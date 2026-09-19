Check-Up, viaggio nell’intestino: dal microbiota al legame con pelle ed emozioni

L’intestino sarà al centro della nuova puntata di “Check-Up”, in onda domenica 20 settembre alle 9.30 su Rai 1. Luana Ravegnini approfondirà con medici e specialisti il ruolo del microbiota, l’alimentazione, l’intestino pigro, le tecniche di chirurgia mininvasiva e i legami con pelle ed emozioni.