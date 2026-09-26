Nella prima puntata su Rai 1 l'intervista alla cantante alla vigilia del nuovo tour, i protagonisti delle fiction d'autunno, Myrta Merlino con Marco Tardelli, Aldo Cazzullo e la nuova sigla cantata da Andrea Sannino e Franco Ricciardi.

Domenica 27 settembre 2026 alle 14 su Rai 1 riparte Domenica In. Mara Venier conduce in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, con Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. La super ospite della prima puntata è Laura Pausini, intervistata alla vigilia del debutto italiano del suo tour mondiale. Tra gli ospiti Raoul Bova, Luca Argentero, Myrta Merlino e Aldo Cazzullo.

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Laura Pausini, il tour parte da Mantova

Laura Pausini arriva nel salotto di Mara Venier per un'intervista esclusiva. La cantante italiana più premiata al mondo presenta i suoi prossimi progetti e il ritorno dal vivo: l'1 e il 2 ottobre a Mantova prende il via la parte italiana ed europea dell'Io Canto World Tour, la sua undicesima tournée mondiale, che ha già venduto oltre 450.000 biglietti.

Il tour segue il successo di Io Canto 2, il nuovo album di cover. La versione spagnola, Yo Canto 2, è candidata ai Latin Grammy nella categoria miglior album vocale pop tradizionale: la cerimonia è in programma il 12 novembre a Las Vegas. In radio intanto gira il singolo Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, cover del brano di Raf.

Gli ospiti: Raoul Bova, Luca Argentero, Myrta Merlino e Aldo Cazzullo

Raoul Bova presenta Tutto l'amore che resta, la nuova serie di Rai 1 in cui interpreta Stefano Fogli, preside e fondatore di un liceo dedicato all'inclusione, dove studiano insieme ragazzi con e senza disabilità.

Luca Argentero racconta la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani, in onda su Rai 1 da giovedì 1° ottobre.

Myrta Merlino, in studio con il compagno Marco Tardelli, parla del suo libro La bambina del miracolo. Storia della mia mamma geniale, pubblicato da La nave di Teseo e dedicato alla madre, scomparsa nel 2017.

Aldo Cazzullo presenta il nuovo libro Quando l'Italia rinacque. Il nostro Rinascimento, uscito per HarperCollins.

Attualità, moda e il pranzo della domenica

Nello spazio dedicato all'attualità Mara Venier e Tommaso Cerno commentano i fatti della settimana con Piero Sansonetti, Francesca Barra e la criminologa Flaminia Bolzan. Enzo Miccio anticipa le tendenze della moda e dello stile.

Torna anche il Pranzo della domenica: l'inviato Savino Zaba si collega dalla casa di una famiglia italiana in Calabria. I collegamenti con le case degli italiani sono tra le novità di questa stagione.

La nuova sigla e la band

Andrea Sannino e Franco Ricciardi cantano in studio la nuova sigla di Domenica In, accompagnati da un corpo di ballo. Debutta anche la nuova band del programma, guidata dal frontman Timothy Cavicchini.

Domande frequenti

Quando riparte Domenica In 2026? Domenica In riparte domenica 27 settembre 2026 alle 14 su Rai 1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Conduce Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno per l'attualità ed Enzo Miccio per moda e stile. La prima puntata ha come super ospite Laura Pausini.

Chi sono gli ospiti della prima puntata di Domenica In? La super ospite è Laura Pausini. Nel salotto di Mara Venier arrivano anche Raoul Bova, protagonista di Tutto l'amore che resta, Luca Argentero per Doc 4, Myrta Merlino con Marco Tardelli e Aldo Cazzullo. Per l'attualità ci sono Piero Sansonetti, Francesca Barra e la criminologa Flaminia Bolzan.

Quando inizia il tour di Laura Pausini in Italia? La parte italiana ed europea dell'Io Canto World Tour di Laura Pausini parte da Mantova con due date, l'1 e il 2 ottobre 2026. È l'undicesima tournée mondiale della cantante, che ha già venduto oltre 450.000 biglietti. A Domenica In racconta il ritorno dal vivo e i progetti futuri.

Chi canta la nuova sigla di Domenica In? La nuova sigla di Domenica In è cantata da Andrea Sannino e Franco Ricciardi, che la eseguono in studio nella prima puntata del 27 settembre 2026 insieme a un corpo di ballo. Nella stessa puntata debutta la nuova band del programma, con il frontman Timothy Cavicchini.