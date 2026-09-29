Mercoledì 30 settembre, in seconda serata su Italia 1, torna "Come ti leggo - Page à Vu", il programma condotto da Sonia Bruganelli. Gli ospiti della seconda puntata sono Giuseppe Cruciani e Taylor Mega: due personaggi lontanissimi, raccontati a partire dai libri e dalle loro esperienze personali.

Come funziona Come ti leggo

L'idea del format si riassume in una formula: gli ospiti vengono raccontati attraverso i libri e i libri attraverso gli ospiti. Sul tavolo ci sono i grandi classici della letteratura e le opere più contemporanee, usati come chiave per arrivare alla storia di chi siede in studio.

La conversazione con Bruganelli è solo una parte dello show. In ogni puntata si alternano:

l'intelligenza artificiale, usata per far emergere lati meno conosciuti dei protagonisti;

quadri di danza;

gli interventi dei booklovers;

i monologhi di Jonas Pepe;

la musica dal vivo della bassista Silvia Ottanà.

Secondo le anticipazioni pubblicate da iCrewPlay, i libri al centro della puntata con Cruciani e Taylor Mega sono "Frankenstein" di Mary Shelley e "Lolita" di Vladimir Nabokov.

Le quattro puntate e gli ospiti

Il programma ha debuttato mercoledì 23 settembre con Paolo Ruffini e Giulia Salemi. Il ciclo prevede quattro appuntamenti, sempre il mercoledì in seconda serata.

Puntata Data Ospiti 1 Mercoledì 23 settembre Paolo Ruffini, Giulia Salemi 2 Mercoledì 30 settembre Giuseppe Cruciani, Taylor Mega 3 Da confermare Chiara Francini, Michele Bravi 4 Da confermare Paolo Bonolis, Simona Ventura

L'ultima puntata, con Paolo Bonolis e Simona Ventura, era nata come episodio pilota del programma. Per Sonia Bruganelli, finora vista in tv soprattutto come opinionista di reality come "Grande Fratello Vip" e "L'Isola dei Famosi", è la prima conduzione di un programma tutto suo.

Chi perde la diretta può recuperare le puntate on demand su Mediaset Infinity.

Domande frequenti

Quando va in onda Come ti leggo con Cruciani e Taylor Mega?

La puntata di "Come ti leggo - Page à Vu" con Giuseppe Cruciani e Taylor Mega va in onda mercoledì 30 settembre in seconda serata su Italia 1. È il secondo dei quattro appuntamenti del programma condotto da Sonia Bruganelli, disponibile anche su Mediaset Infinity.

Di cosa parla Come ti leggo - Page à Vu?

"Come ti leggo - Page à Vu" è il programma di Sonia Bruganelli su Italia 1 che racconta gli ospiti attraverso i libri e i libri attraverso gli ospiti. Le interviste si alternano a danza, monologhi di Jonas Pepe, booklovers, contributi dell'intelligenza artificiale e musica dal vivo.

Quante puntate ha Come ti leggo?

"Come ti leggo - Page à Vu" ha quattro puntate, in onda il mercoledì in seconda serata su Italia 1 dal 23 settembre 2026. Gli ospiti sono Ruffini e Salemi, Cruciani e Taylor Mega, Chiara Francini e Michele Bravi, Paolo Bonolis e Simona Ventura.