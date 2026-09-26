La sfida del pomeriggio televisivo entra nel vivo e Gianluigi Nuzzi mette a segno un risultato che conferma il crescente consenso intorno alla sua conduzione. Sia giovedì sia venerdì, nella prima parte della sfida con Vita in Diretta di Alberto Matano, Dentro la Notizia ha superato il 20% di share, secondo i dati Auditel riferiti alle due giornate.



Un risultato significativo per un programma che ha fatto della cronaca, dell’approfondimento e della lettura dei fatti il proprio tratto distintivo. Mediaset presenta infatti Dentro la Notizia come uno spazio dedicato ai principali casi di cronaca e attualità, arricchito da inviati, documenti e testimonianze.



E proprio la puntata di giovedì ha proposto alcuni dei casi che in questi giorni stanno maggiormente catturando l’attenzione dell’opinione pubblica: il giallo della morte delle due donne di Pietracatella, la vicenda delle due bambine scomparse in Sicilia e ritrovate nascoste all’interno di un negozio e il caso dei ragazzi che hanno invaso un supermercato.



Al centro, però, c’è soprattutto la figura del conduttore. Gianluigi Nuzzi porta nel pomeriggio televisivo l’esperienza maturata in anni di giornalismo d’inchiesta e di cronaca giudiziaria. È un volto autorevole, preparato, capace di affrontare vicende complesse con il linguaggio dell’approfondimento ma senza perdere il ritmo della televisione generalista.



Il dato degli ascolti si accompagna così a un altro elemento: il rapporto che Nuzzi sta costruendo con il pubblico. Puntata dopo puntata, la sua conduzione appare sempre più riconoscibile e il pubblico sembra premiare una cifra giornalistica fatta di rigore, capacità narrativa e attenzione ai protagonisti delle storie.



In studio, accanto a Nuzzi, nella puntata di giovedì 23 settembre l’analisi dei casi di cronaca è stata affidata a due presenze ormai riconoscibili dal pubblico: l’avvocato Cataldo Calabretta, volto noto della tv e tra gli esperti più apprezzati di cronaca giudiziaria, e la psicologa Gabriella Marano, chiamata a offrire una lettura dei comportamenti e delle dinamiche psicologiche che emergono dalle vicende raccontate.



Dopo il successo consolidato di Quarto Grado, Nuzzi conferma dunque la propria centralità nel racconto televisivo della cronaca. La stagione è appena iniziata, ma Dentro la Notizia sta già trovando una propria identità e, soprattutto, un pubblico che sembra affezionarsi sempre più al suo conduttore.

