nonni per riconoscere il ruolo che svolgono nelle famiglie e nella società.

Perché la Festa dei nonni è il 2 ottobre?

Il 2 ottobre la Chiesa cattolica ricorda i Santi Angeli Custodi. Il legislatore ha scelto questa data per il suo valore simbolico: come gli angeli custodi, i nonni proteggono e accompagnano i nipoti nella crescita. La festa è stata istituita in Italia nel 2005.

Il 2 ottobre è un giorno festivo?

No. La legge 159/2005 stabilisce che la Festa dei nonni non produce gli effetti civili delle festività nazionali. Scuole, uffici e negozi restano aperti. Molte scuole però organizzano attività dedicate, con lavoretti e incontri che coinvolgono i nonni degli alunni.

Qual è il fiore della Festa dei nonni?

Il fiore simbolo è il nontiscordardimé, piccolo fiore azzurro il cui nome scientifico, Myosotis, significa "orecchie di topo". Il nome italiano racchiude il senso della giornata: ricordarsi dei nonni e del legame fra generazioni.

Dove è nata la Festa dei nonni?

La festa è nata negli Stati Uniti. La promosse Marian McQuade, madre di quindici figli e nonna di quaranta nipoti, e diventò ufficiale nel 1978 con il presidente Jimmy Carter. Ogni Paese la celebra in una data diversa: in Italia il 2 ottobre.