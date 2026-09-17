Cesare Cremonini riparte da un suono ruvido, chitarre, batteria e un'attitudine dichiaratamente rock'n'roll. A mezzanotte esce “Paparazzi”, primo singolo estratto da “AMATEUR”, il decimo album di inediti dell'artista, atteso per il 23 ottobre. Nel brano suonano musicisti come Donny McCaslin, Malcolm Catto, Paul Stacey e Tim Lefebvre. E intanto si allunga il calendario dell'AMATOUR, con nuove date tra Ancona, Bologna e Milano.

Per Cesare Cremonini il prossimo disco comincia da una sorta di nuovo esordio. Non perché ci sia qualcosa da cancellare nella carriera costruita finora, ma perché l'idea alla base di “AMATEUR” sembra essere proprio quella di recuperare la libertà di chi può ancora permettersi di sorprendersi mentre fa musica.

Il primo segnale arriva a mezzanotte con “Paparazzi”, singolo che anticipa il decimo album di inediti di Cremonini, in uscita il 23 ottobre 2026.

Un ritorno che sceglie una strada precisa: meno sovrastrutture, una band profondamente rinnovata e un suono nel quale chitarre, groove e strumenti tornano prepotentemente in primo piano.

“Paparazzi”, Cremonini riparte dal rock'n'roll

“Paparazzi” nasce dall'incontro di linguaggi differenti e da un'impostazione che guarda anche alla scena alternative britannica.

Il brano è costruito attorno a un groove ruvido e a un riff di chitarra, mentre la voce di Cremonini si inserisce in un arrangiamento volutamente asciutto.

Lo stesso cantautore ha spiegato di aver scelto proprio “Paparazzi” come primo singolo perché gli ricordava l'energia degli esordi e il suono di una band proveniente dalla periferia londinese.

Dietro questa scelta c'è un'idea che va oltre il singolo: recuperare la possibilità di fare musica senza sentirsi obbligati a ripetere ciò che ha già funzionato.

Ed è qui che acquista significato anche il titolo del nuovo album, “AMATEUR”. Per Cremonini rappresenta il desiderio di tornare idealmente esordiente, mettendo momentaneamente da parte il peso della carriera per ritrovare il piacere e la libertà del suonare.

Una nuova band con Donny McCaslin e Malcolm Catto

Per costruire questa nuova identità sonora Cremonini ha coinvolto musicisti provenienti da esperienze molto diverse.

Accanto al nucleo formato da Alessandro Magnanini e Alessandro De Crescenzo, in “Paparazzi” troviamo Malcolm Catto alla batteria, Donny McCaslin al sassofono e Paul Stacey alle chitarre.

Al basso c'è Tim Lefebvre, mentre Magnanini si occupa anche di tastiere, synth, chitarre e percussioni.

La scrittura del brano porta invece le firme di Cesare Cremonini, Davide Petrella e Alessandro Magnanini.

È una formazione che aiuta a comprendere meglio la direzione intrapresa: la dimensione della band non è soltanto un elemento estetico del progetto, ma diventa parte integrante del suono scelto per questa nuova fase.

Di cosa parla “Paparazzi”

Dietro l'energia musicale c'è un testo che guarda alla difficoltà contemporanea di distinguere realtà e rappresentazione.

Cremonini e Davide Petrella giocano con un presente nel quale verità e bugie possono sovrapporsi e la narrazione di un fatto rischia di diventare importante quanto, se non più, del fatto stesso.

Ironia e provocazione sostituiscono la volontà di dare risposte definitive. “Paparazzi” osserva così un sistema mediatico nel quale tutto può trasformarsi rapidamente in racconto, immagine e intrattenimento.

Una riflessione condensata anche in uno dei passaggi centrali della canzone: “la verità è una bugia più grossa”.

Chi è SIG, il teschio dorato di “AMATEUR”

La nuova fase di Cremonini avrà anche un personaggio simbolico: SIG, figura dal teschio dorato che accompagnerà visivamente “AMATEUR”.

SIG viene presentato come un musicista e allo stesso tempo come una rappresentazione di tutto ciò che può accumularsi attorno alla musica e alla figura dell'artista.

Il riferimento visivo dichiarato è il celebre teschio di Damien Hirst, nel quale un simbolo tradizionalmente associato alla mortalità viene trasformato in qualcosa di prezioso e seducente.

Nel progetto di Cremonini il personaggio serve invece a creare un contrasto tra apparenza e sostanza, lusso e mortalità, immagine e musica. Un modo per lasciare idealmente al cantante la possibilità di liberarsi del superfluo e riportare al centro il suono.

Il video di “Paparazzi”

Insieme al singolo arriva anche il video ufficiale di “Paparazzi”, diretto da Pepsy Romanoff e prodotto da Except.

Anche qui il concetto rimane coerente con quello musicale: Cremonini, gli strumenti e la performance sono al centro di un susseguirsi di luci e immagini costruite per restituire l'energia rock'n'roll del pezzo.

“Paparazzi” rappresenta comunque soltanto la prima anticipazione di “AMATEUR”. Bisognerà attendere il 23 ottobre per scoprire quanto questa direzione caratterizzerà il resto del decimo album di inediti.

Dopo il disco arriverà il momento del palco con AMATOUR.

Il calendario si amplia con una nuova data zero il 24 novembre al Palaprometeo di Ancona, mentre viene aggiunto un quinto appuntamento a Bologna il 5 dicembre e una nuova data a Milano il 21 dicembre.

Sono già sold out quattro appuntamenti bolognesi – 27, 28 e 30 novembre e 4 dicembre – oltre alla data milanese del 18 dicembre.

Il calendario annunciato è il seguente:

24 novembre – Ancona, Palaprometeo – Data zero, nuova data

27 novembre – Bologna, Unipol Arena – Sold out

28 novembre – Bologna, Unipol Arena – Sold out

30 novembre – Bologna, Unipol Arena – Sold out

2 dicembre – Bologna, Unipol Arena

4 dicembre – Bologna, Unipol Arena – Sold out

5 dicembre – Bologna, Unipol Arena – Nuova data

9 dicembre – Torino, Inalpi Arena

10 dicembre – Torino, Inalpi Arena

15 dicembre – Milano, Unipol Forum

16 dicembre – Milano, Unipol Forum

18 dicembre – Milano, Unipol Forum – Sold out

19 dicembre – Milano, Unipol Forum

21 dicembre – Milano, Unipol Forum – Nuova data

Prima però c'è “Paparazzi”. Ed è significativo che Cremonini abbia scelto di presentare il nuovo album non con una canzone rassicurante o costruita per ricordare immediatamente il suo passato, ma con un brano che vuole dichiarare fin dall'inizio un cambio di prospettiva.

Dopo tanti anni di carriera, “AMATEUR” sembra partire proprio dal paradosso suggerito dal suo titolo: provare a recuperare la libertà di chi fa musica come se fosse ancora la prima volta.