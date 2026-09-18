Classifica radio EarOne 11-17 settembre 2026: Peggy Gou e Ayra Starr prime con Wo, man

Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr conquista per la prima volta la vetta della classifica EarOne Airplay per punteggio, settimana 38 del 2026. Sayf risale al secondo posto con Parlar d'amore, Madonna scende terza. Marracash e Guè debuttano al settimo posto con CASINI, Elisa al nono con Kintsugi.

La settimana 38 della classifica EarOne Airplay, da venerdì 11 a giovedì 17 settembre 2026, porta al primo posto "Wo, man" di Peggy Gou e Ayra Starr. Il singolo pubblicato da XL Recordings sale dal secondo al primo posto alla nona settimana di programmazione radiofonica. Sul podio salgono anche Sayf con "Parlar d'amore" e Madonna con "Danceteria".

Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr al primo posto

"Wo, man" arriva in vetta dopo una risalita lunga due mesi. Il brano è uscito in digitale il 26 giugno 2026 e le radio italiane lo programmano dal 17 luglio. A metà agosto, nella settimana 33, era scivolato fuori dalla top 10, dal nono al sedicesimo posto. Da lì ha ripreso quota: settimo nella settimana 35, quarto nella 36, secondo nella 37 alle spalle di Madonna, primo adesso.

Le rilevazioni Midweek del martedì avevano già anticipato il sorpasso. EarOne lo segnalava in testa sia l'8 sia il 15 settembre, con "Danceteria" di Madonna subito dietro in entrambe le anteprime.

Peggy Gou è nata in Corea del Sud, vive a Londra e nel 2024 ha pubblicato il suo album di debutto, "I Hear You". Ayra Starr è una delle voci nigeriane più note dell'afrobeats e ad agosto ha pubblicato il suo terzo album, "Starr Girl". Il pezzo poggia su un groove house anni Novanta e su un ritornello costruito attorno a un verso onomatopeico, "adigidang dang dang di dang". Nel presentarlo, la dj sudcoreana ha spiegato che unire il suo mondo a quello di Ayra Starr le è venuto spontaneo e che si augura che il brano lasci ricordi d'estate a chi lo ascolta. Il calendario italiano diffuso a luglio con il lancio del singolo fissava tre date: il Kappa FuturFestival di Torino il 3 luglio, il Panorama Festival alle Cave del Duca il 14 agosto e il Dissonanze Festival di Roma il 12 settembre, dentro la settimana di rilevazione.

EarOne accredita la scrittura a sette autori: Adrian Hackshaw, Donel Mangena, Kofie Amponsah, Matty Noyes, Michael Go, Oyinkansola Sarah Aderidigbe (il nome anagrafico di Ayra Starr) e Peggy Gou.

Sayf risale al secondo posto, Madonna scende terza

"Parlar d'amore" di Sayf guadagna tre posizioni, dalla quinta alla seconda. Il brano aveva conquistato la vetta nella settimana 36 con un salto dal diciassettesimo al primo posto, poi era sceso al quinto. All'ottava settimana di programmazione, il singolo Warner torna a ridosso del numero uno.

Madonna lascia la vetta dopo una sola settimana. "Danceteria", terzo singolo estratto da "Confessions II", scende dal primo al terzo posto alla decima settimana in classifica. Tra gli autori EarOne riporta Lou Reed, accanto a Madonna, Andrew Watt, Henry Walter e Stuart Price: il nome di Reed compare perché il brano interpola "Walk on the Wild Side".

Quarto Tommaso Paradiso con "Agitare coca cola", in calo di un gradino e alla tredicesima settimana. Quinto "Movin' To The Sun" di HUGEL, Imael Angel e Ultra Naté, il brano più longevo della top 10 con quindici settimane di programmazione alle spalle.

La top 10 della settimana 38

Pos. Traccia Artista Prec. Peak Sett. Etichetta 1 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr 2 1 9 XL Recordings 2 Parlar d'amore Sayf 5 1 8 Warner 3 Danceteria Madonna 1 1 10 Warner 4 Agitare coca cola Tommaso Paradiso 3 1 13 Sony 5 Movin' To The Sun HUGEL, Imael Angel, Ultra Naté 4 4 15 Make The Girls Dance 6 Goya Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari 9 6 4 Sony 7 CASINI Marracash, Guè New 7 1 Island 8 Genova e Napoli Alfa, Gigi D'Alessio 24 8 3 Artist First 9 Kintsugi Elisa New 9 1 Island 10 Dedica Ernia 7 7 2 Island

Fonte: EarOne Airplay per punteggio, settimana 38 dall'11/09/2026 al 17/09/2026.

Nella top 10 i brani italiani sono sette, gli internazionali tre, tutti concentrati nelle prime cinque posizioni. Island piazza tre titoli, tutti nella parte bassa: Marracash e Guè, Elisa, Ernia.

Le nuove entrate: Marracash e Guè settimi, Elisa nona

Marracash e Guè, "CASINI" (7). È la nuova entrata più alta della settimana. Il singolo è uscito sulle piattaforme il 9 settembre e in radio l'11, per Island. La produzione è di Marz, collaboratore storico di entrambi, e il brano campiona "Gangsta's Paradise" di Coolio, successo del 1995. Quella melodia risale a sua volta a "Pastime Paradise", scritta da Stevie Wonder nel 1976: per questo nei crediti EarOne compaiono anche Stevie Wonder, Coolio e L.V. I due rapper lo hanno presentato come "una sola nuova canzone, un regalo unico in occasione del doppio live di Milano", cioè i concerti del 12 e 13 settembre all'Ippodromo Snai San Siro. Il brano celebra trent'anni di amicizia, venti di carriera condivisa e i dieci anni di "Santeria", il joint album uscito nel 2016.

Elisa, "Kintsugi" (9). Il nuovo singolo è arrivato in radio l'11 settembre per Island Records/Universal Music Italy e dà il titolo all'album di inediti in uscita il 27 novembre. Elisa lo ha scritto, Dardust (Dario Faini) lo ha prodotto. Il titolo richiama l'arte giapponese che ripara la ceramica rotta mettendo in evidenza le fratture con l'oro. Il 2027 segnerà i trent'anni di carriera della cantautrice, che ha già fissato per l'11 settembre 2027 un concerto a Campovolo, a Reggio Emilia, intitolato "Soundtrack '97-'27".

Due debutti diretti in top 10 nella stessa settimana: nella rilevazione precedente l'unico ingresso tra i primi dieci era stato "Dedica" di Ernia.

Chi sale e chi scende

Il balzo più ampio della top 10 lo firmano Alfa e Gigi D'Alessio. "Genova e Napoli" passa dal ventiquattresimo all'ottavo posto, sedici posizioni in più, alla terza settimana di programmazione. EarOne lo inserisce tra gli highest climbers della settimana. Il duetto era stato presentato il 22 agosto allo stadio Luigi Ferraris, in occasione di Genoa-Napoli, ed è uscito in radio il 28 agosto per Artist First.

Sale anche "Goya" di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, dal nono al sesto posto, nuovo picco alla quarta settimana. È la prima collaborazione tra il rapper e la band di Riccardo Zanotti e fa parte della versione deluxe di "Mentre Los Angeles brucia", pubblicata il 19 giugno. "L'idea era quella di fare un pezzo sul true crime e sul martellamento mediatico di questi fatti di cronaca, nello stesso pezzo volevamo fare un paragone con il mondo della musica e di come gli artisti vengono fatti fuori da questo mercato musicale sempre più spietato", ha raccontato Fabri Fibra. Il video, girato a Monza, porta la firma di Cosimo Alemà.

Appena fuori dalla top 10 crescono "Animal" delle KATSEYE, dal ventitreesimo all'undicesimo posto, e "Bass Persuades" di Miley Cyrus, dal ventiseiesimo al quindicesimo. Juli e Bresh con "Serenamente" salgono dal ventiduesimo al tredicesimo.

In discesa ci sono i brani dell'estate. "Partenope" di Merk & Kremont con Serena Brancale e The Kolors passa dal sesto al quattordicesimo posto, "Flamenco Paranoia" di Samurai Jay dall'ottavo al sedicesimo, "Tu cosa fai questa sera" di Noemi dal dodicesimo al ventesimo. "Sorry Scusa Lo Siento" dei Pinguini Tattici Nucleari, premiata come tormentone al Power Hits Estate, scende dal diciassettesimo al ventisettesimo. Il calo più netto riguarda "Meraviglioso errore" di Gianna Nannini, che una settimana fa era in top 10 e ora è venticinquesima.

Oltre la top 10: Geolier con Achille Lauro, Karol G con Bruno Mars

Le altre nuove entrate arrivano tutte con radio date 11 settembre. "PER NOI" di Geolier con Achille Lauro debutta al trentunesimo posto per Warner. "Still" di Karol G con Bruno Mars entra al trentaseiesimo, pubblicato da EMI e Warner.

Tra gli highest climbers EarOne segnala "Da Dio" di Bresh, che guadagna diciannove posizioni e arriva al sessantottesimo posto, e "Don't Stop" di LP, più diciotto e ottantunesimo. Bresh, coautore di "Parlar d'amore", compare così tre volte nella classifica della settimana: da autore del secondo classificato, da voce di "Serenamente" e con il suo nuovo brano.

Come funziona la classifica EarOne

EarOne rileva i passaggi in onda su emittenti radiofoniche e televisive italiane ed estere. La classifica per punteggio combina il numero di passaggi con i dati d'ascolto della stazione, pesati per giorno e fascia oraria. Esiste anche una classifica per soli passaggi, che conta quante volte un brano va in onda senza considerare l'audience.

Il periodo di rilevazione va dalle 00:00 di venerdì alle 23:59 di giovedì e la classifica completa esce il venerdì. Il martedì EarOne diffonde la Midweek, un'anteprima delle prime posizioni. Nella classifica entrano soltanto i brani con radio date entro l'ultimo giorno della settimana: per la 38 il limite era il 17 settembre.

Domande frequenti

Qual è la canzone più trasmessa dalle radio italiane nella settimana 38 del 2026?

"Wo, man" di Peggy Gou e Ayra Starr guida la classifica EarOne Airplay per punteggio della settimana dall'11 al 17 settembre 2026. Il singolo, pubblicato da XL Recordings con radio date 17 luglio, sale dal secondo al primo posto e raggiunge la vetta per la prima volta, alla nona settimana di programmazione.

Chi sono Peggy Gou e Ayra Starr?

Peggy Gou è una dj e produttrice nata in Corea del Sud e residente a Londra, autrice nel 2024 dell'album di debutto "I Hear You". Ayra Starr è una cantante nigeriana di afrobeats, che ad agosto 2026 ha pubblicato il terzo album "Starr Girl". "Wo, man" è uscito il 26 giugno 2026 per XL Recordings.

Quali sono le nuove entrate della settimana 38 della classifica EarOne?

Le nuove entrate più alte sono "CASINI" di Marracash e Guè al settimo posto e "Kintsugi" di Elisa al nono, entrambe per Island. Più in basso debuttano "PER NOI" di Geolier con Achille Lauro al trentunesimo posto e "Still" di Karol G con Bruno Mars al trentaseiesimo. Tutte hanno radio date 11 settembre 2026.

Quale canzone campiona CASINI di Marracash e Guè?

"CASINI", prodotto da Marz, campiona "Gangsta's Paradise" di Coolio, successo del 1995 costruito a sua volta su "Pastime Paradise" di Stevie Wonder, del 1976. Il singolo è uscito il 9 settembre 2026 e ha accompagnato i due concerti di Marracash e Guè all'Ippodromo Snai San Siro di Milano del 12 e 13 settembre.

Chi è salito di più nella top 10 EarOne della settimana 38?

"Genova e Napoli" di Alfa e Gigi D'Alessio, dal ventiquattresimo all'ottavo posto, con un guadagno di sedici posizioni alla terza settimana di programmazione. Tra i brani in crescita nella top 10 ci sono anche "Goya" di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, dal nono al sesto, e "Parlar d'amore" di Sayf, dal quinto al secondo.