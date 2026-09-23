Calvin Harris entra nel Guinness dei primati per il dj set più affollato mai tenuto da un singolo artista. Il riconoscimento arriva dopo l'esibizione dell'8 febbraio 2026 a San Paolo, in Brasile, dove il dj e produttore scozzese ha suonato davanti a una folla stimata in circa 1,6 milioni di persone durante l'evento gratuito di pre-Carnevale Bloco Skol.

Il dato, certificato da Guinness World Records, colloca la performance di Harris tra gli eventi musicali più imponenti mai registrati. La stessa Guinness World Records ricorda che il concerto gratuito di Madonna sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro, tappa del Celebration Tour del 4 maggio 2024, aveva richiamato una folla stimata anch'essa in 1,6 milioni di persone.

Il concerto sul trio elétrico

Harris ha suonato dall'alto di un carro allegorico, il tradizionale trio elétrico brasiliano, muovendosi lungo le strade di San Paolo. Il percorso ha attraversato Rua da Consolação, una delle arterie principali della città, che le autorità hanno dovuto chiudere al traffico per gestire l'afflusso di pubblico. Secondo quanto riportato da Guinness World Records, alcuni spettatori sono svenuti a causa del caldo intenso durante lo show.

Per l'occasione il dj ha indossato una maglia della nazionale brasiliana di calcio personalizzata con il soprannome "Calvinho" e il numero 00 stampati sulla schiena. Per Harris era la prima volta su un trio elétrico, e lo show segnava il suo ritorno in Brasile dopo dieci anni di assenza.

La scaletta: da Rihanna a Dua Lipa

Il set ha ripercorso l'intera carriera del produttore. Tra i brani citati da Guinness World Records compaiono "This Is What You Came For", "One Kiss", "I Need Your Love" e "We Found Love". Sono pezzi che hanno segnato il pop elettronico dell'ultimo quindicennio: "We Found Love" e "This Is What You Came For" nate dalla collaborazione con Rihanna, "One Kiss" firmata insieme a Dua Lipa.

La reazione di Harris

Il dj ha festeggiato il primato sui social. Su Instagram ha pubblicato una foto con il certificato ufficiale del Guinness, accompagnata da un messaggio in cui scrive di detenere ora il record per "la più grande affluenza a un dj set di un singolo artista", aggiungendo: "Solo in Brasile! È stata una giornata davvero folle".

Un 2026 da record per Harris

Il Guinness arriva in un anno già intenso per l'artista scozzese. Harris ha chiuso per la prima volta da headliner il Palco Mundo del Rock in Rio e ha annunciato il suo primo tour australiano da protagonista. Ad agosto ha tenuto due concerti di ritorno a casa all'Hampden Park di Glasgow, il primo dei quali trasmesso in diretta su BBC One, BBC iPlayer, BBC Radio 1 Dance e BBC Sounds.

San Paolo, intanto, si conferma una piazza da primato per la musica elettronica. A gennaio Guinness World Records aveva già certificato come la più grande festa di Capodanno della storia un evento in città con il dj brasiliano Alok.

FAQ

Quale record ha battuto Calvin Harris?

Calvin Harris detiene il Guinness World Record per la più grande affluenza a un dj set di un singolo artista. Il primato è stato stabilito l'8 febbraio 2026 a San Paolo, in Brasile, durante il Bloco Skol, festa di strada gratuita del pre-Carnevale, davanti a circa 1,6 milioni di persone.

Quante persone hanno assistito al dj set di Calvin Harris a San Paolo?

Guinness World Records stima in circa 1,6 milioni le persone presenti al dj set di Calvin Harris dell'8 febbraio 2026. Il pubblico ha invaso Rua da Consolação, vicino all'Avenida Paulista, che le autorità hanno chiuso al traffico. Alcuni spettatori hanno accusato malori per il caldo.

Che cos'è il Bloco Skol?

Il Bloco Skol è una festa di strada gratuita che si svolge a San Paolo nel periodo che precede il Carnevale brasiliano. Nell'edizione del 2026 Calvin Harris si è esibito su un trio elétrico, il camion palco tipico del Carnevale, percorrendo Rua da Consolação davanti a circa 1,6 milioni di persone.

Il record di Calvin Harris supera il concerto di Madonna a Copacabana?

Le due stime coincidono. Guinness World Records indica circa 1,6 milioni di spettatori sia per il dj set di Calvin Harris a San Paolo sia per il concerto gratuito di Madonna a Copacabana del 4 maggio 2024. Il record di Harris riguarda però una categoria specifica: il dj set di un singolo artista.

Quali canzoni ha suonato Calvin Harris a San Paolo?

Nella scaletta del set di San Paolo, secondo Guinness World Records, figuravano "This Is What You Came For", "One Kiss", "I Need Your Love" e "We Found Love". Si tratta di alcuni dei maggiori successi di Harris, nati dalle collaborazioni con Rihanna e Dua Lipa.