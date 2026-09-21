Eleonora Daniele conduce “Tutti a scuola 2026”, la cerimonia nazionale di inaugurazione dell’anno scolastico in onda oggi, lunedì 21 settembre, alle 16.30 su Rai 1. Dall’Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne di Amatrice, l’evento vedrà la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, con collegamenti anche da Norcia e Arquata del Tronto.

La scuola italiana si ritrova ad Amatrice per uno degli appuntamenti simbolici che accompagnano l'inizio del nuovo anno tra i banchi. Oggi, lunedì 21 settembre 2026, torna infatti “Tutti a scuola”, la cerimonia nazionale di inaugurazione dell'anno scolastico, giunta alla sua ventiseiesima edizione.

A condurre la diretta sarà Eleonora Daniele, volto del daytime di Rai 1, chiamata ad accompagnare studenti, insegnanti, istituzioni e pubblico in un pomeriggio che unirà scuola, cultura, musica e spettacolo.

L'appuntamento è fissato alle 16.30 su Rai 1, con Amatrice scelta come sede principale di un'edizione che avrà un significato particolare anche per il territorio che la ospita.

Eleonora Daniele conduce la cerimonia da Amatrice

Il cuore di Tutti a scuola 2026 sarà l'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne di Amatrice, da dove Eleonora Daniele guiderà la diretta.

Alla manifestazione saranno presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

La cerimonia, realizzata da Rai Cultura in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresenta il tradizionale appuntamento nazionale con cui viene celebrato l'avvio del nuovo anno scolastico.

Protagonisti saranno soprattutto gli studenti, insieme al mondo della scuola e alle persone che quotidianamente lavorano nell'istruzione.

Mattarella ad Amatrice per “Tutti a scuola”

La presenza del Capo dello Stato rappresenterà uno dei momenti istituzionali centrali della giornata.

Sergio Mattarella parteciperà alla cerimonia insieme al ministro Giuseppe Valditara, in un evento che quest'anno lega l'inaugurazione dell'anno scolastico anche alla memoria e al futuro delle comunità dell'Italia centrale colpite dal terremoto di dieci anni fa.

La scelta di Amatrice assume quindi un valore che va oltre la sede televisiva della manifestazione.

La scuola diventa il luogo dal quale raccontare la capacità di una comunità di guardare avanti, affidando proprio alle nuove generazioni una parte importante del proprio futuro.

Collegamenti con Norcia e Arquata del Tronto

Il racconto non resterà confinato ad Amatrice.

Durante Tutti a scuola sono infatti previsti collegamenti in diretta con Norcia e Arquata del Tronto, altre due località profondamente segnate dagli eventi sismici del 2016.

A dieci anni dal terremoto, la trasmissione collegherà simbolicamente questi territori attraverso il mondo della scuola.

Sarà un modo per ricordare quanto accaduto, ma soprattutto per mostrare comunità che continuano a vivere, studiare e costruire il proprio futuro.

Musica, spettacolo, scienza e cultura

La ventiseiesima edizione di Tutti a scuola non avrà soltanto un carattere istituzionale.

Nel corso della cerimonia è prevista infatti la partecipazione di artisti e personalità provenienti dal mondo della musica, dello spettacolo, della scienza e della cultura.

Saranno quindi linguaggi e mondi differenti ad accompagnare la giornata, mantenendo al centro gli studenti e il valore della scuola come luogo di formazione, crescita e incontro.

Una formula che negli anni ha caratterizzato l'appuntamento, trasformando l'inaugurazione ufficiale dell'anno scolastico anche in una festa televisiva dedicata ai ragazzi.

Una giornata dedicata alla scuola italiana

La nuova edizione arriva nelle prime settimane dell'anno scolastico 2026/2027 e porta ancora una volta la scuola sulla rete ammiraglia Rai.

Dalla sede di Amatrice, Eleonora Daniele accompagnerà il pubblico tra interventi istituzionali, testimonianze, collegamenti e momenti dedicati allo spettacolo e alla cultura.

Il filo conduttore sarà inevitabilmente quello del futuro. Un tema che acquista ancora più significato in territori come Amatrice, Norcia e Arquata del Tronto, dove le scuole rappresentano anche un punto di riferimento per le comunità.

Tutti a scuola 2026: quando e dove vederlo

“Tutti a scuola 2026” va in onda oggi, lunedì 21 settembre, alle 16.30 su Rai 1.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta dall'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne di Amatrice, con Eleonora Daniele alla conduzione.

Alla manifestazione partecipano il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, mentre sono previsti collegamenti con Norcia e Arquata del Tronto.