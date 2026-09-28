Il nuovo calcio di EA toglie assistenze e chiede più testa in campo: la svolta funziona, ma portieri e hub sociale frenano il salto di qualità.

EA Sports FC 27 è il capitolo più coraggioso della serie da quando ha perso il marchio FIFA. In campo la difesa torna nelle mani di chi gioca e passaggi e cross perdono buona parte delle correzioni automatiche: si costruisce di più e si sbaglia di più. La Carriera Allenatore guadagna un calciomercato credibile. Portieri poco affidabili e un hub sociale, The Grounds, ancora povero di sostanza impediscono però al gioco di fare il salto definitivo.

Scheda del gioco

Voce Dettaglio Sviluppatore ed editore Electronic Arts Uscita 25 settembre 2026 (accesso anticipato dal 18 settembre con la Ultimate Edition) Piattaforme PS5, PS4, Xbox Series X\ S, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Switch 2 Copertina Kylian Mbappé (Jude Bellingham sulla Ultimate Plus) Prezzi Standard 69,99 euro, Ultimate 99,99 euro Licenze Oltre 21.000 calciatori e calciatrici, più di 800 club, oltre 130 stadi e più di 35 campionati

Chi è abbonato a EA Play può provare il gioco per 10 ore prima dell'acquisto.

Gameplay: si torna a difendere

Il cambiamento si sente dalla prima partita. I difensori guidati dall'intelligenza artificiale non chiudono più gli spazi da soli, e toccano a noi il tempo del contrasto, la scelta di accorciare e la lettura delle linee di passaggio. All'inizio si prendono gol che in FC 26 non avremmo mai subito. Dopo qualche ora la difesa diventa la parte più appagante del gioco, perché ogni pallone recuperato è merito nostro.

La stessa filosofia vale quando si attacca. Filtranti e cross ricevono meno aiuti di traiettoria e soffrono il pressing, quindi il lancio lungo alla cieca paga poco e la costruzione ragionata torna a premiare. Due movimenti nuovi ci hanno aiutato più di altri:

Pass & Follow : dopo lo scarico chi ha servito il compagno si inserisce subito, utile per le triangolazioni al limite dell'area;

: dopo lo scarico chi ha servito il compagno si inserisce subito, utile per le triangolazioni al limite dell'area; corsa curva a comando: si chiede al compagno il taglio a uscire o a rientrare prima di servirlo, e il filtrante diventa più preciso.

I calci d'angolo ora si giocano in due fasi, prima la posizione in area e poi l'attacco al pallone, e sono diventati un'arma vera. Ci è piaciuto anche il ridimensionamento dei PlayStyle: le abilità speciali pesano meno rispetto agli attributi di base, e capita meno spesso che un singolo campione risolva la partita da solo.

Quello che non va in campo

Il limite più evidente riguarda i portieri. Posizionamento e riflessi non sono all'altezza del resto e costano gol difficili da accettare, proprio ora che la difesa richiede tanto impegno. I compagni guidati dalla CPU a volte fanno scelte sbagliate, e nelle azioni più concitate il cambio giocatore si confonde. Abbiamo notato anche qualche fischio arbitrale discutibile e bug grafici occasionali. Il ritmo resta alto, a tratti troppo frenetico per un gioco che chiede di ragionare.

Sul fronte tecnico i caricamenti sono più rapidi rispetto a FC 26, e si nota soprattutto passando da un menu all'altro di Ultimate Team.

The Grounds: un buon inizio, ancora poco di più

The Grounds è la grande novità di quest'anno: uno spazio esplorabile per fino a 100 giocatori, diviso nei quartieri Montclair, Zeiza e Parkside. Si giocano partite da 1 contro 1 fino a 4 contro 4, minigiochi e sfide, si personalizza l'avatar e si incontrano mentori come Mbappé, Chloe Kelly, Paulo Dybala e Alex Hunter. Da qui passano anche i Club con le partite 11 contro 11.

Girare per i quartieri e trovare partite al volo è piacevole. Le attività però stancano presto, e The Grounds non riesce a diventare un luogo in cui tornare ogni sera. Pesa anche il distacco dalla Carriera Giocatore: il nostro calciatore non attraversa i due mondi, e l'occasione per unirli è andata persa. Chi gioca su PS4, Xbox One o il primo Switch non la troverà proprio, perché la modalità è disponibile solo su PS5, Xbox Series X|S, PC e Switch 2.

Carriera: il mercato che aspettavamo

La Carriera Allenatore è la modalità migliorata di più. Il calciomercato è stato rifatto da zero, con trattative in più fasi, aste tra club, pagamenti a rate e clausole di riacquisto. Un indicatore di tensione mostra quanto manca prima che la controparte si alzi dal tavolo, e chiudere un acquisto importante richiede pazienza e strategia. L'overall dinamico fa salire e scendere la valutazione dei calciatori in base a forma, morale e condizione fisica, e costringe a far girare la rosa.

Le sfide create dagli utenti, scenari personalizzati da condividere, allungano la vita della modalità. La Carriera Giocatore aggiunge le rivalità, con obiettivi legati alle prestazioni e un racconto sui social del gioco, ma il sistema resta scarno e dopo poche stagioni perde mordente.

Ultimate Team: la Galleria funziona

In Ultimate Team la novità più riuscita è la FUT Gallery, una collezione permanente divisa per temi che assegna ricompense a livelli man mano che si completa, come un album di figurine. Dà un obiettivo di lungo periodo anche a chi non spende. Le Evoluzioni ramificate offrono più strade di crescita per la stessa carta e le carte olografiche rinnovano l'estetica. Le Sfide creazione rosa e i tornei in singolo sono stati rinfrescati, e i crediti si accumulano giocando senza dover per forza mettere mano al portafoglio.

Il nostro verdetto

EA Sports FC 27 è il miglior calcio giocato della serie EA Sports FC. La svolta manuale chiede impegno e restituisce soddisfazione, e la Carriera Allenatore ha un mercato all'altezza. Portieri, qualche sbavatura dei compagni e un The Grounds ancora in cerca di identità tengono il gioco lontano dall'eccellenza.

Pro

Difesa manuale profonda e appagante

Costruzione della manovra più ragionata, con Pass & Follow e corse curve

Calciomercato della Carriera Allenatore ricostruito e credibile

FUT Gallery e crediti accessibili senza spendere

Contro

Portieri poco affidabili

The Grounds povero di contenuti e scollegato dalla Carriera Giocatore

Ritmo a tratti troppo frenetico

Rivalità della Carriera Giocatore ancora scarne

Chi arriva da FC 26 ha nel gameplay e nella Carriera Allenatore due buoni motivi per aggiornare. Chi gioca su PS4, Xbox One o il primo Switch trova un salto più piccolo, senza The Grounds.

Domande frequenti

Quando è uscito EA Sports FC 27 e su quali piattaforme? EA Sports FC 27 è uscito il 25 settembre 2026 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Switch 2. Chi ha acquistato la Ultimate Edition ha potuto giocare in accesso anticipato dal 18 settembre. Gli abbonati EA Play hanno a disposizione una prova di 10 ore.

Quanto costa EA Sports FC 27? La Standard Edition costa 69,99 euro, la Ultimate Edition 99,99 euro. La Ultimate Plus, con Jude Bellingham in copertina, era in vendita a 159,99 euro fino al 31 agosto 2026. Sulle edizioni Standard e Ultimate la copertina è di Kylian Mbappé.

Che cos'è The Grounds in FC 27? The Grounds è un hub sociale esplorabile per fino a 100 giocatori, diviso nei quartieri Montclair, Zeiza e Parkside. Ospita partite da 1 contro 1 a 4 contro 4, minigiochi, personalizzazione dell'avatar e i Club. È disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PC e Switch 2, non su PS4, Xbox One e primo Switch.

Quali sono le principali novità di gameplay di FC 27? La difesa diventa manuale: i difensori controllati dall'IA intervengono meno da soli. Passaggi e cross hanno meno correzioni automatiche, arrivano i movimenti Pass & Follow e le corse curve a comando, i calci d'angolo si giocano in due fasi e i PlayStyle pesano meno rispetto agli attributi di base.

Vale la pena passare da FC 26 a FC 27? Sì, per chi gioca su PS5, Xbox Series X|S, PC o Switch 2 e cerca un calcio più tattico: la difesa manuale e il nuovo mercato della Carriera Allenatore cambiano davvero l'esperienza. Su PS4, Xbox One e primo Switch il salto è più piccolo, perché manca The Grounds.