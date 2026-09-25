La puntata segue il filo dell'aria, dai primi disturbi respiratori dei bambini al rientro a scuola fino all'aerofagia, ai meccanismi del contagio e alle vaccinazioni d'autunno per le persone fragili.

Check-Up dedica la puntata di domenica 27 settembre 2026, alle 9.30 su Rai 1, all'aria e al suo rapporto con la salute. Laura Ravegnini parla con gli specialisti dei problemi respiratori dei bambini al ritorno a scuola, della bronchite cronica, delle apnee notturne, dell'aerofagia, dei meccanismi del contagio e della prevenzione in autunno.

I bambini e i primi disturbi respiratori a scuola

Con il ritorno in classe nei bambini possono comparire i primi problemi respiratori. Come riconoscere i sintomi e quando rivolgersi al medico lo spiega il professor Renato Cutrera, responsabile di Pneumologia dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Bronchite cronica e apnee notturne

Si parla poi di bronchite cronica, una malattia molto diffusa e spesso sottovalutata che rende difficile respirare. Il tema è affidato al dottor Roberto Boffi, responsabile della Pneumologia e del Centro antifumo dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano.

Naso chiuso e fatica a respirare possono limitare molto la vita di tutti i giorni e, in alcuni casi, portare a pericolose apnee notturne. Ne parla il professor Luca Malvezzi, responsabile di Otorinolaringoiatria all'Humanitas San Pio X di Milano.

Cibi fermentati e aerofagia

Spazio al legame tra alimentazione e salute dell'intestino e al ruolo dei cibi fermentati con il professor Emanuele Rinninella, dirigente medico dell'Unità di Nutrizione clinica del Policlinico Gemelli di Roma.

Pancia gonfia, pesantezza e tensione addominale possono dipendere dall'aerofagia. Da cosa nasce e come intervenire lo spiega il professor Gerardo Nardone, ordinario di Gastroenterologia e direttore dell'Unità di Gastroenterologia ed Epatologia dell'Università Federico II di Napoli.

Come si diffondono le infezioni

L'aria può trasportare anche le infezioni. Il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene generale e applicata all'Università degli Studi di Milano, analizza da cosa dipende il rischio di contagio e perché alcune infezioni si diffondono più di altre.

Autunno, vaccini e farmaci per le persone fragili

Con l'autunno aumenta la circolazione delle infezioni respiratorie. In studio il professor Andrea Cicconetti, presidente di Federfarma Roma, parla di prevenzione, vaccinazioni e uso corretto dei farmaci, con un'attenzione particolare alle persone fragili e a chi convive con malattie croniche.

Dove vedere Check-Up

Check-Up, il programma di informazione medica condotto da Laura Ravegnini, va in onda la domenica alle 9.30 su Rai 1. Le puntate sono disponibili anche su RaiPlay e in podcast su RaiPlay Sound.

Domande frequenti

A che ora va in onda Check-Up domenica 27 settembre?

Check-Up va in onda domenica 27 settembre 2026 alle 9.30 su Rai 1, con la conduzione di Laura Ravegnini. La puntata è dedicata all'aria e alla salute. Il programma di informazione medica si può seguire anche in streaming su RaiPlay e ascoltare in podcast su RaiPlay Sound.

Chi sono gli ospiti di Check-Up del 27 settembre?

Nella puntata del 27 settembre 2026 intervengono Renato Cutrera del Bambino Gesù, Roberto Boffi dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano, Luca Malvezzi dell'Humanitas San Pio X, Emanuele Rinninella del Gemelli, Gerardo Nardone della Federico II, il virologo Fabrizio Pregliasco e Andrea Cicconetti di Federfarma Roma.

Di cosa parla Check-Up domenica 27 settembre?

La puntata di Check-Up del 27 settembre 2026 ruota intorno all'aria: disturbi respiratori dei bambini al rientro a scuola, bronchite cronica, naso chiuso e apnee notturne, cibi fermentati e intestino, aerofagia, meccanismi del contagio, vaccinazioni e uso corretto dei farmaci in autunno per le persone fragili.

Dove ascoltare Check-Up in podcast?

Le puntate di Check-Up sono disponibili in podcast su RaiPlay Sound, la piattaforma audio della Rai, oltre che in video su RaiPlay. Il programma condotto da Laura Ravegnini va in onda ogni domenica alle 9.30 su Rai 1, con medici e specialisti in studio e in collegamento.