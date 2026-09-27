Cinque nuove puntate su Rai 1 per il passaggio di stagione, con uva, mele, pere, le prime castagne e verdure d'autunno, il pane di Fulvio Marino, la ricetta a specchio di Daniele Persegani e lo spazio del venerdì di Carlotta Mantovan.

Da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre 2026 È sempre mezzogiorno torna alle 11.55 su Rai 1 con cinque nuove puntate dedicate all'arrivo dell'autunno. Antonella Clerici porta in cucina uva, mele, pere, i primi cachi e le prime castagne, insieme a zucche, cavoli, verze e broccoli, con ricette originali legate ai territori.

I sapori di fine settembre

Ai fornelli e negli impiattamenti arrivano i prodotti che segnano il passaggio tra fine settembre e inizio ottobre. La frutta di stagione, dall'uva alle mele e pere fino ai primi cachi e alle prime castagne, si affianca alle verdure autunnali: zucche, cavoli, verze e broccoli. La settimana accompagna il pubblico nel cambio di stagione con ricette pensate per la tavola di tutti i giorni.

La squadra del mezzogiorno

Accanto ad Antonella Clerici torna la squadra del programma. Fulvio Marino prepara pane, pizze e focacce e racconta il lavoro e le esperienze di giovani panificatori. Daniele Persegani rilegge i classici della cucina italiana e invita gli spettatori a cucinare con lui con la ricetta a specchio.

Dall'orto, Matteo Fiocco segue il calendario della terra e aiuta il pubblico a riconoscere e scegliere i prodotti del momento. La nutrizionista Evelina Flachi dà indicazioni per unire gusto, benessere e corretta alimentazione.

Viaggi, racconti e sorprese

Federico Quaranta porta gli spettatori tra paesaggi, borghi e tradizioni italiane, mentre Andrea Amadei firma i racconti enogastronomici. Alfio Bottaro, con la sua imprevedibilità, regala le sorprese della settimana. Completano il programma le storie di Angela Frenda e lo spazio del venerdì affidato a Carlotta Mantovan, novità di questa stagione.

Domande frequenti

Quando va in onda È sempre mezzogiorno? È sempre mezzogiorno va in onda dal lunedì al venerdì alle 11.55 su Rai 1, condotto da Antonella Clerici. La nuova stagione è partita il 7 settembre 2026. La settimana dal 28 settembre al 2 ottobre propone cinque puntate dedicate ai prodotti e ai sapori dell'autunno.

Quali ingredienti ci sono a È sempre mezzogiorno questa settimana? Nella settimana dal 28 settembre al 2 ottobre 2026 Antonella Clerici porta in cucina i prodotti di stagione: uva, mele, pere, i primi cachi e le prime castagne, insieme a zucche, cavoli, verze e broccoli. Le ricette sono dedicate al gusto, ai territori e al piacere di stare insieme.

Chi fa parte del cast di È sempre mezzogiorno? Accanto ad Antonella Clerici ci sono Fulvio Marino per pane, pizze e focacce, Daniele Persegani con i classici della cucina italiana, Matteo Fiocco dall'orto, la nutrizionista Evelina Flachi, Federico Quaranta, Andrea Amadei, Alfio Bottaro, Angela Frenda e Carlotta Mantovan, che cura lo spazio del venerdì.