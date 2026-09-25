Da noi... a Ruota Libera torna domenica 27 settembre 2026 alle 17.20 su Rai 1 con l'ottava stagione, sempre condotta da Francesca Fialdini. Nella prima puntata arrivano in studio Milly Carlucci, con le prime immagini delle prove di Ballando con le stelle, Rita Pavone e Leonardo Bove, il sedicenne milanese ferito in modo grave nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana.

Leggi anche Ballando con le Stelle 2026, il cast completo e tutte le coppie in gara

Il programma: storie di chi ha cambiato strada

Francesca Fialdini torna a raccontare i protagonisti dello spettacolo e le persone comuni che hanno avuto il coraggio di cambiare vita, rimettersi in gioco e dare una nuova direzione al proprio percorso. La ruota che dà il titolo al programma è il simbolo di questa rinascita. Il racconto parte da storie vere, con uno sguardo sull'attualità.

Milly Carlucci e le prove di Ballando con le stelle

La prima ospite è Milly Carlucci, che a Fialdini racconta le novità della nuova edizione di Ballando con le stelle, in partenza su Rai 1 sabato 3 ottobre. In studio la conduttrice mostra in esclusiva le prime immagini delle prove dei nuovi concorrenti.

Rita Pavone e Teddy Reno

In studio c'è anche Rita Pavone, cantante e attrice, una delle voci più note della musica italiana. La sua carriera è piena di successi e anche di ostacoli, affrontati sempre accanto al marito Teddy Reno, che a luglio ha compiuto 100 anni.

Leonardo Bove, il ritorno alla normalità dopo Crans-Montana

La terza storia è quella di Leonardo Bove, sedicenne di Milano, tra i giovani italiani feriti in modo grave nell'incendio scoppiato in un locale di Crans-Montana, in Svizzera, nella notte di Capodanno. Dopo oltre sei mesi di ricovero, a luglio è stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano.

Accompagnato dalla madre Loretta e dal fratello Mattia, Leonardo racconta in tv il lungo percorso di guarigione, i mesi di sofferenza e il ritorno alla vita di tutti i giorni, segnato anche dal rientro a scuola di pochi giorni fa.

Chi firma il programma

Da noi... a Ruota Libera è un programma di Cristiana Mastropietro, Vincenzo Faccioli Pintozzi, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, Gaspare Baglio e Angela Melcarne. Lo realizza la Direzione Intrattenimento Day Time della Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, parte di Banijay Entertainment. La regia è di Elisabetta Pierelli, i produttori esecutivi sono Monica Gallella per la Rai e Laura Mantelli per Endemol Shine Italy.

Dove vedere Da noi... a Ruota Libera

Il programma va in onda la domenica pomeriggio alle 17.20 su Rai 1. Le puntate si possono seguire anche in streaming e on demand su RaiPlay.

Domande frequenti

Quando torna Da noi... a Ruota Libera?

Da noi... a Ruota Libera torna domenica 27 settembre 2026 alle 17.20 su Rai 1 con l'ottava stagione, condotta da Francesca Fialdini. Il programma va in onda la domenica pomeriggio ed è disponibile anche in streaming e on demand su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai.

Chi sono gli ospiti della prima puntata di Da noi... a Ruota Libera?

Nella prima puntata del 27 settembre 2026 Francesca Fialdini ospita Milly Carlucci, che presenta Ballando con le stelle e ne mostra le prime prove, la cantante Rita Pavone e Leonardo Bove, il sedicenne milanese ferito nell'incendio di Crans-Montana, accompagnato dalla madre Loretta e dal fratello Mattia.

Quando inizia Ballando con le stelle 2026?

La nuova edizione di Ballando con le stelle, condotta da Milly Carlucci, parte sabato 3 ottobre 2026 in prima serata su Rai 1. Domenica 27 settembre la conduttrice ne anticipa le novità a Da noi... a Ruota Libera e mostra in esclusiva le prime immagini delle prove dei concorrenti.

Chi produce Da noi... a Ruota Libera?

Da noi... a Ruota Libera è realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time della Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, società del gruppo Banijay Entertainment. La regia è di Elisabetta Pierelli. Tra gli autori, oltre a Cristiana Mastropietro e Vincenzo Faccioli Pintozzi, c'è la stessa conduttrice Francesca Fialdini.