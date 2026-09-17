Il X Tuscolano torna in servizio. Pluto TV ha acceso un canale interamente dedicato a “Distretto di Polizia”, una delle fiction italiane più popolari degli anni Duemila. Si parte con le prime due stagioni, mentre da ottobre arriveranno anche la terza e la quarta. Un'occasione per rivedere gratuitamente la serie con Isabella Ferrari, Giorgio Tirabassi, Ricky Memphis e Claudia Pandolfi.

Per molti telespettatori basta pronunciare X Tuscolano per riaprire immediatamente un capitolo importante della televisione italiana degli anni Duemila.

Ora “Distretto di Polizia” torna a disposizione del pubblico attraverso un canale completamente dedicato alla serie. A lanciarlo è Pluto TV, il servizio FAST gratuito di Paramount.

Non si tratta quindi di un singolo appuntamento inserito nel palinsesto di un canale generalista: la piattaforma ha creato uno spazio tematico dedicato alle vicende del commissariato romano e ai personaggi che hanno accompagnato la lunga storia della fiction.

Le prime due stagioni sono già su Pluto TV

Al momento del lancio, il canale di Distretto di Polizia propone le prime due stagioni della serie.

L'offerta è però destinata ad ampliarsi rapidamente: a ottobre arriveranno anche la terza e la quarta stagione.

Il modello FAST permette di seguire gratuitamente canali tematici sostenuti dalla pubblicità, riportando così nel flusso televisivo anche serie appartenenti al passato recente della TV italiana.

Per Distretto di Polizia significa offrire agli spettatori la possibilità di tornare alle prime vicende del X Tuscolano e, per chi non l'avesse mai vista, di partire proprio dall'inizio.

Perché Distretto di Polizia è rimasto nell'immaginario della TV italiana

Ambientata a Roma, la serie racconta la quotidianità degli agenti del commissariato X Tuscolano, alternando le indagini alle vicende private dei protagonisti.

La componente poliziesca è infatti soltanto una parte del racconto. Casi, emergenze e investigazioni si intrecciano con relazioni, difficoltà personali e rapporti tra i personaggi.

È una formula che ha accompagnato la fiction per molti anni e che ha permesso a numerosi interpreti di legare il proprio volto alla serie.

Tra questi figurano Isabella Ferrari, Giorgio Tirabassi, Ricky Memphis e Claudia Pandolfi, protagonisti di alcune delle fasi più ricordate di Distretto di Polizia.

Un nuovo spazio per le serie cult del passato

Il canale dedicato consente soprattutto di recuperare la serie in maniera diversa rispetto a una tradizionale replica televisiva.

Chi ha seguito Distretto di Polizia durante la sua programmazione originale può ritrovare personaggi e storie delle prime stagioni, mentre un pubblico più giovane ha la possibilità di scoprire una fiction che ha segnato una lunga stagione della serialità italiana.

Il calendario è già destinato a crescere: prime due stagioni disponibili al lancio e stagioni 3 e 4 in arrivo a ottobre.

Per il X Tuscolano, insomma, le indagini sono ricominciate.