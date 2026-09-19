“Chi l’ha visto?” riparte mercoledì 23 settembre alle 21.15 su Rai 3 con Raffaella Griggi alla conduzione. Accanto ai casi di scomparsa e alle storie di cronaca, la nuova stagione affronterà anche il fenomeno dei giovani che si perdono nel mondo virtuale, tra raggiri e confini sempre più difficili da riconoscere. Spazio inoltre ai grandi casi del passato raccontati dagli inviati che li hanno seguiti.

Una nuova stagione, una nuova conduzione, ma la stessa missione che accompagna da anni una delle trasmissioni più riconoscibili di Rai 3. “Chi l’ha visto?” torna mercoledì 23 settembre alle 21.15 con Raffaella Griggi alla guida della storica squadra del programma.

Il cuore della trasmissione continueranno a essere le persone scomparse, le famiglie che cercano risposte e le storie di cronaca e ingiustizia sulle quali lavoreranno la redazione e gli inviati.

Ma nella nuova stagione il programma allargherà il proprio campo d'azione, concentrandosi anche su un fenomeno che coinvolge soprattutto le generazioni più giovani: i rischi legati alla rete.

Chi l’ha visto? riparte con Raffaella Griggi

Il nuovo ciclo di puntate prenderà il via mercoledì 23 settembre in prima serata su Rai 3.

Alla conduzione ci sarà Raffaella Griggi, affiancata dal lavoro della redazione e degli inviati di Chi l’ha visto?.

Il programma continuerà a muoversi lungo tutta l'Italia, dai piccoli centri alle grandi città, seguendo segnalazioni, casi di scomparsa e vicende di cronaca.

Resterà centrale anche il rapporto con il pubblico. La partecipazione degli spettatori e la solidarietà collettiva continueranno infatti a rappresentare uno degli elementi alla base della trasmissione.

Una nuova emergenza: i giovani che si perdono nella rete

Tra le novità più significative della stagione c'è l'attenzione dedicata ai ragazzi e alle ragazze che finiscono intrappolati nelle insidie del mondo virtuale.

Chi l’ha visto? racconterà le situazioni nelle quali i giovani si trovano a muoversi in ambienti digitali dove può diventare difficile riconoscere i confini tra comportamenti leciti e illeciti.

Il programma affronterà in particolare le storie di chi diventa vittima di raggiri online, provando a portare alla luce un fenomeno che può nascere dietro uno smartphone o un computer e avere conseguenze nella vita reale.

Non si tratterà quindi di abbandonare la tradizionale attenzione alle persone scomparse, ma di ampliare lo sguardo verso nuove forme di fragilità.

Tornano anche i grandi casi di Chi l’ha visto?

Un'altra parte della nuova stagione sarà dedicata alla memoria del programma.

Ci sarà infatti spazio per alcuni dei casi storici affrontati da “Chi l’ha visto?”, ripercorsi attraverso una prospettiva particolare: saranno gli stessi inviati che li hanno seguiti a raccontarli in prima persona.

Il pubblico potrà così tornare su vicende che hanno segnato la storia della trasmissione, attraverso l'esperienza diretta dei giornalisti che negli anni hanno lavorato sul campo.

Scomparse, cronaca e storie da tutta Italia

Rimarrà invariata la vocazione principale del programma: dare spazio a chi cerca una persona cara e a chi chiede che la propria storia venga ascoltata.

La redazione continuerà a occuparsi di scomparse, ingiustizie e cronaca, alternando le indagini degli inviati alle testimonianze di chi si rivolge alla trasmissione.

Un racconto che attraverserà l'intero Paese e nel quale, accanto alle storie più dolorose, continueranno a trovare posto anche quelle che si concludono con il ritrovamento di una persona scomparsa.

Quando torna Chi l’ha visto?

La nuova stagione di “Chi l’ha visto?” parte mercoledì 23 settembre 2026 alle 21.15 su Rai 3.

Alla conduzione ci sarà Raffaella Griggi, insieme alla redazione e agli inviati della trasmissione.