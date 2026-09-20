L'operazione va fatta in tre fasi: svuotare, selezionare, riporre. Poi arriva la parte interessante, cioè capire quali pochi pezzi vale la pena aggiungere. Per l'autunno-inverno 2026/2027 il capospalla resta la categoria decisiva, la maglieria lavorata torna protagonista e la palette parte dai marroni. Il consiglio degli addetti ai lavori è comprare meno e meglio.

C'è un momento, ogni settembre, in cui l'armadio contiene contemporaneamente costumi da bagno e maglioni. Dura qualche settimana e finisce sempre allo stesso modo: una giornata intera passata a spostare scatole.

Il cambio di stagione però non è solo logistica. È l'unica occasione dell'anno in cui si vede davvero cosa si possiede, e quindi il momento giusto per decidere cosa serve comprare.

Prima fase: svuotare tutto

Sembra eccessivo e invece è l'unico metodo che funziona. Tirare fuori ogni capo e appoggiarlo sul letto costringe a guardarlo, cosa che non succede quando resta appeso in fondo a una fila.

Mentre l'armadio è vuoto conviene approfittarne per pulirlo, controllare l'umidità e verificare che non ci siano tracce di tarme nelle fessure e negli angoli.

Seconda fase: la selezione

Qui serve un criterio, altrimenti si finisce per rimettere dentro tutto. Quello che regge meglio alla prova dei fatti è temporale: se un capo non è stato indossato per due stagioni consecutive, difficilmente lo sarà nella terza.

Le eccezioni sono legittime ma vanno dichiarate: un capo da cerimonia, un pezzo di valore affettivo, un cappotto di qualità che sta semplicemente aspettando il suo inverno. Tutto il resto merita una domanda onesta.

Vale la pena separare anche quello che va riparato. Un bottone, un orlo, una cerniera: se la riparazione resta nella pila per sei mesi, il capo era già fuori.

Terza fase: riporre bene

I capi estivi vanno riposti puliti. È la regola che più spesso viene ignorata e quella che causa più danni: residui invisibili di sudore, creme solari e profumi attirano le tarme e con il tempo fissano gli aloni.

Meglio evitare i sacchi di plastica per fibre naturali come lana, seta, lino e cotone, perché trattengono umidità e impediscono al tessuto di respirare. Le custodie in cotone sono la soluzione più sicura.

La maglieria va piegata, mai appesa: il peso della lana deforma le spalle in modo permanente. Come antitarme funzionano i rimedi naturali, sacchetti di lavanda o legno di cedro, da sostituire quando perdono il profumo.

Cosa aggiungere: il capospalla decide tutto

Finita la logistica, resta la domanda vera. Per l'autunno-inverno 2026/2027 la categoria su cui vale la pena concentrare l'investimento è l'outerwear.

Sulle passerelle hanno dominato i cappotti lunghi, le giacche in pelle, le redingote e i trench oversize, con spalle strutturate ma lontane dalla rigidità anni Ottanta. È il capo che si vede per primo e l'unico che si indossa ogni giorno per sei mesi: se c'è un punto su cui spendere, è questo.

La pelliccia sintetica torna, ma cambia ruolo: meno capispalla interamente in faux fur e più dettagli, su colli, rever e profili. Il minimalismo dell'ultima stagione lascia spazio a maxi colli e stole.

La maglieria lavorata

Il secondo capitolo riguarda il calore. Golf, cardigan, pullover e abiti in maglia tornano protagonisti grazie a lavorazioni tridimensionali, intrecci importanti e texture morbide, con un effetto artigianale che le rende riconoscibili.

Funzionano con gonne eleganti, pantaloni sartoriali e denim: è il pezzo che tiene insieme comfort e formalità senza scegliere.

Pantaloni, gonne e scarpe

Sul denim la direzione è verso linee pulite: jeans dritti, pantaloni slim ed eleganti, con la vita bassa che torna come variante di tendenza.

Abiti e gonne si muovono tra romanticismo e sensualità, con lunghezze midi, silhouette anni Cinquanta, tubini, trasparenze e dettagli folk.

Ai piedi la stagione premia gli stivali in tutte le varianti, cuissardes compresi, e le décolleté con stampe animalier. Tra i modelli più ricorrenti ci sono gli stivali alti e slouchy, con pieghe morbide lungo la gamba, in camoscio bordeaux o marrone.

I colori della stagione

La base è costruita su tonalità profonde: marroni nelle declinazioni cioccolato, caffè e caramello, bordeaux, verde oliva, grigio fumo e bianco invernale.

Gli accenti sono più decisi: rosso acceso, blu reale, giallo senape e zafferano. Sono i colori che conviene tenere per un singolo pezzo, mentre la base neutra fa il resto del lavoro.

Comprare meno, comprare meglio

Il consiglio che ricorre con più insistenza tra gli addetti ai lavori è anche il meno spettacolare: non comprare tutto.

Meglio individuare due o tre capi o accessori in linea con la propria personalità e investire su pezzi di qualità destinati a durare. Una camicia bianca, un dolcevita aderente e un blazer ben tagliato restano le basi su cui costruire qualsiasi cosa, con un accento di colore aggiunto sopra.

E c'è un vantaggio pratico: diversi capi della stagione sono già indossabili adesso, senza aspettare il freddo vero. Jeans dritti, layering, dolcevita, trench lunghi e tailoring morbido funzionano perfettamente anche nelle mezze stagioni.

Domande frequenti

Quando fare il cambio di stagione dell'armadio?Il momento giusto arriva quando le temperature si stabilizzano, in genere tra fine settembre e metà ottobre. Conviene non anticipare troppo, perché nelle prime settimane autunnali i capi di mezza stagione restano i più utili.

Come capire cosa buttare?Il criterio più affidabile è temporale: se un capo non viene indossato da due stagioni consecutive, difficilmente lo sarà nella terza. Fanno eccezione i capi da cerimonia, quelli di valore affettivo e i pezzi di qualità ancora in buono stato.

Come si conservano i capi estivi?Puliti, sempre, perché i residui di sudore e creme attirano le tarme e fissano gli aloni. Meglio evitare i sacchi di plastica per lana, seta, lino e cotone, preferendo custodie in cotone che lasciano respirare il tessuto.

Qual è il capo su cui investire quest'anno?Il capospalla. Per l'autunno-inverno 2026/2027 sulle passerelle hanno dominato cappotti lunghi, giacche in pelle, redingote e trench oversize. È il pezzo più visibile del look e quello che si indossa ogni giorno per mesi.

Quali sono i colori dell'autunno-inverno 2026/2027?La base è fatta di marroni nelle tonalità cioccolato, caffè e caramello, bordeaux, verde oliva, grigio fumo e bianco invernale. Gli accenti di stagione sono rosso acceso, blu reale, giallo senape e zafferano.