Comprare vino online è diventato facile, almeno in apparenza: si digita il nome di una denominazione, si confrontano alcuni prezzi e si aggiunge una bottiglia al carrello. Il vero problema arriva prima, perché non tutti i cataloghi di vino online offrono lo stesso livello di scelta e soprattutto non tutti aiutano a capire che cosa si sta acquistando.

Chi si chiede dove comprare vino online dovrebbe quindi valutare l’enoteca, non soltanto la singola offerta. SuVinoland.com, per esempio, si trovano vini piemontesi, etichette italiane provenienti da altre regioni, bollicine e distillati; la presenza di produttori, annate e fasce di prezzo differenti permette di confrontare più alternative, invece di scegliere tra poche bottiglie molto simili.

Un catalogo di vino ampio non basta

Il numero totale delle etichette dice poco, perché un assortimento può sembrare grande anche se è composto da molte bottiglie quasi uguali. Un’enoteca online specializzata dovrebbe offrire profondità: produttori diversi della stessa denominazione, più annate, formati differenti e vini adatti sia alla tavola quotidiana sia alle occasioni importanti.

Questa varietà serve soprattutto a confrontare, perché chi cerca un Nebbiolo, per esempio, potrebbe voler scegliere tra una bottiglia più immediata e un vino pensato per evolvere; chi ama le bollicine dovrebbe poter distinguere tra prodotti da aperitivo e bottiglie adatte a tutto pasto.

Come leggere le schede dei vini online

Una scheda utile deve riportare almeno produttore, denominazione, annata, formato e gradazione, mentre le informazioni sullo stile del vino dovrebbero aiutare a capirne struttura, profumi e possibili abbinamenti.

L’annata merita particolare attenzione, perché due bottiglie con la stessa etichetta possono avere età, disponibilità e prezzo diversi. Anche il formato conta: una magnum non equivale a due bottiglie normali, né per occasione di consumo né per evoluzione del vino. Prima di acquistare bisogna quindi controllare che fotografia, titolo, annata e quantità selezionata corrispondano.

Quando si cercano vini pregiati online, è utile verificare anche se il venditore mette a disposizione chiarimenti o immagini aggiuntive, perché non sempre una fotografia standard mostra le condizioni della bottiglia realmente spedita, soprattutto nel caso di vecchie annate o confezioni particolari.

Disponibilità reale e confronto dei prezzi

Un prezzo basso non è automaticamente un affare, perché va letto insieme all’annata, al formato e alle condizioni di vendita. La stessa denominazione può comprendere bottiglie molto diverse tra loro e confrontarle soltanto in base al nome significa ignorare il lavoro del produttore e le caratteristiche della singola vendemmia.

Bisogna guardare anche la disponibilità reale: se un’etichetta è presente in pochi esemplari, potrebbe non essere possibile completare un ordine con più bottiglie uguali; al contrario, una buona disponibilità consente di acquistare una piccola scorta per una cantina personale oppure di dividere l’ordine con altre persone.

Vinoland mostra prodotti disponibili, quantità residue e annate, quindi il confronto può partire da elementi concreti e questo è particolarmente utile per i vini piemontesi online, dato che il catalogo comprende numerose espressioni di Barolo, Barbaresco, Langhe Nebbiolo e altre denominazioni della regione, senza limitarsi però al Piemonte.

Cosa controllare prima della spedizione del vino

Prima di concludere l’ordine bisogna leggere costi, tempi, soglie per eventuali agevolazioni e regole applicate in caso di bottiglia danneggiata. Il vino richiede imballaggi adatti, perché vetro, urti e sbalzi di temperatura possono creare problemi che non riguardano altri prodotti acquistati online.

Conviene anche verificare l’indirizzo e scegliere un luogo in cui qualcuno possa ricevere il pacco, perché lasciare le bottiglie a lungo in un deposito, su un mezzo o davanti a una porta non è una buona idea, soprattutto durante i periodi molto caldi o freddi.

Acquistare vino online con un criterio

Un ecommerce di vino specializzato non deve decidere al posto del cliente, ma deve fornire abbastanza informazioni per permettergli di scegliere: catalogo ordinato, filtri sensati, annate visibili e schede leggibili riducono gli acquisti casuali. Non solo, questi aiutano a scoprire produttori e denominazioni che difficilmente troveresti in una ricerca basata soltanto sul prezzo.

La risposta alla domanda dove comprare vino online non è quindi il negozio che mostra lo sconto più evidente! Conta la possibilità di confrontare bottiglie davvero diverse, capire che cosa arriverà a casa e trovare un assortimento coerente con i propri gusti. È su questi aspetti, più che sulla quantità delle offerte, che si riconosce un’enoteca online affidabile.



