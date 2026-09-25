L'ex velina ospite di Silvia Toffanin racconta i retroscena della fine dell'amicizia con Corvaglia e parla di Brian Perri, della figlia e della ricerca dell'amore.

Elisabetta Canalis rompe il silenzio sulla rottura con Maddalena Corvaglia. Ospite a Verissimo sabato 26 settembre, l'ex velina smentisce le ricostruzioni circolate negli ultimi mesi: la verità, spiega, è ben diversa da quella che i giornali hanno raccontato.

"Non penso di doverle recriminare niente e lei non penso proprio che debba recriminare niente a me", dichiara Canalis, ammettendo però il dispiacere per la fine di un legame che le due condividevano da anni. "Mi è dispiaciuto tanto, eravamo sempre insieme". Nonostante la lontananza, Canalis sottolinea di provare affetto sincero nei confronti dell'ex amica: "Quando vedo che le capita qualcosa di bello a livello personale o lavorativo, sono strafelice per lei".

Il matrimonio con Brian Perri e la separazione

Canalis ripercorre anche il capitolo sentimentale più importante della sua vita. L'ex marito Brian Perri, padre di sua figlia Skyler, rappresenta il motivo principale della sua permanenza negli Stati Uniti. La separazione dai due è stata gestita con estrema discrezione: per un anno intero non l'hanno comunicata nemmeno ai familiari.

Una scelta consapevole, frutto di una riflessione comune: "Dopo 10 anni ci siamo guardati in faccia e abbiamo pensato che fosse più onesto continuare a volerci bene, ma vivere separati". Il risultato è stato sorprendente in positivo. "Ora c'è un rapporto più vero e completo di quello che c'era prima", rivela Canalis.

Single ma aperta al futuro

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale attuale, Canalis si descrive come "praticamente un'eterna single". Non esclude però l'ipotesi di risposarsi, purché abbia il benestare di Skyler. Sua figlia, infatti, funge da giudice supremo: "Lei è giudice supremo, però ci vede sempre giusto".

L'ex velina lascia la porta aperta all'amore futuro senza preclusioni. Se domani incontrasse l'uomo giusto e provasse quella scintilla, non si neghererebbe quella possibilità. La felicità personale rimane il suo obiettivo principale, a patto che sia condivisa anche dalla sua famiglia.