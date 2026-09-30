Oggi, 30 settembre, è il Chewing Gum Day, la giornata dedicata alla gomma da masticare. La ricorrenza nasce negli Stati Uniti come National Chewing Gum Day e da qualche anno si festeggia anche in Italia. Del resto la gomma è uno degli oggetti più comuni che esistano: si compra alla cassa del supermercato, sta in tasca, in borsa, nel cruscotto. Ma ha una storia molto più lunga di quanto si pensi.

La gomma più antica ha 5.000 anni

A Kierikki, in Finlandia, gli archeologi hanno trovato un pezzo di catrame di corteccia di betulla masticato circa 5.000 anni fa, con ancora i segni dei denti. È la gomma da masticare più antica conosciuta.

In America centrale Maya e Aztechi masticavano il chicle, la resina di un albero tropicale. Più a nord, i nativi americani usavano la resina di abete rosso. Proprio da quell'abitudine partirono i coloni del New England.

Dalla resina di abete al brevetto del dentista

La prima gomma commerciale arrivò nel 1848. John B. Curtis la vendeva nel Maine con il nome di "The State of Maine Pure Spruce Gum", fatta appunto con resina di abete.

Il 28 dicembre 1869 William F. Semple, un dentista di Mount Vernon, in Ohio, depositò uno dei primi brevetti sulla gomma da masticare. Nella sua ricetta c'erano gesso e radice di liquirizia in polvere: secondo lui servivano a pulire i denti e a rinforzare la mascella.

La svolta però fu il chicle. Nel 1871 Thomas Adams mise in commercio la "Adams New York Chewing Gum", dopo che il generale messicano Antonio López de Santa Anna gli aveva fatto conoscere la resina. Seguirono marchi come Black Jack, nel 1884, e Chiclets, nel 1899.

Le tappe principali

Anno Cosa succede Circa 3000 a.C. Gomma di catrame di betulla masticata a Kierikki, Finlandia 1848 John B. Curtis vende la prima gomma commerciale, alla resina di abete 1869 Il dentista William F. Semple deposita il suo brevetto 1871 Thomas Adams lancia la gomma al chicle 1956 Perfetti produce a Lainate il Brooklyn, prima gomma italiana

Il Brooklyn, la gomma del ponte

In Italia la storia della gomma da masticare ha un nome preciso: Brooklyn. La lanciò nel 1956 la Perfetti, l'azienda fondata dieci anni prima dai fratelli Ambrogio ed Egidio Perfetti, nello stabilimento di Lainate, alle porte di Milano. Fu la prima gomma prodotta in Italia, subito ribattezzata "la gomma del ponte" per il ponte di Brooklyn disegnato sulla confezione.

Dopo arrivarono Big Babol negli anni Settanta, poi Happydent, Vivident, Vigorsol e, nel 1996, Daygum. Oggi il gruppo si chiama Perfetti Van Melle ed è leader del mercato italiano delle gomme da masticare.

Per il Chewing Gum Day 2026 l'azienda ha organizzato un tour gratuito in tre città, con camper Airstream e installazioni interattive: Napoli il 12 e 13 settembre, Roma il 19 e 20, Milano dal 25 al 27.

Domande frequenti

Quando si festeggia il Chewing Gum Day?

Il Chewing Gum Day si festeggia ogni anno il 30 settembre. È nato negli Stati Uniti come National Chewing Gum Day, la giornata dedicata alla gomma da masticare, e da alcuni anni viene celebrato anche in Italia con iniziative delle aziende del settore.

Qual è la gomma da masticare più antica?

La gomma da masticare più antica conosciuta è stata trovata a Kierikki, in Finlandia: un pezzo di catrame di corteccia di betulla masticato circa 5.000 anni fa, con ancora i segni dei denti. Maya e Aztechi masticavano invece il chicle, resina di un albero tropicale.

Qual è stata la prima gomma da masticare italiana?

La prima gomma da masticare prodotta in Italia è il Brooklyn, lanciato nel 1956 dalla Perfetti nello stabilimento di Lainate, vicino a Milano. Per il ponte disegnato sulla confezione fu soprannominata "la gomma del ponte".