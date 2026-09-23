Sono le minime notturne a dire quando cambiare gomme invernali

La soglia è 7 °C, e in quel numero sta tutta la differenza fra un treno di gomme che lavora bene e uno che lavora e basta.

Sul calendario quel numero non compare: lì trovi solo il termine ultimo, il 15 maggio, che è una scadenza amministrativa e non un consiglio tecnico. Il giorno adatto per il cambio te lo dicono le minime notturne della zona in cui guidi la tua auto, e cadono quasi sempre prima o dopo la data che avevi segnato.

Se esci presto la mattina, con l'asfalto ancora freddo, quella differenza la senti in curva e in frenata. Guarda il termometro, poi l'agenda.

Le date sono due, e non cambiano. Dal 15 aprile puoi montare gli estivi, ed entro il 15 maggio l'operazione deve essere completata: i trenta giorni in mezzo sono il mese di grazia, la finestra in cui decidi tu quando andare in officina. Non è il calendario di una stagione singola. Quella finestra si ripete ogni anno in forza della medesima circolare ministeriale, quindi le informazioni che leggi oggi valgono anche negli anni successivi: se stai cercando le date del 2026, sono queste, e restano tali dopo.

Il ciclo è doppio, perché in autunno, fra ottobre e novembre, torni agli invernali, a meno che le gomme quattro stagioni coprano l'intero anno; se quel treno lo devi ancora comprare, laguida alla scelta delle gomme invernali pubblicata qui entra nel merito. La tolleranza verso gli estivi è di un mese esatto, niente di più. Montare prima del 15 aprile non ti espone a sanzioni: il conto lo paghi in prestazioni, se le temperature sono ancora basse.

La soglia dei 7 °C si legge sulle minime notturne

A che temperatura passi da un treno all'altro? A 7 °C, il discrimine tecnico fra l'efficienza degli pneumatici invernali e quella degli estivi. Sopra quella soglia, e in modo stabile, gli estivi danno il meglio; sotto, il vantaggio torna al treno nato per il freddo e per la neve.

Resta da capire come misurarla, questa stabilità. Il criterio operativo non è la massima diurna ma la minima notturna: il momento adatto arriva quando le minime superano i 7 °C e ci restano. Una giornata mite a mezzogiorno non dice niente se all'alba il termometro è sceso di nuovo, e la mattina presto è quando parti. Per questo le previsioni della tua zona valgono più di una regola generale: le informazioni che ti servono sono locali. E gli invernali in estate, li puoi tenere? Girano, certo, però lavorano fuori dall'intervallo per cui la mescola è stata pensata, e con il caldo l'efficienza scende.

Se ogni treno ha i suoi cerchi, in officina si cambia il gruppo ruota

Quello che succede in officina dipende da come tieni il treno a riposo. Con un solo set di cerchi, i tecnici smontano la gomma dal cerchio, montano quella della stagione opposta e rifanno l'equilibratura: un'operazione articolata, che richiede macchinari specifici e che non puoi improvvisare in cortile.

Se invece i tuoi pneumatici sono già montati su cerchi dedicati, l'intervento cambia natura: sostituisci l'intero gruppo ruota, ed è più rapido e meno costoso del cambio sul cerchio. Quanto meno costoso, nessuno te lo dice in anticipo, perché dipende dall'officina. La sequenza resta identica nei due casi: smontaggio del treno in uso, montaggio di quello della nuova stagione, equilibratura e controllo della pressione. L'ultimo passaggio è quello che salta più spesso, ed è quello che pesa di più sulla sicurezza dei primi chilometri. Chiedi ai tecnici che cosa hanno visto mentre le ruote erano giù: è uno dei pochi momenti in cui le tue gomme finiscono davvero sotto gli occhi di qualcuno.

Perché l'appuntamento si fissa due o tre settimane prima

Poiché con l'avvicinarsi della scadenza le richieste alle officine si moltiplicano, il cambio gomme invernali è il servizio da cui prenoti l'intervento, e ti conviene aprirlo con largo margine. Norauto vende pneumatici in Italia dal 1991, e da allora il cambio stagionale è parte del suo mestiere.

L'attesa che ne deriva può farti superare il termine consentito, e il 15 maggio non conosce proroghe: il margine da tenere è di due o tre settimane. Sembrano tante finché non provi a prenotare nell'ultima settimana utile, quando in officina ti rispondono con la prima data libera invece che con la tua.

In quella settimana il calendario lo decide qualcun altro. In quella telefonata puoi far entrare altro, e conviene: il controllo e la regolazione della convergenza, il deposito stagionale, il gonfiaggio con azoto, la garanzia contro forature e danni accidentali. Sono voci che chiedi quando prenoti, non quando sei già sul ponte con l'officina piena.

Il deposito stagionale degli pneumatici, che porta il nome di Tyre Hotel, copre sei mesi, cioè esattamente l'intervallo che separa un cambio dal successivo. È la strada di chi non ha spazio adeguato in cantina o in un box, e se abiti in città la conosci bene: quattro ruote da riporre diventano un problema di metri cubi prima che di manutenzione.

Prima di riporre il treno: pulizia e ispezione

Il treno che esce dalla vettura non va in cantina così com'è. Lavalo prima, perché il fango secco e i residui della strada coprono proprio quello che ti serve vedere. Poi passa all'ispezione, e falla dettagliata: è il momento in cui intercetti danni, usura anomala o problemi strutturali che con la ruota montata non avresti notato. Questo controllo ha valore preventivo, e la differenza è concreta: intervieni adesso e allunghi la vita utile delle gomme, oppure scopri il degrado alla stagione successiva, quando rimontarle è già tardi.

Sul dove tenerlo, contano tre condizioni. L'ambiente vuole temperatura e umidità controllate, ed è questa la condizione che previene l'invecchiamento precoce della gomma e la degradazione delle sue proprietà meccaniche. La posizione a riposo è quella in piedi, su supporti verticali che impediscono deformazioni permanenti e preservano la geometria della ruota.

Il riparo, infine, riguarda tre nemici precisi: la luce solare diretta, l'ozono e gli agenti chimici aggressivi. Un treno smontato tenuto al buio, asciutto e in verticale conserva le caratteristiche prestazionali che aveva quando l'hai staccato dalla vettura.

Prenditi il tempo prima di chiudere il box: lava le ruote, guardale una per una, mettile in piedi sui supporti. Questi tre gesti decidono adesso come le ritrovi fra sei mesi.