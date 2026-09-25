Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari salgono dalla sesta alla prima posizione, Madonna è seconda con Danceteria e Cesare Cremonini debutta al quarto posto con Paparazzi.

Goya di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari è il brano più forte nelle radio italiane nella settimana 39 del 2026. La classifica EarOne Airplay Radio per punteggio, calcolata sui giorni dal 18 al 24 settembre, lo porta dal sesto al primo posto. Seconda Madonna con Danceteria, terza Peggy Gou con Wo, man insieme ad Ayra Starr.

La top 10 EarOne della settimana 39

Goya, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari (Sony), dalla 6ª posizione Danceteria, Madonna (Warner), dalla 3ª Wo, man, Peggy Gou e Ayra Starr (XL Recordings), dalla 1ª Paparazzi, Cesare Cremonini (EMI), nuova entrata Parlar d'amore, Sayf (Warner), dalla 2ª Casini, Marracash e Guè (Island), dalla 7ª Bass Persuades, Miley Cyrus (Warner), dalla 15ª Dedica, Ernia (Island), dalla 10ª My Body Isn't Ready, Sombr (Warner), dalla 12ª Kintsugi, Elisa (Island), dalla 9ª

Goya, il primo brano di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari

Goya è la prima collaborazione tra il rapper marchigiano e la band bergamasca. Le radio lo programmano da venerdì 21 agosto. Il pezzo fa parte di Mentre Los Angeles Brucia (deluxe), la nuova edizione dell'album di Fibra arricchita da quattro inediti, e porta la firma di Fabrizio Tarducci, Riccardo Zanotti e Stefano Tognini.

L'idea nasce dalla passione di Zanotti per l'ultimo Goya, il pittore spagnolo ormai sordo. Il testo mette insieme il racconto ossessivo dei casi di cronaca e un'industria discografica che vive di numeri e algoritmi. Fibra scrive le strofe, Zanotti canta il ritornello. Il videoclip, girato a Monza, porta la regia di Cosimo Alemà, che firma i video di Fibra da anni.

Madonna risale al secondo posto, Peggy Gou scende al terzo

Danceteria guadagna una posizione. È il terzo singolo di Confessions II, il quindicesimo album di Madonna uscito il 3 luglio per Warner Records e pensato come seguito di Confessions on a Dance Floor del 2005. Il brano è in radio dal 10 luglio e rende omaggio al locale di New York dove Madonna mosse i primi passi nel 1982. Contiene un'interpolazione di Walk on the Wild Side: per questo Lou Reed compare tra gli autori, accanto a Madonna, Stuart Price, Andrew Watt e Henry Walter (Cirkut). Il 24 settembre è uscito Danceteria Afterhours, la versione con Charli XCX.

Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr cede la vetta che occupava la settimana precedente e scivola al terzo posto. Il brano è in rotazione dal 17 luglio.

Cesare Cremonini entra al quarto posto con Paparazzi

L'unico debutto della top 10 porta la firma di Cesare Cremonini. Paparazzi è il primo singolo di Amateur, il suo decimo album di inediti, atteso per il 23 ottobre. Il testo nasce con Davide Petrella, la produzione con Alessandro Magnanini e Alessandro De Crescenzo.

Il cantautore bolognese cambia strada: chitarre, fiati, groove ruvido e una band internazionale con Malcolm Catto alla batteria, Donny McCaslin ai sassofoni, Paul Stacey alle chitarre e Tim Lefebvre al basso. Il tema è il confine tra verità e racconto mediatico.

Sayf, Marracash e Guè, Miley Cyrus

Sayf perde tre posizioni e chiude quinto con Parlar d'amore, in radio dal 24 luglio. La settimana scorsa il brano guidava la classifica EarOne dei brani italiani.

Marracash e Guè salgono al sesto posto con Casini, uscito il 9 settembre per Island Records. Lo ha prodotto Marz e campiona Gangsta's Paradise di Coolio, pezzo del 1995 costruito a sua volta su Pastime Paradise di Stevie Wonder. Il singolo celebra i trent'anni di amicizia dei due rapper e i dieci anni di Santeria, festeggiati il 12 e 13 settembre con due concerti all'Ippodromo Snai San Siro di Milano.

Il salto più lungo della top 10 lo fa Miley Cyrus: Bass Persuades passa dal quindicesimo al settimo posto. È la title track del suo decimo album, pubblicato il 18 settembre.

Ernia, Sombr ed Elisa chiudono la top 10

Ernia guadagna due posizioni e arriva ottavo con Dedica. Sombr sale di tre gradini e si prende il nono posto con My Body Isn't Ready. Elisa chiude la top 10 con Kintsugi: la settimana scorsa il brano era entrato in classifica al nono posto.

Come funziona la classifica EarOne per punteggio

EarOne misura quanto le radio programmano un brano. La classifica per punteggio pesa ogni passaggio in base agli ascoltatori raggiunti dall'emittente, mentre quella per passaggi conta le trasmissioni. La settimana di rilevazione va dal venerdì al giovedì, come per la FIMI, che però misura vendite e streaming.

FAQ

Qual è la canzone più trasmessa in radio nella settimana 39 del 2026?

Nella classifica EarOne Airplay Radio per punteggio della settimana 39 del 2026, relativa ai giorni dal 18 al 24 settembre, il primo posto va a Goya di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Il brano, pubblicato da Sony, sale dalla sesta posizione della settimana precedente e supera Danceteria di Madonna.

Quali sono le nuove entrate nella top 10 EarOne della settimana 39?

L'unica nuova entrata nella top 10 della classifica EarOne Airplay Radio della settimana 39 del 2026 è Paparazzi di Cesare Cremonini, che debutta al quarto posto. Il brano è il primo singolo di Amateur, decimo album di inediti del cantautore bolognese, in uscita il 23 ottobre.

Da quale album è tratto Goya di Fabri Fibra?

Goya fa parte di Mentre Los Angeles Brucia (deluxe), la nuova edizione dell'album di Fabri Fibra arricchita da quattro inediti. È la prima collaborazione del rapper con i Pinguini Tattici Nucleari: Riccardo Zanotti canta il ritornello. Il brano è in rotazione radiofonica da venerdì 21 agosto 2026.

Perché Lou Reed è tra gli autori di Danceteria di Madonna?

Danceteria, terzo singolo dell'album Confessions II di Madonna, contiene un'interpolazione di Walk on the Wild Side, il brano di Lou Reed del 1973. Per questo il cantautore statunitense compare tra gli autori, accanto a Madonna, Stuart Price, Andrew Watt e Henry Walter. Nella settimana 39 il brano è secondo in radio.

Quale brano ha fatto il salto più lungo nella top 10 EarOne?

Nella top 10 della classifica EarOne Airplay Radio della settimana 39 del 2026, il balzo più ampio è di Bass Persuades di Miley Cyrus, che passa dal quindicesimo al settimo posto con otto posizioni guadagnate. Il brano dà il titolo al decimo album della cantante, uscito il 18 settembre 2026.