Andrea Fanti torna al Policlinico Ambrosiano e trova un reparto tagliato, una Giulia primaria e una serie di morti sospette da chiarire.

Doc - Nelle tue mani torna su Rai 1 da giovedì 1 ottobre 2026 con la quarta stagione: 16 episodi da 50 minuti in otto prime serate, disponibili anche su RaiPlay. Luca Argentero riprende il camice di Andrea Fanti accanto a Matilde Gioli. Tra le novità c'è Cristina Marino, moglie di Argentero, nei panni della dottoressa Lidia Morganti.

Da dove riparte Doc 4

È passato poco più di un anno dal finale della terza stagione, quando Doc aveva lasciato l'ospedale per stare accanto alla ex moglie Agnese (Sara Lazzaro), malata di mesotelioma. Quando Andrea rientra in reparto trova Giulia Giordano (Matilde Gioli) alla guida di Medicina interna come primaria.

Giulia ha ereditato un reparto in difficoltà. I conti sono in rosso e il nuovo direttore sanitario, Stefano Campigli, ha il compito di tagliare tutto il necessario per evitare il fallimento dell'Ambrosiano, nel frattempo acquistato da una holding privata. Giulia ha dovuto dimezzare il personale e sostituire letti di degenza con un ambulatorio: più pazienti visitati, meno tempo per ascoltarli.

Doc rifiuta questa visione e comincia la sua battaglia per riportare in reparto più medici, più infermieri e più letti, anche a costo di scontrarsi con Giulia.

Le morti sospette all'Ambrosiano

Nel suo ritorno Andrea prende sotto la sua ala Matteo Pellegrini, un nuovo specializzando pieno di idealismo in cui rivede sé stesso. Oltre alla passione per la medicina, i due condividono un'indagine: nei reparti dell'Ambrosiano si verificano alcune morti sospette. La serie lascia aperte due ipotesi, la mano di un folle o una strategia del direttore sanitario per tagliare i costi.

Gli sceneggiatori Francesco Arlanch e Viola Rispoli hanno spiegato alla presentazione che la stagione mette al centro i tagli alla sanità, perché mai come oggi hanno sentito la responsabilità di raccontarne le difficoltà.

Il cast e i nuovi personaggi

Accanto a Luca Argentero tornano Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio, Sara Lazzaro e Giovanni Scifoni. Nel cast ci sono anche Laura Cravedi ed Elisa Wong.

I volti nuovi sono Gabriele Falsetta, il direttore sanitario Stefano Campigli, e Alessandro Piavani, lo specializzando Matteo Pellegrini. Irene Ferri interpreta Paola Grandi, nuova direttrice generale del Policlinico, Sara Mondello la dottoressa Claudia Cinone e Andrea Pennacchi il dottor Dante Pellegrini. Cristina Marino è la dottoressa Lidia Morganti, un personaggio destinato ad avvicinarsi a quello di Fanti.

Argentero e Cristina Marino sul set

Alla conferenza stampa nella sede Rai di via Severo, Argentero ha raccontato di non aver accolto la notizia con entusiasmo: temeva l'accusa di nepotismo. Ha spiegato di essere stato esigente con la moglie sul set, più che con gli altri, e di essere soddisfatto del suo lavoro. Secondo l'attore, portare nei due personaggi il vissuto della coppia ha aiutato il racconto.

Doc 5, cosa ha detto Argentero

Nelle settimane scorse erano circolate voci su una sua uscita dalla serie. In conferenza stampa Argentero ha chiarito che quelle indiscrezioni non partivano da lui e ha legato il suo ritorno alla qualità delle storie: "Se quelle idee saranno sufficientemente forti per giustificare un Doc 5, lo faremo".

Arlanch e Rispoli hanno confermato di essere già al lavoro sulla quinta stagione. Argentero ha aggiunto di conoscere la direzione presa dagli autori e di vederci un'idea forte.

Produzione e riprese

Doc 4 è una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. La regia è di Nicola Abbatangelo e Alessandro Tonda. Il soggetto di serie è di Francesco Arlanch e Viola Rispoli, l'adattamento porta anche la firma di Paolo Piccirillo.

Le riprese si sono svolte tra Roma, Milano e Formello. Per gli ambienti ospedalieri il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e l'Università Campus Bio-Medico di Roma hanno messo a disposizione spazi e tecnologie.

La storia vera dietro Doc

La serie si ispira in modo libero alla storia di Pierdante Piccioni, ex primario del Pronto Soccorso di Lodi e Codogno. Nella finzione Andrea Fanti, primario di Medicina interna, sopravvive a un colpo di pistola alla testa e perde la memoria degli ultimi dodici anni. Dimentica la fine del matrimonio con Agnese, la morte del figlio, la relazione con Giulia. Da medico freddo e distante diventa un medico attento ai pazienti: diventa Doc.

La prima stagione ha raccontato la verità sullo sparo, la seconda la pandemia, la terza il tentativo di recuperare i ricordi con una terapia e la scelta di prendersi un'aspettativa per assistere Agnese.

Domande frequenti

Quando inizia Doc 4 su Rai 1?

La quarta stagione di Doc - Nelle tue mani inizia giovedì 1 ottobre 2026 in prima serata su Rai 1. È composta da 16 episodi da 50 minuti, distribuiti in otto prime serate. Le puntate sono disponibili anche in streaming su RaiPlay, sia in diretta durante la messa in onda sia on demand.

Chi c'è nel cast di Doc 4?

Luca Argentero torna nei panni di Andrea Fanti con Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Sara Lazzaro, Elisa Di Eusanio e Giovanni Scifoni. Tra i nuovi volti ci sono Cristina Marino, Gabriele Falsetta, Alessandro Piavani, Irene Ferri, Sara Mondello e Andrea Pennacchi. La regia è di Nicola Abbatangelo e Alessandro Tonda.

Chi interpreta Cristina Marino in Doc 4?

Cristina Marino, moglie di Luca Argentero, interpreta la dottoressa Lidia Morganti, uno dei nuovi personaggi della quarta stagione di Doc. Il suo personaggio si avvicinerà ad Andrea Fanti nel corso delle puntate. Argentero ha raccontato di aver temuto l'accusa di nepotismo e di essere poi rimasto soddisfatto del lavoro della moglie.

Ci sarà Doc 5?

Gli sceneggiatori Francesco Arlanch e Viola Rispoli hanno dichiarato di essere già al lavoro su una quinta stagione. Luca Argentero ha detto che ci sarà se le idee saranno all'altezza delle stagioni precedenti, e ha smentito di essere stato lui la fonte delle voci su una sua uscita. Una conferma ufficiale di Doc 5 ancora non c'è.