Antonella Clerici riapre la sua cucina: chi arriva a È sempre mezzogiorno nella nuova settimana

Terza settimana per la nuova stagione di “È sempre mezzogiorno!”. Da lunedì 21 settembre alle 11.55 su Rai 1, Antonella Clerici torna nella sua cucina con nuove ricette, giochi e racconti dedicati ai territori italiani. Tra gli ospiti della settimana Massimo Gramellini e Mia Ceran, mentre proseguono gli appuntamenti con Fulvio Marino, Daniele Persegani, Evelina Flachi e Federico Quaranta.