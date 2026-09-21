Un'auto in garage costa più di quanto sembri. Oltre a bollo, manutenzione e carburante, è infatti indispensabile sottoscrivere una polizza di responsabilità civile. Lungi dall’essere un optional o una formalità burocratica da sbrigare controvoglia, si tratta dell'unica rete di protezione reale tra chi guida e le conseguenze economiche di un imprevisto. Basta un solo attimo di distrazione per trasformare un tragitto quotidiano in una richiesta di risarcimento; ed è proprio lì che si misura la differenza tra un contraente informato e uno che ha semplicemente firmato senza guardare.

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Cosa copre la responsabilità civile e come funziona il risarcimento?

La responsabilità civile risarcisce i danni materiali provocati ad altri veicoli o a strutture, oltre alle lesioni fisiche causate a pedoni, passeggeri e conducenti coinvolti nell'incidente. La tutela minima obbligatoria, va detto, non copre mai i danni riportati dal veicolo del responsabile del sinistro, né le eventuali lesioni subite da chi si trovava alla guida. La liquidazione avviene solitamente tramite la procedura di risarcimento diretto, che consente alla parte lesa di rivolgersi alla propria compagnia per accelerare i tempi di indennizzo.

Sul mercato le proposte non mancano, e il modo più rapido per orientarsi resta il calcolo di un preventivo online (personalizzato sulla base del veicolo e del profilo di chi guida). Tra le opzioni disponibili spicca per convenienza e comodità la RCA auto Telepass Assicura - un’opzione attivabile in pochi passaggi e con tariffe che, per i clienti già presenti sul circuito, partono da 18 euro al mese.

I fattori che determinano il costo della polizza

Il prezzo del premio annuale dipende da diversi parametri legati al profilo di chi guida e al veicolo assicurato. Il sistema del bonus malus resta l'elemento centrale nel calcolo della tariffa: questo assegna una classe di merito che migliora in assenza di sinistri e peggiora quando viene accertata una responsabilità. Incidono, inoltre, l'età del contraente; gli anni di patente; la provincia di residenza; e le caratteristiche tecniche del modello. Le zone urbane con maggiore incidentalità registrano di norma tariffe superiori rispetto alle aree rurali - un motivo in più per confrontare le diverse proposte prima di sottoscrivere un contratto.

Massimali, franchigie e garanzie accessorie da valutare

Scegliere la polizza più adatta non significa puntare solo al prezzo più basso, ma analizzare con cura anche i massimali e le franchigie previste dal contratto. I massimali indicano la cifra massima che la compagnia si impegna a versare in caso di sinistro (ed è consigliabile impostarli oltre i minimi di legge, per evitare brutte sorprese quando l'incidente è particolarmente grave). La franchigia, invece, rappresenta la quota di danno che resta a carico dell'assicurato e può contribuire a ridurre il premio a fronte di una maggiore responsabilità diretta. Inoltre, è possibile personalizzare la copertura con garanzie accessorie - come furto e incendio, cristalli, eventi atmosferici o infortuni del conducente, componendo un pacchetto su misura.

Assistenza stradale e servizio clienti al fianco degli automobilisti

Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda i servizi di supporto inclusi nella polizza, spesso decisivi proprio quando si verifica un imprevisto lungo la strada. Molte formule prevedono un periodo di assistenza stradale attiva H24, che interviene rapidamente grazie alla localizzazione del veicolo in caso di guasto o panne; molto importante, inoltre è poter contare su un servizio clienti dedicato disponibile durante e dopo l'acquisto.

Trovare il giusto equilibrio tra risparmio, ampiezza delle garanzie e qualità dell'assistenza permette quindi di guidare con maggiore serenità, potendo contare su una protezione solida in ogni circostanza.