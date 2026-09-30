Mercoledì 30 settembre alle 21.15 su Rai 3 torna "Chi l'ha visto?". La puntata si apre sulla morte di Gessica Disertore, la chef trovata senza vita nella sua cabina su una nave da crociera. Poi il caso di Andrea Prospero, con il padre in studio, e la decisione della Cassazione sulla scomparsa di Agata Scuto.

Gessica Disertore, il giudice ordina nuove indagini

Gessica Disertore lavorava come chef su una nave da crociera ed era felicissima di quell'esperienza. Una mattina viene trovata morta nella sua cabina e il caso viene trattato come un suicidio.

Per i familiari è impossibile. Si sono opposti alla richiesta di archiviazione e il giudice ha ordinato nuove indagini. Stasera il programma mostra tutte le novità e alcuni documenti inediti.

Andrea Prospero, il padre in studio

Il secondo caso riguarda i giovanissimi e le loro fragilità. Andrea Prospero era uno studente che si è tolto la vita mentre chattava con un amico "virtuale", un coetaneo che invece di aiutarlo lo incoraggiava ad andare fino in fondo.

Quel ragazzo è ora a processo con le accuse di istigazione al suicidio e omissione di soccorso. "Non sapevo nulla di questo mondo parallelo di mio figlio", dice il padre di Andrea, che sarà in studio in diretta.

Agata Scuto, la Cassazione annulla l'ergastolo

L'ultimo caso è quello di Agata Scuto, la ragazza scomparsa nel 2012. Il suo corpo non è mai stato trovato, ma Rosario Palermo, il compagno della madre, è stato condannato all'ergastolo con l'accusa di averla uccisa e di averne occultato il corpo.

Ora la Cassazione ha annullato la sentenza con rinvio. Tutti i particolari e le novità arrivano con Raffaella Griggi e con l'inviato storico Francesco Paolo Del Re, che segue la vicenda da quando la telefonata di un vicino di casa al programma ha fatto scoppiare il caso.

Come sempre, la puntata lascia spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni dei telespettatori su persone in difficoltà.

Domande frequenti

A che ora va in onda Chi l'ha visto? il 30 settembre?

"Chi l'ha visto?" va in onda mercoledì 30 settembre 2026 alle 21.15 su Rai 3, con Raffaella Griggi. In puntata i casi di Gessica Disertore, Andrea Prospero e Agata Scuto, oltre agli appelli e alle segnalazioni dei telespettatori su persone in difficoltà.

Chi era Gessica Disertore?

Gessica Disertore era una chef che lavorava su una nave da crociera. Una mattina è stata trovata morta nella sua cabina e il caso è stato trattato come suicidio. La famiglia si è opposta all'archiviazione e il giudice ha ordinato nuove indagini.

Cosa ha deciso la Cassazione sul caso Agata Scuto?

La Cassazione ha annullato con rinvio la condanna all'ergastolo di Rosario Palermo, compagno della madre di Agata Scuto, accusato di averla uccisa e di averne occultato il corpo. La ragazza è scomparsa nel 2012 e il suo corpo non è mai stato trovato.