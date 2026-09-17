Dalla Parte degli Animali, Michela Vittoria Brambilla torna su Rete 4: Brando e Lilly tra le storie della seconda puntata

Domenica 20 settembre torna su Rete 4 “Dalla Parte degli Animali”. Nel secondo appuntamento della decima stagione Michela Vittoria Brambilla, insieme ai figli Stella e Leo, racconterà nuove storie di adozioni e salvataggi. Michela Persico incontrerà Brando, il gatto di Roberto Alessi e Betta Guerreri, mentre da Pozzuoli arriverà il racconto del salvataggio di un cane da parte dei Carabinieri.

Ci sono animali che aspettano una famiglia, altri che l'hanno appena trovata e altri ancora che, in una situazione di emergenza, hanno avuto bisogno dell'intervento di qualcuno per essere messi in salvo. Sono queste storie a tornare al centro di “Dalla Parte degli Animali”, che domenica 20 settembre 2026, dalle 10 circa su Rete 4, propone la seconda puntata della sua decima stagione.

Alla guida del programma c'è ancora Michela Vittoria Brambilla, affiancata dai figli Stella e Leo, per circa ottanta minuti dedicati al rapporto tra persone, animali e ambiente.

Una formula che dal debutto nel 2017 ha mantenuto un elemento centrale: utilizzare la televisione anche per favorire le adozioni e dare visibilità agli animali che cercano una casa.

Michela Persico incontra Brando, il gatto di Roberto Alessi





Tra le novità della puntata di domenica ci sarà Michela Persico, giornalista e conduttrice televisiva che nel programma veste i panni dell'inviata.

Il suo compito sarà entrare nella quotidianità di personaggi conosciuti dal pubblico per scoprire il rapporto con i loro animali.

Questa volta la protagonista a quattro zampe sarà Brando, il gatto del giornalista Roberto Alessi e della sua compagna, la stilista Betta Guerreri.

L'incontro mostrerà un lato più privato della loro vita, fatto delle abitudini e dei piccoli rituali attraverso i quali un animale finisce per diventare a tutti gli effetti un componente della famiglia.

Lilly, da possibile vita in canile a musa di Luca

Un'altra storia della seconda puntata sarà quella di Luca e Lilly.

Lilly è una trovatella che rischiava di finire in canile prima dell'incontro con Luca. L'adozione ha dato vita a un rapporto molto stretto e la cagnolina è diventata anche la musa dei suoi disegni.

Luca racconterà questo legame attraverso le proprie illustrazioni e alcuni momenti della loro quotidianità.

È una delle storie che meglio sintetizzano l'idea alla base della trasmissione: adottare può cambiare il destino di un animale, ma l'incontro può modificare profondamente anche la vita della persona che lo accoglie.

A Pozzuoli il salvataggio di un cane da parte dei Carabinieri

Tornerà anche la rubrica “Amici Carabinieri”, questa volta con una storia ambientata a Pozzuoli.

Dopo il terremoto, un cagnolino era rimasto solo all'interno di una zona chiusa e inaccessibile, mentre i proprietari erano assenti. L'area presentava rischi di crollo.

I Carabinieri sono intervenuti raggiungendo l'animale, mettendolo in sicurezza e riconsegnandolo successivamente alla sua famiglia.

Il racconto del salvataggio porterà così nella trasmissione anche il tema degli animali coinvolti nelle emergenze e della loro protezione nelle aree interessate da situazioni di pericolo.

Dal CRAS alle nuove adozioni

Una parte importante della trasmissione continuerà ad essere realizzata al CRAS “Stella del Nord”, struttura gestita dalla LEIDAA – Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, presieduta da Michela Vittoria Brambilla e messa gratuitamente a disposizione della produzione per le riprese.

Il Centro Recupero Animali Selvatici si occupa del soccorso, della cura e della riabilitazione della fauna in difficoltà, con l'obiettivo, quando possibile, di riportare gli animali nel loro ambiente naturale.

Intorno alle storie principali continueranno poi a trovare spazio gli appelli per le adozioni, i consigli degli esperti, le rubriche affidate a Stella e Leo, l'attenzione alla biodiversità e i momenti dedicati alla cucina vegetariana.

Quando vedere Dalla Parte degli Animali

La seconda puntata della decima stagione di “Dalla Parte degli Animali” va in onda domenica 20 settembre dalle 10 circa su Rete 4.

Per chi non riuscirà a seguire l'appuntamento della domenica mattina è prevista anche una replica martedì 22 settembre in seconda serata su Rete 4, dopo Verità Nascoste di Milo Infante. Ulteriori repliche sono programmate su La5.