Chanel Totti a Verissimo: “La separazione dei miei genitori l’ho vissuta male”

Chanel Totti si racconta per la prima volta in un'intervista televisiva. Ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” sabato 19 settembre, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi parla della separazione dei genitori, del peso dell'attenzione mediatica sulla famiglia e del rapporto con la madre, oggi sposata con Bastian Müller.

Per anni è stata inevitabilmente raccontata come la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi. Ora Chanel Totti sceglie di raccontarsi in prima persona.

Lo fa nello studio di Verissimo, nella puntata in onda sabato 19 settembre su Canale 5, concedendo a Silvia Toffanin la sua prima intervista televisiva.

E uno degli argomenti più delicati non può che essere la separazione dei genitori, vissuta mentre tutto ciò che accadeva all'interno della famiglia diventava contemporaneamente oggetto di una fortissima esposizione pubblica.

Chanel Totti sulla separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti

Chanel non nasconde quanto quel periodo sia stato complicato per lei.

“La separazione dei miei genitori l'ho vissuta male”, racconta a Silvia Toffanin.

Alle difficoltà legate alla nuova situazione familiare si è aggiunto il racconto pubblico della vicenda. Social, indiscrezioni e commenti hanno accompagnato per molto tempo la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Un'esposizione che Chanel racconta dal punto di vista di una figlia: “Sui social e in giro parlavano tanto, dicendo cattiverie o cose magari non vere”.

Poi una frase con la quale sembra voler tracciare un confine netto tra ciò che è stato raccontato all'esterno e quanto accaduto realmente all'interno della famiglia: “Quello che abbiamo vissuto lo sappiamo solo noi”.

Il matrimonio di Ilary Blasi con Bastian Müller

Nell'intervista c'è spazio anche per il nuovo capitolo della vita sentimentale della madre.

Silvia Toffanin chiede a Chanel come abbia vissuto il recente matrimonio tra Ilary Blasi e Bastian Müller.

La risposta mette al centro la felicità della madre: “Se lei è contenta, lo sono anch'io. È la cosa più importante, voglio solo questo”.

Un passaggio che introduce anche uno degli aspetti più personali dell'intervista: il legame tra Chanel e Ilary.

“Da piccola mi sentivo osservata perché ero ‘figlia di’”

Essere la figlia di due personaggi estremamente conosciuti ha inevitabilmente condizionato anche alcuni momenti della sua infanzia.

Chanel racconta di aver compreso molto presto il peso del proprio cognome e dell'attenzione che la circondava.

“Da piccola mi sentivo osservata perché ero ‘figlia di’. Molte volte mi sentivo a disagio”, confessa.

Una sensazione che influenzava persino attività assolutamente normali per una bambina. Quando decideva di iniziare uno sport, per esempio, cercava la presenza di qualcuno che conoscesse già.

“Iniziavo gli sport sempre con un'amica che già conoscevo, per sentirmi più protetta”, spiega.

Dietro la notorietà della famiglia emerge così un'esperienza molto più intima: quella di una ragazza cresciuta sapendo che il proprio cognome avrebbe attirato attenzioni prima ancora che gli altri potessero conoscerla davvero.

Chanel Totti e il desiderio di diventare mamma giovane

Guardando al futuro, Chanel rivela infine un desiderio personale che nasce proprio dal rapporto costruito con sua madre.

“Mi piacerebbe tantissimo diventare mamma giovane”, racconta a Silvia Toffanin.

Il motivo è legato alla vicinanza generazionale che sente di avere con Ilary Blasi: vorrebbe poter costruire qualcosa di simile con i propri figli.

“Avere quel legame che io ho con la mia, avere pochi anni di differenza per poter crescere insieme”, spiega.

Dalla separazione dei genitori al rapporto con Ilary, passando per le difficoltà di crescere costantemente sotto gli occhi del pubblico, la prima intervista televisiva di Chanel Totti mostra quindi un lato personale rimasto finora lontano dalle telecamere.

L'intervista integrale sarà trasmessa sabato 19 settembre a “Verissimo” su Canale 5.