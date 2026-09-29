Il grande evento di Brescia ha trasformato la passione per Pokémon, One Piece, Topps e TCG in un fenomeno lifestyle capace di unire generazioni, socialità e intrattenimento.

Una volta si collezionava in silenzio, magari nella propria camera, custodendo album e raccoglitori come piccoli tesori personali. Oggi il collezionismo è anche esperienza, community e contenuto. Card Expo Italia, andato in scena il 26 e 27 settembre al Number One di Corte Franca, ha reso evidente questa trasformazione riunendo migliaia di persone attorno a una passione che attraversa generazioni e stili di vita.

Prodotto da GomGom Cards e Federic Store, l’evento ha scelto una formula totalmente verticale sulle carte. Oltre 120 espositori erano stati annunciati sul sito ufficiale, con realtà provenienti dall’Italia e dall’Europa. Nei due giorni il pubblico ha potuto muoversi tra carte singole, box sigillati, pezzi gradati, accessori, aste, grading e aree dedicate allo scambio.

Pokémon resta uno dei grandi linguaggi universali del settore, ma il panorama visto a Card Expo Italia è molto più ampio. One Piece continua ad attrarre una community in fortissima crescita; Yu-Gi-Oh! e Magic mantengono un pubblico storico; Lorcana intercetta l’immaginario Disney; Dragon Ball, Naruto, Gundam e Riftbound completano una proposta che dialoga con anime, gaming e cultura pop. E poi ci sono le sports card, con Topps e il calcio capaci di avvicinare al collezionismo anche chi non frequenta abitualmente il mondo TCG.

La vera tendenza, però, è sociale. Bambini e genitori hanno condiviso aperture e acquisti, gruppi di amici si sono dati appuntamento per scambiare carte, collezionisti adulti hanno cercato pezzi legati alla propria infanzia. La carta diventa così un oggetto che crea relazione: non importa se si entra per trovare una rarità o semplicemente per curiosità, perché il rito del confronto porta inevitabilmente a parlare.

Anche il live commerce ha avuto un ruolo centrale. eBay, Main Sponsor dell’evento, ha portato sulla manifestazione quattro sessioni eBay Live con CoteGames, GomGom Cards, SportyCards e GSGameon. Il pubblico presente poteva assistere alle aste mentre la stessa esperienza veniva trasmessa online, creando un ponte tra chi era a Brescia e chi seguiva da casa.

Il momento più scenografico è stato il box break del leggendario Pokémon Aquapolis realizzato da GomGom Cards. Un prodotto vintage, diventato raro, aperto dal vivo davanti a una platea di appassionati: la perfetta sintesi tra nostalgia, spettacolo e cultura del collezionismo.

A rendere il weekend ancora più trasversale è stata la presenza di creator e volti conosciuti della community, capaci di trasformare il card show anche in un luogo di incontro con il pubblico. Selfie, autografi, video, live e contenuti social hanno accompagnato l’attività più tradizionale di compravendita e scambio.

L’interesse ha superato i confini della community specializzata. La Rai è arrivata al Card Expo Italia per realizzare un servizio, segnale di un fenomeno che non viene più osservato soltanto come hobby ma come espressione della cultura contemporanea.

Gli organizzatori presentano l’evento come il più grande card show verticale mai realizzato in Italia. Ma il successo del format non si misura solo nelle dimensioni. Il vero risultato è aver mostrato un modo nuovo di vivere il collezionismo: non isolato, ma condiviso; non legato a una singola generazione, ma capace di far dialogare chi ha iniziato ieri con chi conserva carte da decenni.

Collezionare non ha età. Card Expo Italia lo ha dimostrato nel modo più semplice possibile: mettendo migliaia di persone nella stessa stanza e lasciando che fossero le carte a farle incontrare.