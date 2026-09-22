Sonia Bruganelli arriva nella seconda serata di Italia 1 con un nuovo format dedicato ai libri e alle storie personali. Da mercoledì 23 settembre debutta “Come ti leggo - Page à Vu”, programma nel quale letteratura, conversazioni e intelligenza artificiale diventano strumenti per scoprire aspetti meno conosciuti degli ospiti. I primi protagonisti saranno Paolo Ruffini e Giulia Salemi.

Raccontare un personaggio partendo non dalla classica intervista, ma dalle pagine di un libro. È l'idea alla base di “Come ti leggo - Page à Vu”, il nuovo programma condotto da Sonia Bruganelli, al debutto mercoledì 23 settembre 2026 in seconda serata su Italia 1.

Un format che prova a costruire un legame tra televisione e letteratura: gli ospiti vengono raccontati attraverso i libri e, contemporaneamente, le opere scelte acquistano un significato diverso attraverso le esperienze personali di chi è seduto in studio.

Paolo Ruffini e Giulia Salemi primi ospiti

A inaugurare il programma saranno Paolo Ruffini e Giulia Salemi.

Entrambi saranno al centro di conversazioni nelle quali le pagine dei libri si intrecceranno con episodi ed esperienze delle loro vite.

Non si tratterà quindi semplicemente di chiedere agli ospiti quali siano le loro letture preferite. L'obiettivo del format è utilizzare la letteratura come punto di partenza per costruire un racconto personale, facendo dialogare grandi classici e opere contemporanee con le storie dei protagonisti.

Anche l'intelligenza artificiale entra nel racconto

Uno degli elementi più curiosi di Come ti leggo sarà l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

La tecnologia entrerà nella costruzione delle conversazioni con l'obiettivo di far emergere aspetti meno conosciuti degli ospiti, affiancandosi alla conduzione di Sonia Bruganelli e agli altri linguaggi utilizzati dal programma.

La letteratura rimarrà però il filo conduttore dell'intera trasmissione.

Le conversazioni saranno infatti intervallate da momenti differenti, trasformando il programma in qualcosa che vuole andare oltre la tradizionale intervista televisiva.

Danza, booklovers e musica dal vivo

Accanto agli incontri con gli ospiti troveranno spazio quadri di danza e interventi dei booklovers, chiamati a portare nel programma un ulteriore punto di vista sul mondo dei libri.

Ci saranno inoltre i monologhi di Jonas Pepe, mentre la componente musicale sarà affidata alla bassista Silvia Ottanà.

La formula punta quindi a contaminare linguaggi diversi: parola scritta, racconto televisivo, musica, danza e nuove tecnologie.

Il titolo stesso, “Come ti leggo - Page à Vu”, sintetizza questa impostazione: provare a “leggere” una persona attraverso le storie scritte da altri e, allo stesso tempo, riportare quelle pagine nella contemporaneità attraverso esperienze reali.

Quando vedere Come ti leggo su Italia 1

Il primo appuntamento con Sonia Bruganelli e “Come ti leggo - Page à Vu” è previsto mercoledì 23 settembre, in seconda serata su Italia 1.

Al centro della puntata d'esordio ci saranno Paolo Ruffini e Giulia Salemi, primi protagonisti di un esperimento televisivo che prova a trasformare i libri in una chiave per conoscere meglio chi li racconta e chi, attraverso quelle pagine, decide di raccontarsi.