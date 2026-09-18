Roberto Mancini ha diramato venerdì 18 settembre la prima lista da commissario tecnico dopo il ritorno in azzurro. Trentaquattro nomi per quattro partite di Nations League tra il 25 settembre e il 5 ottobre, con nove giocatori alla prima chiamata assoluta. Tornano Zaniolo, Fagioli e Mandragora, restano fuori per infortunio Locatelli, Chiesa e Palestra.

La prima mossa dice già quasi tutto. Nella lista con cui Roberto Mancini riapre il proprio ciclo sulla panchina dell'Italia ci sono trentaquattro giocatori, un numero insolito per una nazionale, e nove volti nuovi.

Il tecnico ha annunciato le convocazioni sui propri canali social, definendole il primo passo di un percorso: «Queste convocazioni sono il primo passo». La scelta di un gruppo così ampio nasce dal calendario, che concentra quattro partite in undici giorni.

La lista completa

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus), Marco Carnesecchi (Atalanta), Massimo Pessina (Bologna).

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting Lisbona), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham).

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga).

I nove alla prima chiamata

Il tratto distintivo della lista è l'età. Alla prima convocazione assoluta in nazionale maggiore arrivano:

Massimo Pessina , portiere del Bologna, diciotto anni

, portiere del Bologna, diciotto anni Eddy Kouadio , difensore del Monza, venti anni

, difensore del Monza, venti anni Michael Kayode , difensore del Brentford, ventidue anni

, difensore del Brentford, ventidue anni Daniele Ghilardi , difensore della Roma, ventitré anni

, difensore della Roma, ventitré anni Issa Doumbia , centrocampista dello Sporting Lisbona, ventidue anni

, centrocampista dello Sporting Lisbona, ventidue anni Alessandro Romano , centrocampista del Cagliari, venti anni

, centrocampista del Cagliari, venti anni Sebastiano Esposito , attaccante del Sassuolo, ventiquattro anni

, attaccante del Sassuolo, ventiquattro anni Antonio Vergara , attaccante del Napoli, ventitré anni

, attaccante del Napoli, ventitré anni Mohamed Alì Zoma, attaccante del Norimberga, ventidue anni

Su Alessandro Romano c'è un dettaglio che vale la pena segnalare: aveva vestito la maglia della Svizzera nelle selezioni giovanili prima di scegliere l'azzurro.

A questi si aggiungono profili già visti ma poco conosciuti al grande pubblico, come Diego Coppola, Honest Ahanor e Samuele Inácio, tutti impiegati nei mesi precedenti.

Nel reparto avanzato si ritrovano anche i fratelli Esposito, Francesco Pio e Sebastiano, convocati insieme.

I ritorni e le assenze

Tornano in azzurro tre giocatori che mancavano da tempo: Nicolò Zaniolo e Nicolò Fagioli, assenti dall'ottobre 2024, e Rolando Mandragora, che non riceveva una chiamata dal marzo 2021.

Restano fuori per infortunio Manuel Locatelli, Federico Chiesa e Marco Palestra.

Nella lista figura anche Daniel Maldini, nonostante nei giorni scorsi l'attaccante del Cagliari sia rimasto coinvolto in un incidente stradale con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

Diana Bianchedi, prima donna capo delegazione

Accanto alle scelte di campo c'è una novità dirigenziale destinata a restare. Diana Bianchedi, ex schermitrice e vicepresidente vicaria del CONI, debutta come capo delegazione della nazionale: è la prima donna a ricoprire l'incarico.

Il calendario e cosa c'è in palio

L'Italia si raduna lunedì a Coverciano per la prima seduta. L'esordio è venerdì 25 settembre contro il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma.

Seguono la trasferta in Turchia a Bursa il 28 settembre, quella in Francia a Parigi il 2 ottobre e il ritorno con la Turchia a Bologna il 5 ottobre. Il girone si completa a novembre con Italia-Francia il 12 e Belgio-Italia il 15.

In palio c'è più della classifica: le prime due accedono ai quarti, la terza gioca uno spareggio per restare in Lega A, la quarta retrocede in Lega B. E il piazzamento pesa sulla composizione delle fasce per il sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028.

Il precedente che Mancini si porta dietro

Vale la pena ricordare come andò la prima volta. Tra il 2018 e il 2023 Mancini convocò 105 calciatori e ne schierò 91, lanciando tra gli altri Barella, Kean, Gianluca Mancini, Di Lorenzo, Tonali, Locatelli e Dimarco. Quel ciclo portò l'Europeo del 2021 e la mancata qualificazione al Mondiale del 2022.

Anche allora era arrivato dopo un fallimento mondiale, e anche allora la prima lista conteneva ritorni a sorpresa e scommesse. Il contesto è simile, con l'Italia che tra il 2023 e il 2026 ha cambiato tre commissari tecnici prima di richiamarlo.

Domande frequenti

Quanti giocatori ha convocato Mancini?Trentaquattro, un gruppo particolarmente ampio motivato dal calendario, che prevede quattro partite di Nations League in undici giorni tra il 25 settembre e il 5 ottobre 2026.

Chi sono gli esordienti?Massimo Pessina, Eddy Kouadio, Michael Kayode, Daniele Ghilardi, Issa Doumbia, Alessandro Romano, Sebastiano Esposito, Antonio Vergara e Mohamed Alì Zoma. Sono nove i giocatori alla prima chiamata assoluta in nazionale maggiore.

Chi torna in Nazionale?Nicolò Zaniolo e Nicolò Fagioli, che mancavano dall'ottobre 2024, e Rolando Mandragora, convocato per l'ultima volta nel marzo 2021.

Quando gioca l'Italia?Il 25 settembre contro il Belgio all'Olimpico di Roma, il 28 settembre in Turchia a Bursa, il 2 ottobre in Francia a Parigi e il 5 ottobre di nuovo con la Turchia a Bologna. A novembre Italia-Francia il 12 e Belgio-Italia il 15.

Chi manca per infortunio?Manuel Locatelli, Federico Chiesa e Marco Palestra non sono a disposizione. La lista comprende invece Daniel Maldini, nonostante la vicenda extracalcistica che lo ha riguardato nei giorni scorsi.