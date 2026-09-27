Domenica 27 settembre 2026 alle 15 Food Network, canale 33 del digitale terrestre e di tivùsat, trasmette la quarta puntata della nuova stagione di «Cucina in balcone con Ruben». Il programma di Ruben Bondì è ripartito il 6 settembre e resta in onda ogni domenica pomeriggio, con le puntate disponibili su discovery+ dopo la messa in onda.

Il balcone resta il centro del programma

Un balcone, pochi ingredienti e la voglia di cucinare per gli altri. Su questa formula Ruben Bondì ha costruito la sua popolarità sui social, dove conta circa 2,1 milioni di follower su Instagram e 2,7 milioni su TikTok. La stessa formula regge anche la quarta stagione televisiva.

Le ricette prendono forma tra una chiacchiera e l'altra, con il tono informale che il pubblico conosce dai suoi video. Chef romano classe 1997, Bondì ha iniziato a cucinare sul balcone di casa durante il lockdown. Nel novembre 2023 il format è approdato in tv su Food Network e da allora è tornato ogni anno con nuovi episodi.

Le ricette della nuova stagione

Piatti facili da replicare a casa, con qualche idea capace di sorprendere. Tra le proposte di questa stagione ci sono le cipolle ripiene e i cannelloni di ricotta e bieta gratinati. Per chiudere in dolcezza arriva la cheesecake alle fragole.

A tenere insieme ricette così diverse è la convivialità. Sul balcone di Ruben contano i sapori, e contano le persone con cui dividerli.

Il bilancio delle prime puntate

Le prime puntate della stagione hanno chiuso con un bilancio molto positivo, sia per gradimento sia per ascolti. Il dato conferma il legame tra Ruben e il suo pubblico: dai social alla televisione, chi lo segue continua a ritrovarsi sul suo balcone.

Quando e dove vedere «Cucina in balcone con Ruben»

L'appuntamento è ogni domenica alle 15 su Food Network, al canale 33 del digitale terrestre e di tivùsat. Chi perde la messa in onda trova le puntate su discovery+ subito dopo la trasmissione televisiva.

Il programma è prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery. I testi sono di Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli, la regia è di Luca Gatti. Qui la presentazione della nuova stagione.

Domande frequenti

Quando va in onda «Cucina in balcone con Ruben»? «Cucina in balcone con Ruben» va in onda ogni domenica alle 15 su Food Network. La nuova stagione è partita domenica 6 settembre 2026 e il 27 settembre arriva alla quarta puntata. Food Network si trova al canale 33 del digitale terrestre e allo stesso numero su tivùsat.

Dove vedere «Cucina in balcone con Ruben» in streaming? Le puntate di «Cucina in balcone con Ruben» sono disponibili su discovery+, la piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery, subito dopo la messa in onda su Food Network. Chi non riesce a seguire la trasmissione della domenica alle 15 può recuperarla on demand nei giorni successivi.

Quali ricette prepara Ruben Bondì nella nuova stagione? Nella nuova stagione di «Cucina in balcone con Ruben» lo chef prepara piatti semplici da replicare a casa, come le cipolle ripiene e i cannelloni di ricotta e bieta gratinati. Tra i dolci c'è la cheesecake alle fragole. Tutte le ricette nascono sul balcone di casa sua a Roma, set del programma.

Chi produce «Cucina in balcone con Ruben»? «Cucina in balcone con Ruben» è prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery e va in onda su Food Network, dove ha debuttato nel novembre 2023. Il programma è scritto da Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli, con la regia di Luca Gatti. Alla conduzione c'è Ruben Bondì.

Chi è Ruben Bondì? Ruben Bondì è uno chef romano classe 1997, diventato popolare sui social durante il lockdown con i video girati sul balcone di casa. Conta circa 2,1 milioni di follower su Instagram e 2,7 milioni su TikTok. Dal 2023 conduce «Cucina in balcone con Ruben» su Food Network, dove ha firmato anche altri format di cucina.