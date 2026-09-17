Oltre al ko del Milan con il Benfica, la prima serata della fase campionato ha prodotto due risultati inattesi: l'Omonia Nicosia ha battuto 1-0 il Celta Vigo con un gol all'88', il Sunderland ha superato 1-0 l'AZ Alkmaar. Lo Sparta Praga ha vinto 4-1 in Armenia. Stasera tocca alla Juventus contro il NEC.

La prima giornata dell'Europa League 2026/27 si è aperta mercoledì con otto partite, e il quadro che ne esce non premia i pronostici. Accanto alla sconfitta del Milan con il Benfica, due squadre date in netto svantaggio hanno vinto, e una terza è stata travolta in trasferta.

I risultati del 16 settembre

Omonia Nicosia-Celta Vigo 1-0, Ararat-Armenia-Sparta Praga 1-4, Olympiacos-Jagiellonia 2-1, Anderlecht-Lione 1-2, Bayer Leverkusen-Celje 2-0, Sunderland-AZ Alkmaar 1-0, Milan-Benfica 0-2, Sturm Graz-Rennes 0-0

La sorpresa di Nicosia

Il risultato più clamoroso arriva da Cipro. L'Omonia Nicosia ha battuto 1-0 il Celta Vigo, squadra spagnola tra le più attrezzate del lotto, grazie a una rete di Balkovec all'88'.

Tre punti pesantissimi per i ciprioti, che in una classifica unica da trentasei squadre valgono molto più del loro peso apparente.

Lo Sparta Praga ne fa quattro

La goleada della serata porta la firma dello Sparta Praga, che ha vinto 4-1 in casa dell'Ararat-Armenia. Doppietta di Guddal, in gol anche Mercado e Vidra.

Vittoria netta anche per il Bayer Leverkusen, che ha superato 2-0 il Celje sbloccando la partita con un autogol di Seslar e chiudendola con Facundo Medina.

Sunderland e Lione, colpi esterni e interni

Il Sunderland ha vinto 1-0 contro l'AZ Alkmaar, altro risultato che ribalta le previsioni della vigilia.

Il Lione ha espugnato Bruxelles battendo 2-1 l'Anderlecht in una delle partite di maggior tradizione del turno. L'Olympiacos ha superato 2-1 la Jagiellonia davanti al proprio pubblico.

L'unico pareggio della serata è arrivato da Graz, dove Sturm e Rennes non sono andate oltre lo 0-0.

Stasera tocca alla Juventus

La prima giornata si completa giovedì 17 settembre con le altre nove partite. Per l'Italia scende in campo la Juventus, che alle 21 ospita il NEC Nijmegen all'Allianz Stadium.

I bianconeri arrivano dal 3-2 incassato al 94' sul campo del Sassuolo, prima sconfitta stagionale per Spalletti, e devono fare a meno di Zhegrova, autore di una doppietta a Reggio Emilia ma non inserito nella lista UEFA. Gli olandesi arrivano da un 3-0 subito dal Cambuur in Eredivisie.

Domande frequenti

Quali sono stati i risultati di Europa League del 16 settembre?

Omonia-Celta Vigo 1-0, Ararat-Armenia-Sparta Praga 1-4, Olympiacos-Jagiellonia 2-1, Anderlecht-Lione 1-2, Bayer Leverkusen-Celje 2-0, Sunderland-AZ Alkmaar 1-0, Milan-Benfica 0-2 e Sturm Graz-Rennes 0-0.

Qual è stata la sorpresa della giornata?

La vittoria dell'Omonia Nicosia sul Celta Vigo per 1-0, decisa da una rete di Balkovec all'88'. Anche il successo del Sunderland sull'AZ Alkmaar ha ribaltato i pronostici della vigilia.

Come è andata l'unica italiana in campo?

Il Milan ha perso 0-2 in casa contro il Benfica, con i gol di Lukebakio al 16' e Kaminski al 53'. È la prima sconfitta dei rossoneri contro i portoghesi in sei confronti europei.

Quando gioca la Juventus in Europa League?

Giovedì 17 settembre alle 21 all'Allianz Stadium contro il NEC Nijmegen, nella seconda serata della prima giornata della fase campionato.

Come funziona la fase campionato dell'Europa League?

Trentasei squadre in classifica unica giocano otto partite ciascuna. Le prime otto accedono direttamente agli ottavi di finale, dalla nona alla ventiquattresima si passa dai playoff, le ultime dodici sono eliminate.