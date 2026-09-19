Check-Up, viaggio nell’intestino: dal microbiota al legame con pelle ed emozioni
L’intestino sarà al centro della nuova puntata di “Check-Up”, in onda domenica 20 settembre alle 9.30 su Rai 1. Luana Ravegnini approfondirà con medici e specialisti il ruolo del microbiota, l’alimentazione, l’intestino pigro, le tecniche di chirurgia mininvasiva e i legami con pelle ed emozioni.
Non soltanto digestione. L'intestino è al centro di equilibri che coinvolgono diversi aspetti dell'organismo ed è proprio da questa prospettiva che partirà la nuova puntata di “Check-Up”, lo storico programma Rai di informazione medica condotto da Luana Ravegnini.
L'appuntamento è per domenica 20 settembre alle 9.30 su Rai 1, con possibilità di seguire la trasmissione anche su RaiPlay e in versione podcast attraverso RaiPlay Sound.
Una puntata costruita come un viaggio nell'intestino, partendo da uno degli argomenti che negli ultimi anni ha attirato maggiormente l'attenzione della ricerca e del pubblico: il microbiota intestinale.
Microbiota intestinale: perché è così importante?
Ad aprire Check-Up sarà il professor Gianluca Ianiro, dirigente medico CEMAD della Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS di Roma.
L'obiettivo sarà capire quale ruolo svolga il microbiota nell'organismo, quali fattori possano modificarne l'equilibrio e soprattutto in che modo sia possibile valutarne lo stato di salute.
Il programma proverà quindi a trasformare un argomento complesso in informazioni comprensibili per il pubblico, partendo dalle domande che più frequentemente accompagnano il tema del benessere intestinale.
Quando è necessario asportare una parte dell'intestino
Dal funzionamento dell'intestino si passerà alla chirurgia.
Alcune patologie possono rendere necessaria una resezione intestinale, cioè l'asportazione di una parte dell'intestino.
A spiegare quando può essere indicato questo tipo di intervento sarà il professor Pierpaolo Sileri, ordinario di Chirurgia Generale all'Università Vita-Salute San Raffaele e direttore di Chirurgia Rettale dell'Ospedale San Raffaele di Milano.
Utilizzando il touch-screen dello studio di Check-Up, Sileri illustrerà anche le tecniche mininvasive oggi disponibili.
Il rapporto tra intestino e pelle
La puntata allargherà poi lo sguardo a una connessione meno immediata: quella tra intestino e pelle.
Con la dottoressa Fiorella Donati, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, si parlerà di come l'equilibrio intestinale possa influire sull'invecchiamento cutaneo.
Un ulteriore tassello del percorso scelto dal programma, che proverà a mostrare le differenti relazioni tra il benessere dell'intestino e altre parti dell'organismo.
Cosa mangiare per il benessere intestinale
Non poteva mancare l'alimentazione.
La dottoressa Sara Cordara, nutrizionista del Centro di Medicina Preventiva e dello Sport dell'Università degli Studi di Torino, approfondirà il ruolo della dieta nel benessere intestinale.
Non saranno quindi affrontati soltanto disturbi e patologie, ma anche uno degli aspetti della quotidianità che può incidere sull'equilibrio dell'intestino.
Intestino pigro e rapporto con le emozioni
Altro tema della puntata sarà il cosiddetto “intestino pigro”.
A parlarne sarà la dottoressa Flavia Baccini, gastroenterologa dell'Ospedale Sant'Andrea di Roma.
Successivamente Check-Up affronterà un'altra relazione particolarmente interessante: quella tra intestino ed emozioni. A guidare l'approfondimento sarà il professor Giampaolo Perna, psichiatra e direttore del Mental Health Center Humanitas di Milano.
La puntata si concluderà con il tradizionale spazio dedicato alle parole della medicina, questa settimana affidato alla dottoressa Sara Caponigro, medico di assistenza primaria e formatore in Medicina Generale presso UniCamillus Roma.
Quando vedere Check-Up
La nuova puntata di “Check-Up”, condotta da Luana Ravegnini, va in onda domenica 20 settembre 2026 alle 9.30 su Rai 1.
Il programma sarà disponibile anche su RaiPlay, mentre la versione podcast potrà essere ascoltata su RaiPlay Sound.