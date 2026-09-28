Paolo Genovese apre con Il rumore delle cose nuove, Javier Bardem riceve il Premio alla carriera e il festival cresce di un giorno e di nuove sale in città.

La Festa del Cinema di Roma 2026 si svolge dal 13 al 25 ottobre, per 13 giorni di programmazione. È la 21ª edizione, diretta per il quinto anno da Paola Malanga. Apre il film di Paolo Genovese Il rumore delle cose nuove, in gara ci sono 18 titoli da 55 Paesi e il Premio alla carriera va a Javier Bardem, che lo riceverà da Paolo Sorrentino.

La Fondazione Cinema per Roma, presieduta da Salvatore Nastasi, ha annunciato il 7 settembre l'anticipo dell'apertura al 13 ottobre. In origine la Festa sarebbe partita il 14. La Fondazione ha motivato la scelta con l'aumento dei film iscritti e con le richieste di produttori e distributori, in particolare del cinema indipendente.

Il cuore resta l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Intorno si allarga la mappa delle sale: tra le novità ci sono il Cinema Sistina, il Teatro Ateneo e perfino il Terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino. Restano coinvolti il MAXXI, il Teatro Olimpico, la Casa del Cinema, il Cinema Adriano e il Cinema 4Fontane.

L'immagine ufficiale di quest'anno ritrae Monica Vitti in L'eclisse di Michelangelo Antonioni, film del 1962.

Il film di apertura: Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese

La serata inaugurale del 13 ottobre, condotta da Ema Stokholma, porta sul palco dell'Auditorium Il rumore delle cose nuove, nuovo film di Paolo Genovese presentato nella sezione Grand Public. Al centro della storia ci sono tre coppie chiuse in un perimetro rassicurante, costruito in parte sulla paura, finché un imprevisto le costringe a rimettere in discussione sentimenti e vite.

Nel cast recitano Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Stefano Accorsi, Vittorio Puccini, Lino Musella ed Edoardo Pesce, con la partecipazione di Claudio Santamaria. Il film è prodotto da Lotus Production (Leone Film Group) con Rai Cinema, Disney+ e Vice Pictures e uscirà nelle sale italiane il 12 novembre 2026 con 01 Distribution.

Il concorso Progressive Cinema: 18 film e tre italiani

La sezione competitiva si chiama Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani e mette in gara 18 titoli tra finzione, documentario e animazione. Sei film portano la firma di registe. Durante la presentazione Paola Malanga ha riconosciuto che la presenza femminile resta sotto il livello desiderato, ricordando però che Roma ha accompagnato più volte il lavoro delle autrici, a partire dal debutto alla regia di Paola Cortellesi.

Tre i titoli italiani in gara:

Giorni felici di Susanna Nicchiarelli, coproduzione tra Italia e Belgio;

di Susanna Nicchiarelli, coproduzione tra Italia e Belgio; Mustang , documentario di Kasia Smutniak prodotto da Fandango, che torna al viaggio in Nepal del 2003 con Pietro Taricone;

, documentario di Kasia Smutniak prodotto da Fandango, che torna al viaggio in Nepal del 2003 con Pietro Taricone; Brianza di Simone Catania, con Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi e Marina Rocco.

Tra gli altri film in concorso figurano Ceniza en la boca di Diego Luna, Eurotrash di Frauke Finsterwalder, I Love Boosters di Boots Riley, I See Buildings Fall Like Lightning di Clio Barnard, The Life and Deaths of Wilson Shedd di Tim Blake Nelson, Dua di Blerta Basholli e Voilà, c'est fini di Gustave Kervern. Coinvolgono l'Italia come coproduttrice anche Congo Boy di Rafiki Fariala e Sants di Mikel Gurrea.

I premi in palio sono Miglior film, Gran premio della giuria, Miglior regia, Miglior sceneggiatura e i riconoscimenti per l'interpretazione. Il pubblico vota invece il Premio del pubblico Terna tramite QR code.

Grand Public e Freestyle: i titoli più attesi

La sezione Grand Public, rivolta al pubblico più ampio, conta 26 film. Tra le anteprime mondiali ci sono Me, You di Bille August e Le Fantôme de l'Opéra di Alexandre Castagnetti. Spiccano poi:

Elsinore di Simon Stone, con Andrew Scott e Olivia Colman;

di Simon Stone, con Andrew Scott e Olivia Colman; Se domani non torno di Paola Randi, dedicato alla vicenda di Giulia Cecchettin;

di Paola Randi, dedicato alla vicenda di Giulia Cecchettin; Noi, un po' meglio di Daniele Luchetti, prodotto per Netflix;

di Daniele Luchetti, prodotto per Netflix; Je so' pazzo di Nicola Prosatore, con Massimiliano Caiazzo nei panni di Pino Daniele.

Freestyle raccoglie film, serie e linguaggi più liberi. Qui debutta al lungometraggio Valerio Lundini con Cambogia, Letizia Lamartire firma La famiglia Panini – L'avventura delle figurine e arrivano diverse serie: VisionQuest dei Marvel Studios con Paul Bettany, Chiaroscuro di Netflix con Pierpaolo Spollon e Paz Vega, Melania Rea di HBO Max con Maria Esposito, Daniele Rienzo e Michela Cescon.

Gli ospiti: da Bardem a Jenna Ortega

Oltre a Javier Bardem, sono attesi a Roma Jenna Ortega, Julianne Moore, Jesse Eisenberg, Naomi Watts e Sandra Hüller. Kim Kardashian accompagna la seconda stagione di All's Fair, serie Disney+ con Sarah Paulson e Glenn Close.

Il programma apre anche alla musica e allo sport, con Jovanotti, Daniele De Rossi e Federica Brignone tra i protagonisti. Tornano le masterclass, gli incontri con il pubblico e il format Paso Doble, il dialogo tra due autori.

Premi alla carriera e omaggi

Il palmarès fuori concorso prevede:

Premio alla carriera a Javier Bardem, consegnato da Paolo Sorrentino;

a Javier Bardem, consegnato da Paolo Sorrentino; Industry Lifetime Achievement Award alla produttrice britannica Tessa Ross, consegnato da Edward Berger;

alla produttrice britannica Tessa Ross, consegnato da Edward Berger; Banca Ifis Music Award al compositore Nicola Piovani;

al compositore Nicola Piovani; Premio Gillo Pontecorvo, alla prima edizione, a Notre salut di Emmanuel Marre.

La sezione Storia del cinema celebra Pontecorvo con il restauro de La battaglia di Algeri, a sessant'anni dal Leone d'oro di Venezia. Sono previsti omaggi anche a Jacques Perrin, Goffredo Fofi e Brunello Rondi.

Alice nella città, il festival parallelo

Negli stessi giorni, dal 13 al 25 ottobre, si svolge la 24ª edizione di Alice nella città, la sezione autonoma dedicata al cinema per le nuove generazioni diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli. Apre Wildwood – I segreti del bosco proibito di Travis Knight. Susan Sarandon riceve il Womenlands Excellence Award 2026, mentre Jeremy Renner terrà una masterclass e ritirerà un premio speciale della giuria giovani. In programma 12 film nel concorso internazionale e 40 cortometraggi.

Le prossime novità da seguire

Con il programma svelato il 25 settembre, restano da comunicare alcuni tasselli. La composizione della giuria del concorso Progressive Cinema non è ancora stata resa nota, e nemmeno il film di chiusura del 25 ottobre. Anche il calendario giorno per giorno delle proiezioni e degli incontri con gli ospiti deve ancora arrivare. Lifestyleblog.it aggiornerà l'articolo con le nuove comunicazioni della Fondazione Cinema per Roma.

Domande frequenti

Quando si svolge la Festa del Cinema di Roma 2026? La 21ª Festa del Cinema di Roma si svolge dal 13 al 25 ottobre 2026, per 13 giorni. La Fondazione Cinema per Roma ha anticipato l'apertura di un giorno rispetto al 14 ottobre previsto all'inizio, per l'aumento dei film iscritti. Il centro del festival è l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Qual è il film di apertura della Festa del Cinema di Roma 2026? Apre Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, presentato il 13 ottobre nella sezione Grand Public. Nel cast ci sono Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Stefano Accorsi, Vittorio Puccini, Lino Musella ed Edoardo Pesce. Il film arriva nelle sale il 12 novembre 2026 con 01 Distribution.

Quali film italiani sono in concorso alla Festa del Cinema di Roma 2026? Nel concorso Progressive Cinema, su 18 titoli, gareggiano tre film italiani: Giorni felici di Susanna Nicchiarelli, il documentario Mustang di Kasia Smutniak e Brianza di Simone Catania. L'Italia partecipa inoltre come coproduttrice a Congo Boy di Rafiki Fariala e a Sants di Mikel Gurrea.

Chi riceve il Premio alla carriera alla Festa del Cinema di Roma 2026? Il Premio alla carriera 2026 va a Javier Bardem e sarà consegnato da Paolo Sorrentino. La produttrice britannica Tessa Ross riceve l'Industry Lifetime Achievement Award dalle mani di Edward Berger, mentre il Banca Ifis Music Award va al compositore Nicola Piovani.

Quali star sono attese alla Festa del Cinema di Roma 2026? Tra gli ospiti annunciati ci sono Javier Bardem, Jenna Ortega, Julianne Moore, Jesse Eisenberg, Naomi Watts, Sandra Hüller e Kim Kardashian, che presenta la seconda stagione della serie Disney+ All's Fair. Nel programma figurano anche Jovanotti, Daniele De Rossi e Federica Brignone.