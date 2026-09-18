La seconda serata della prima giornata ha prodotto due sorprese e tre vittorie inglesi su tre. Il Besiktas di Vincenzo Italiano, con Vlahovic titolare, ha battuto 4-1 il Marsiglia. L'Hoffenheim è caduto 2-0 a Creta, il Celtic ha perso 3-1 in casa con il Ferencvaros. La Juventus ha travolto 5-0 il NEC.

Se il mercoledì aveva riservato il ko del Milan, il giovedì di Europa League ha premiato le italiane in senso largo: la goleada della Juventus e il poker del Besiktas di Vincenzo Italiano, che a Istanbul ha regolato il Marsiglia.

I risultati del 17 settembre

OFI Creta-Hoffenheim 2-0Levski Sofia-Salisburgo 0-1Juventus-NEC 5-0Celtic-Ferencvaros 1-3Viktoria Plzen-Union Saint-Gilloise 0-3Crystal Palace-Lech Poznan 4-0Real Sociedad-Bournemouth 1-2Besiktas-Marsiglia 4-1

Italiano e Vlahovic, esordio da ricordare

Il Besiktas era atteso in uno dei due big match della serata e ha risposto con una prestazione di forza. Fakili ha aperto al 15', Abdallah ha pareggiato per il Marsiglia poco dopo, poi nella ripresa i turchi hanno dilagato: Cerny al 56', Murillo al 59' e Poku all'81'.

Per Vincenzo Italiano, in campo dal primo minuto con Dusan Vlahovic, è un debutto europeo che vale tre punti e un messaggio.

Le tre inglesi vincono tutte

Dopo il successo del Sunderland del mercoledì, il conto delle squadre inglesi si chiude con il pieno. Il Bournemouth ha vinto 2-1 in casa della Real Sociedad, avversaria della Juventus all'ultima giornata: Kluivert all'11' e Rayan al 20', con il gol di Gomez al 57' a rendere solo meno pesante il passivo basco.

Il Crystal Palace ha battuto 4-0 il Lech Poznan con le reti di Pino al 10', Richards al 27', Strand Larsen su rigore al 34' e Nketiah all'89'.

Le due sorprese

Il risultato più inatteso arriva da Creta. L'OFI ha battuto 2-0 l'Hoffenheim con Cantalapiedra al 30' e Kanellopoulos all'84'.

L'altra sorpresa riguarda il Celtic, sconfitto 3-1 in casa dal Ferencvaros, prossimo avversario della Juventus alla penultima giornata: gli ungheresi hanno segnato al 20', poi due volte a cavallo dell'intervallo con Zachariassen al 46' e Arzani al 47', con il gol di Baur al 44' a illudere gli scozzesi.

Vittorie esterne anche per l'Union Saint-Gilloise, 3-0 sul campo del Viktoria Plzen, e per il Salisburgo, prossimo avversario del Milan, che ha vinto 1-0 a Sofia con un gol di Tabakovic al 39'.

Domande frequenti

Quali sono stati i risultati di Europa League del 17 settembre?

OFI Creta-Hoffenheim 2-0, Levski Sofia-Salisburgo 0-1, Juventus-NEC 5-0, Celtic-Ferencvaros 1-3, Viktoria Plzen-Union Saint-Gilloise 0-3, Crystal Palace-Lech Poznan 4-0, Real Sociedad-Bournemouth 1-2 e Besiktas-Marsiglia 4-1.

Come è andato il Besiktas di Italiano?

Ha vinto 4-1 contro il Marsiglia a Istanbul, con Vlahovic titolare. Gol di Fakili al 15', pareggio di Abdallah, poi le reti di Cerny, Murillo e Poku nella ripresa.

Qual è stata la sorpresa della serata?

La sconfitta dell'Hoffenheim, battuto 2-0 sul campo dell'OFI Creta, e il ko interno del Celtic, superato 3-1 dal Ferencvaros.

Come sono andate le italiane nella prima giornata?

La Juventus ha vinto 5-0 contro il NEC Nijmegen, mentre il Milan ha perso 0-2 in casa contro il Benfica nella serata di mercoledì.

Quando si gioca la seconda giornata?

Il 15 ottobre 2026. Il Milan sarà impegnato in trasferta contro il Salisburgo, che ha vinto la sua partita d'esordio a Sofia.