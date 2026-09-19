Antonella Clerici riapre la sua cucina: chi arriva a È sempre mezzogiorno nella nuova settimana
Terza settimana per la nuova stagione di “È sempre mezzogiorno!”. Da lunedì 21 settembre alle 11.55 su Rai 1, Antonella Clerici torna nella sua cucina con nuove ricette, giochi e racconti dedicati ai territori italiani. Tra gli ospiti della settimana Massimo Gramellini e Mia Ceran, mentre proseguono gli appuntamenti con Fulvio Marino, Daniele Persegani, Evelina Flachi e Federico Quaranta.
La cucina rosa di Antonella Clerici riapre le porte per una nuova settimana di È sempre mezzogiorno!. Da lunedì 21 settembre alle 11.55 su Rai 1 prende il via la terza settimana di programmazione della nuova stagione, con cinque appuntamenti dedicati alla cucina italiana ma anche all'intrattenimento, all'attualità e alle storie provenienti dal territorio.
Dagli studi Rai di via Mecenate a Milano, con il bosco della Val Borbera ancora una volta sullo sfondo, Antonella Clerici continuerà a mescolare ricette e conversazioni, affiancata dalla squadra del programma.
E questa settimana non mancheranno gli ospiti.
Massimo Gramellini ospite lunedì 21 settembre
Il primo appuntamento della settimana avrà come ospite Massimo Gramellini.
Il giornalista e scrittore sarà accolto da Antonella Clerici nella puntata di lunedì 21 settembre, inaugurando così la nuova settimana di È sempre mezzogiorno!.
Il giorno successivo cambierà invece protagonista.
Mia Ceran arriva martedì 22 settembre
Nella puntata di martedì 22 settembre sarà infatti ospite Mia Ceran.
La giornalista e conduttrice entrerà nella cucina di Antonella Clerici in una settimana che continuerà ad alternare gli incontri con gli ospiti alle ricette preparate dai volti ormai familiari della trasmissione.
Per le altre giornate, al momento, non sono stati annunciati ulteriori ospiti nella presentazione ufficiale della settimana.
Fulvio Marino e Daniele Persegani tornano ai fornelli
Sul versante gastronomico continuerà il viaggio di Fulvio Marino nel mondo di pane, pizza e focacce.
Il suo spazio non sarà dedicato soltanto alle preparazioni: Marino continuerà infatti a dare voce anche alle storie dei giovani panificatori, legando il cibo alle persone che hanno scelto di costruire il proprio percorso professionale intorno all'arte bianca.
Daniele Persegani proseguirà invece nella reinterpretazione dei classici della cucina tradizionale.
Tra le novità della stagione c'è la “ricetta a specchio”, pensata per coinvolgere direttamente il pubblico: gli spettatori possono preparare il piatto insieme a Persegani seguendo la ricetta durante la diretta.
Dalla nutrizione ai borghi italiani
È sempre mezzogiorno! continuerà poi a uscire idealmente dalla cucina.
Evelina Flachi accompagnerà il pubblico tra alimentazione, gusto e benessere, mentre Federico Quaranta racconterà borghi, paesaggi e prodotti legati ai diversi territori italiani.
Spazio anche ad Alfio Bottaro, ancora protagonista del gioco telefonico “Il divano nascosto”, nel quale viene coinvolto bendato.
Tra gli altri appuntamenti della settimana ci sarà la “ricetta rapida”, dedicata a chi cerca un piatto semplice da realizzare in poco tempo.
Completeranno la programmazione gli interventi di Angela Frenda e Carlotta Mantovan.
Quando va in onda È sempre mezzogiorno
La terza settimana della nuova stagione di “È sempre mezzogiorno!” comincia lunedì 21 settembre 2026 alle 11.55 su Rai 1.
Il programma condotto da Antonella Clerici accompagna il pubblico dal lunedì al venerdì, con cinque nuovi appuntamenti tra cucina, ospiti, giochi e storie italiane.